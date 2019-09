Dha istanbul bülten - 4

ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI KAVGA: 1'İ KADIN 2 YARALI

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz bir kişi, sokak ortasında kavga ettiği kişiye ateş açarak yaraladı. Bu sırada pazara giden bir kadın da mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Veliefendi Mahallesi Hakşinaz Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında iki kişi sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, kavga ettiği Y.Ö'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Y.Ö. yaralandı. Bu sırada pazara gitmek için sokakta yürüyen yabancı uyruklu P.M. de mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaşanan olayı gören bir vatandaş, çöp konteynırının yanında bulduğu lavabo taşıyla ateş açan kişiye vurarak müdahale etti. Başından yaralanan silahlı saldırgan, araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ve Y.Ö. vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Silahlı kavganın yaşandığı sokak

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Lavabo taşının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

===============

2- ÜSKÜDAR'DA KAYALIKLARDAN DENİZE DÜŞEN KİŞİYİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Haber-kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

Üsküdar sahil yolu Kız Kulesi karşısında dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Harem sahil yolu Kız Kulesi karşısında meydana geldi. İddialara göre, arkadaşlarıyla sahile gelen 35 yaşlarındaki adı öğrenilemeyen bir kişi, kayalıklarda gezindiği sırada dengesini kaybederek denize düştü. Denizde çırpınmaya başlayan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Boğulmak üzere olan kişiye can simidi atıldı fakat başarılı olunamadı. Bu sırada sahilde denize giren iki kişi, suya atlayarak boğulmakta olan kişiyi kurtarıp karaya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde vatandaşlar tarafından yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Boğulmakta olan kişiyi kurtaranlardan biri olan Nejdet Beygirci, "Bir bağırma sesi geldi. Zaman çok önemli hemen koşarak kayadan atladım. Simit atmışlar ama uzağa. Vatandaş kendinde değil. Tutarak hemen kayalıklara çıkardım. Yan vaziyette sırtını ve göğsüne bastırarak sular ağzından fışkırdı. Sonra nefes aldı, gözlerini açtı. Biraz daha masaj yaptık. Arkadaşlarla yukarı çıkardık, şuuru açıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Polis ve ambulanstan görüntü

-Arkadaşlarının görüntüsü

-Görüntü alınmasını engellemeye çalışması

-Denizde yüzenlerden görüntü

-Düştüğü yerden görüntü

-Kurtaranların olayı anlatması

-Genel ve detay görüntüler

===============

3- YEŞİLÇAM'IN USTA İSMİ SÜLEYMAN TURAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, DHA

Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan, son yolculuğuna uğurlandı.

Süleyman Turan için öğle vakti Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, kızı Beliz Sipahi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından omuzlarda taşınan Süleyman Turan'ın cenazesi, cenaze aracına konuldu. Ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye katılan Orhan Gencebay, "Süleyman abimiz, harika bir insandı. Harika bir sanatçıydı, görevini bu dünyada layıkıyla yaptı ve göçtü gitti. Hepimize Allah sabırlar versin. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

İlyas Salman ise usta oyuncu Süleyman Turan için şu ifadelerde bulundu:

"Uzun sözle küçük adamlar anlatılır. Büyük adamları anlatmak için bir cümle yeterli. Karınca ezmez, rakik, çelebi bir sinema oyuncusunu kaybettik. Kaybettik demeyelim. Çünkü o hala aramızda. Her gün ekranlarımızda, perdede olacak. İzleyeceğiz filmlerini ve yad edeceğiz. Son iki yılda Yeşilçam çok kan kaybetti. Tarık Akan, Bülent Kayabaş, Halit Akçatepe şimdi de Süleyman Turan. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı, bir bir giderek artıyor yalnızlığımız. Şurada iki elin on parmağını geçecek kadar Yeşilçam aktörü kalmadı. Onların ölmesin istiyoruz. Sanat ölümü korkutmak için yapılır. Onlar ölümü korkuttular. Ama ne yapalım hayatın bir başlangıcı olduğu gibi sonu var. Rahat uyusun"

Yeşilçam'da birlikte pek çok filme imza atan Selma Güneri ise, gerçek bir dostunu kaybettiğini ifade ederek, "Çok eski dostumuz. Gerçek bir dostu kaybettik. Değerli bir abim. Sinemaya ilk girdiğim yıllardan beri tanıdığım ve birlikte çok çalıştığım bir aktör. Adam gibi adam derler ya hakikaten insan olmanın erdemlerini taşıyan mükemmel bir insandı. Bunların üzerine de aktörlüğünü koymuş hayat boyu başarılı olmuş çok yönlü birisiydi" dedi.

1963 yılından beri arkadaş olduklarını belirten Hülya Koçyiğit ise, "Biz yakın arkadaştık, hem de çok uzun yıllara dayanan bir arkadaşlık. 1963 senesi Ses Mecmuası yarışmasından beri hep birbirimizi sevdik. Birlikte yaptığımız birçok film oldu. Onun o mütevazı kişiliği kendini çok fazla ön plana çıkarmak istemeyen bir duruşu vardı. İyi bir aile babasıydı. Süleyman çok sanatçı ruhlu birisiydi. Karikatür çizer, resim yapar. Çok büyük bir değeri kaybettik. Her geçen gün birimiz eksiliyoruz" diye konuştu.

Mustafa Alabora da, "1964 yılından beri arkadaşız. Çok alçakgönüllü bir adamdı. İnsan sevgisiyle dolu, çok kibar. Bunu ölüğü için söylemiyorum. Yüzüne karşı da söylerdim. Benim oğlumla da 'Yılan Hikayesi' dizisini yapmıştı iki buçuk sene kadar. Ben 'Azmi' dizisinde oynadım onunla. Çok üzüldüm, hiç beklemediğim bir şey. Aslan gibi dururdu hayatta. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Cenaze töreninden detaylar

-Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Mustafa Alabora, İlyas Salman, Selma Güneri röportajı

===============

4- EYÜPSULTAN'DA DUVAR ÇÖKTÜ; İKİ BİNA MÜHÜRLENDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Eyüpsultan'da inşaat halindeki bir binanın bitişiğindeki duvar çöktü. Çöken duvar ve kayan toprak nedeniyle iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Olay saat 14.30 sıralarında İslambey Mahallesi Göztepe Sokak meydana geldi. Sokak üzerinde yapımı süren bir binanın bitişiğindeki duvar henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Kimsenin zarar görmediği olayla ilgili ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken duvar altında bir canlının kalıp kalmadığı tespit edebilmek için arama yaptı. Belediye ekipleri ise çöken duvar ve çevresinde bulunan binalarda incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri çöken duvarın üst tarafında kalan 2 ve 3 katlı iki ayrı binayı tedbir amaçlı tahliye ederek mühürledi. Binaların riskli olup olmadıkları uzman ekiplerin incelemeleri sonrası netlik kazanacak. Belediye tarafından binayı yaptıran kişinin istinat duvarı yapması gerektiği aksi taktirde mevcut duvarın çökeceği yönünde uyarıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Çöken kısımdan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Vatandaşlar ile röp.

-Zabıta ekiplerinin binayı mühürlemesi

-Vatandaşların evlerinden çıkışı

-Diğer detaylar

===============

5- KARTAL'DA MARKET SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kartal'da, bir markete silahlı olarak giren bir kişi, çalışana silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı gasp etti. Polis, olayın ardından yaya olarak kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yakacık Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen eli silahlı bir kişi, içeride bir süre gezdikten sonra silah doğrulttuğu kasiyeri etkisiz hale getirip ondan kasayı açmasını istedi. Kasa açıldıktan sonra içinde bulunan bir miktar parayı gasp eden şüpheli, marketten ayrılıp yaya olarak uzaklaştı. Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir görgü tanığı, "Ben markete geliyordum. Bir kişi aşağı doğru koşa koşa gidiyordu. Ne için koşuyordu bilmiyordum, kasiyeri soymuş gitmiş. Elinde silah varmış ama ben görmedim" dedi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin market içinde bir süre beklediği, kasaya doğru yaklaştığı, elindeki silahı kasiyere doğrultarak kasayı açmasını istediği, kasada bulunan bir miktar parayı alarak marketten ayrıldığı, kasiyerin ise panik içinde polise haber verdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Soygun yapılan market

-Görgü tanığıyla röp

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Muhabir anons

-Genel ve detay

GÜVENLİK KAMERASI

------------------

-Eli silahlı kişinin markette beklemesi

-Soyguncunun kasaya yönelmesi

-Soyguncunun kasiyere silah doğrultması

-Kasiyerin kasayı açması

-Soyguncunun paraları alması

-Soyguncunun marketten ayrılması

-Kasiyerin panikle koşması

=============

6- FETÖ'NÜN ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN KORUMASININ EŞİNE 8 YIL 6 AY HAPİS CEZASI



Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL,

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem korumalığını yapan eski polisin eşi, firari sanık Hatice Çelikcan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, firari sanık Hatice Çelikcan katılmadı. Duruşmada tanık olarak Gültekin Yeşilova dinlendi. Tanık Yeşilova, " Ben Hatice Çelikcan'ı tanımıyorum ancak eşi Nazım ya da Nazmi olarak bildiğim şahsı tanıyorum. Bu şahısla iki kez görüştük. Amasya'da iş yerimize gelmişti. Eşim eczacılık yapıyordu. Bizden ilaç almaya gelmişti, öğle tatiline çıktığımda karşılaştık. Bu şahısla konuşmamızda kendisinin emekli polis olduğunu, Amerika'ya gittiğini, Fetullah Gülen'in malikanesine gittiğini ve orada kaldığını söyledi. Orada çalışıp çalışmadığına ilişkin bir şey söylemedi. Ben Hatice Çelikcan'ı tanımıyorum, bu şahısla görüşmüş dahi değilim. " şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sanık Hatice Çelikcan'ın kullanmış olduğu telefonların HTS kayıt analiz raporunda sanığın örgütle irtibatı bulunan kişilerle yoğun görüşme kayıtlarının olduğunu, özellikle Nazım Çelikcan ile görüşme kayıtlarının bulunduğunu tutanağa geçirdi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütaalasını okudu. Savcı, sanık Hatice Çelikcan hakkında yapılan kovuşturma neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin gizli haberleşme aracı olan COCO isimli programı kendi kullanımında olan cihazda kullandığı, halen firari olduğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen HTS analiz raporunun bulunduğu, Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunması nedeniyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, firari sanık Hatice Çelikcan'ı FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası almasına hükmetti. Heyet, sanık Hatice Çelikcan'ın firari olması nedeniyle cezada indirim uygulamadı. Sanık Çelikcan hakkında hükmen tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasına da karar verildi.

================

7- ATAŞEHİR'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN PANİĞİ



Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

Ataşehir'de 4 katlı bir iş merkezinin elektrik panosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Duman nedeniyle çalışanlar kendilerini dışarı atarken,,itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında İçerenköy mahallesi Firuze Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir iş merkezinin elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Panodan çıkan dumanlar iş merkezine dolunca kısa süreli bir panik yaşandı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, duman tahliye çalışması yapıldı. İş merkezinde dumandan etkilenen bazı çalışanlara ayran verildi.

İş merkezinde bir çalışan "elektrik kontağından çıkmış. Herkes dışarı çıktı. İtfaiye aradık müdahale ediyor " diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, binada meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Çalışanların panikle iş merkezinden çıkması

-İtifayenin müdahalesi

-Yangın çıkan elektrik panosundan görüntü

-Çalışalnların görüntüsü

-Ayran içenlerden görüntü

-İtfaiye müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler