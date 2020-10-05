DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. Heyetler arası görüşmelerinin de sona ermesiyle Serrac ve heyeti saat 21.30 sıralarında Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.

Görüntü dökümü: ----------Serrac'ın Vahdettin Köşkü'ne gelişi-Görüşmeden fotoğraf

04.10.2020 - 19.30 Haber Kodu : 201004180

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİBYA BAŞBAKANI SERRAC'I KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkünde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin tam bir dayanışma içinde Libya'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan hazır bulundu.

Libya heyetinde ise Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Planlama Bakanı Tahir El Cuheymi, İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Savunma Bakanı Salah Nemruş, Maliye Bakanı Faraj Abumtari ve Milli Güvenlik Danışmanı Taceddin Muhammed Rezzaki yer aldı.

- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 08:50 - Kaynak: DHA

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