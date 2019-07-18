DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 17 GÖZALTI

istanbul DHA- İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ ile bağlantılı oldukları ve Suriye'de sözde cihat etmeye gidip gelen kişilere lojistik destek sağlandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da 9 Temmuz'da 12 ilçede 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye gönderilen şüpheliler 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Polis kamerasından operasyon görüntüleri

18.07.2019 -11.50 Haber Kodu : 190718073

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2- GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASINDA ÜÇÜNCÜ DURUŞMA

Haber: Ümit UZUN -Kamera: Harun UYANIK-/ İSTANBUL -GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya, tutuklu sanık Osman Kavala ile 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmayı, Hollanda, İsveç ve İsviçre Başkonsolosları, Almanya ve Norveç İstanbul Cumhuriyet Başkonsolosluğu görevlileri, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Barolar Birliği ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu temsilcileri de takip ediyor. Duruşmada sanık avukatlarının beyanları alınıyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

Sanıkların, "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları belirtilen iddianamede, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine yer veriliyor. Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı sanıkların "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın, "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el degiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "nitelikli yağma" suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye çevresinden görüntüler

18.07.2019 - 12.04 Haber Kodu : 190718081

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3- KAFTANCIOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI (1)



Özden ATİK - İstanbul DHA- Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünde toplananlar

18.07.2019 -11.04 Haber Kodu : 190718045

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4- KAFTANCIOĞLU'NA ADLİYE ÖNÜNDE DESTEK AÇIKLAMASI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu'na destek için milletvekilleri ve partililer Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu'na destek için sabah saatlerinden itibaren milletvekilleri ve partililer, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

"BU DAVADA DÜŞÜNCE YARGILANIYOR, ELEŞTİRİ YARGILANIYOR"

Adliye binası önüne kurulan platformdan partililere seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Demokrasi mücadelesi veren herkesle birlikte Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Bu davada İl başkanımızın sayın Canan Kaftancıoğlu'nun yıllar önce attığı tivitler nedeniyle yargılanıyor. Bu davada düşünce yargılanıyor eleştiri yargılanıyor. Siz insanları yargılayabilirsiniz insanları hapsedebilirsiniz ancak düşünceyi hiçbir zaman hapsedemezsiniz yargılayamazsınız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Çağlayan Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık

-CHP'li milletvekilleri

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in konuşması

-Genel ve detaylar

18.07.2019 -11.04 Haber Kodu : 190718045

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5-LİSELİ SUDE METE'YE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN İETT ŞOFÖRÜNE 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL DHA

Pendik'te okula giden 14 yaşındaki liseli Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan eski İETT otobüsü şoförü Tarık Ulka, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ulka'nın cezasında herhangi bir indirime gidilmedi.

'FAZLA PARA KAZANMAK İÇİN ARAÇ KULLANAN BİR CANA MAL OLMASINA CEZA VERİLMELİDİR'

İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Tarık Ulka ve Avukatı Bekir Mushak Kılınç ile Sude Mete'nin babası Ekrem Mete ve Avukatı İlker Başer katıldı.

Ekrem Mete'nin Avukatı İlker Başer, amaçlarının sanığın ceza alması olmadığını belirterek, "Buradaki amaç sanığın ceza alması değil, gözündeki görme kaybına, yüksek şekere rağmen daha fazla para kazanmak için araç kullanarak bir cana mal olmasına ceza verilmesidir. Burada yalnız sanık değil onu istihdam eden, çalıştıran müdürleri ve insan kaynaklarının sorumluluğu da vardır. Bu nedenle bu şekilde araç kullanan kişiler varsa onlara da caydırıcı olması bakımından sanığa en üst hadden ceza tayin edilmesi talebimiz vardır." dedi.

Söz verilen Ekrem Mete, toplu taşımada yetkili olanların toplu taşıma araçlarını kullananları yeterince denetlemediğini belirterek, "Onların da sorumluluğu vardır" dedi. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ekrem Mete, sanığın cezalandırılmasını istedi.

'PİŞMANIM'

Esas hakkındaki savunması sorulan Tarık Ulka, "Pişmanım. Bende çok üzüntü çektim. İlk defa böyle bir olay meydana geldi" dedi. Son sözü sorulan sanık, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

ERTELEMESİZ 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme Tarık Ulka'yı, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın ehliyetine 6 ay süre ile el konulmasına karar veren mahkeme, cezada da ertelemeye gitmedi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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6- NARKOTİK KÖPEKLERİ ŞARK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA- İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde, uyuşturucuyla mücadelede polislerle birlikte etkin rol oynayan hassas burunlu narkotik köpekleri, İstanbul'daki görev sürelerinin sonuna geldi. Sayısız başarılara imza atan hassas burunlu köpekler, eğitmen polis memurlarıyla birlikte şark görevlerini yerine getirmek için yola çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde yıllarca görev yapan hassas burunlu narkotik köpekleri Kara ve Su, İstanbul'da yüzlerce uyuşturucu operasyonuna katıldı, sayısız başarılara imza attı. İstanbul'daki görev sürelerinin sonuna gelen narkotik köpekleri, eğitmen polis memurlarıyla birlikte şark görevlerini yerine getirmek için yola çıktı. Polis memuru ekip arkadaşlarıyla yeni görev yerleri olan Van ve Erzurum'a gitmek üzere olan Kara ve Su, eğitmenleriyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duygusal anlar yaşadı.

KARA'NIN VAN YOLCULUĞU

O köpeklerden Kara, yeni görev yeri Van'a gitmek üzere sabah saatlerinde polis eğitmeni tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki barınağından alındı. Önce iç hatlar terminalinde getirilen Kara, burada köpekler için hazırlanan özel seyahat kutusuna konuldu. Eğitmeniyle birlikte bilet işlemleri yapıldıktan sonra Kara'nın bulunduğu kutu, el arabasıyla taşınarak bagaj kontrol merkezine getirildi. Kara ardından, içinde bulunduğu kutuyla birlikte uçakların bulunduğu aprona alındı. Van'a gidecek olan uçağın personeli Kara'ya büyük ilgi gösterdi. Kara'nın yeni görev yerine doğru yolculuğu, uçağın bagajına konulmasıyla başladı. Uçakta kendilerine ayrılan özel bölmelerde yolculuk yapacak olan narkotik köpekleri, başarılı meslek hayatlarına Doğu'da devam edecek.

1 TONA YAKIN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ

Belçika Malinois cinsi narkotik köpeği olan 9 yaşındaki Kara, 5 yıldır İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yaptı. Görevi süresince 1 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirdi. Yine Belçika Malinois cinsi olan Su ise 1 yıldır İstanbul'da görev yaptı ve henüz 2,5 yaşında olmasına rağmen sayısız operasyona katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndaki Narkotik köpek barınağı

-Barınaktaki bölmelerinde bekleyen narkotik köpekleri

-Narkotik köpeklerinin eğitmen polis memurları sahipleriyle oynamaları

-Barınaklarda muhabir anons

-Narkotik köpeklerinin arama yaparken videoları (Cep telefonu kamerası görüntüleri)

-Narkotik köpeği Kara'nın barınak kapılarını açarak dışarı çıkması

-Narkotik köpeklerinin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda eğitmen polis memur sahipleriyle sarılıp vedalaşması

-Sabiha Gökçen Havalimanı'nda muhabir Anons

-Kara'nın arabaya konularak barınaktan ayrılması

-Kara'nın eğitmeniyle havalimanına girmesi

-Kara'nın kendisine özel kutuya konulması

-Kara'nın kutusuyla birlikte havalimanında ilerlemesi

-Kara ve eğitmeninin bilet işlemlerinin yapılması

-Kara'nın kutusunda apronda yolculuk için beklemesi

-Kara'nın uçağa bindirilmesi

-Genel ve Detay

18.07.2019 - 10.43 Haber Kodu : 190718041_

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7-SULTANGAZİ'DE "EVDE HIRSIZ VAR" İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, -SULTANGAZİ'de gündüz saatlerinde eve giren hırsız, elektronik eşyaları çalarak, evin arka tarafından kaçtı. Ev sahibinin evde bulunan ziynet eşyalarını bir gün önce annesine bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın ikinci katında oturan Aysun İmrepaşahan, yakınlardaki bir telefon bayisine gitmek için evden çıktı. 10 dakika sonra eve gelen İmrepaşahan, dairenin kapı kilidinin yerinden oynatıldığını gördü. İmrepaşahan, komşusundan yardım istedi. Komşusu durumu polise haber verdi. "Evde hırsız var" ihbarı ile alarma geçen polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Binanın çevresini kontrol eden ekipler, evin kapısını açmaya çalıştı. Binanın arka kısmını kontrol eden ekipler, evin arka penceresinin açık olduğunu gördü. Tüm uğraşlara rağmen kapıyı açamayan ekipler, çilingir çağırdı. Çilingir kapıyı açınca içeri giren polis, evde hırsız aramaya başladı. Eve girildiğinde bütün eşyaların dağınık bir şekilde yerde olduğu görüldü. Yapılan araştırmalarda hırsızın evin arka penceresinden atlayarak kaçtığı anlaşıldı.

Polislerle birlikte eve giren ev sahibi Aysun İmrepaşahan, polise, evde bulunan elektronik eşyaların çalındığını söyledi. İmrepaşahan'ın evde bulunan ziynet eşyalarını bir gün önce annesine bıraktığı ortaya çıktı. Yaşanan olayı anlatan Aysun İmrepaşahan, "Telefoncuya gidip, geldim. Kapının göbeği çıkmış bir şekildeydi." dedi. İmrepaşahan'ın komşusu ise, "Alttaki komşum geldi beni çağırdı. Bende aşağı indim. Kapının göbeği yoktu. Gündüz vakti. 10 dakika içerisinde olay yaşandı. Polise ben haber verdim." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kapıdan görüntü

-Polisin gelmesi

-Kapıyı açmaya çalışması

-Çilingirin kapıyı açması

-Evine hırsız giren kadından görüntü

-Polislerin evin içinde araştırma yapması

-Polislerin çevrede araştırma yapmaları

-Çevrede çalışmaları izleyenler

-Evine hırsız giren kadınla röportaj

-Komşusu ile röportaj

-Genel ve detaylar

18.07.2019 -10.41 Haber Kodu : 190718039

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8-TRAKTÖRÜ GÖLE DÜŞEN ÇİFTÇİ ÇIKARILMASI İÇİN YARDIM BEKLİYOR

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,

Silivri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör kapanan kum ocağında oluşan göle düştü. Son anda traktörden atlayarak kurtulan çiftçi Hasan İşcan, traktörünün çıkarılması için yetkililerden yardım istiyor.

Olay, Değirmenköy Mahallesi'nde 3 Haziran günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftçilik yapan Hasan İşcan, hayvanlarına ot toplamak için traktörüyle tarlaya gitti. İşcan'ın kullandığı traktör kontrolünden çıkarak kapanan kum ocağının açtığı göle düştü. İşcan, traktörden atlayarak kurtuldu.

"O BENİM EKMEK TEKNEM"

Traktörün gölden ancak vinç yardımıyla çıkabileceğini ancak vince verecek parası olmadığını belirten İşcan, "Hayvanlarıma ot biçmek için motorumu şu rampaya çektim. Motoru çalıştırmak istedim, vitesin çıkmasıyla birlikte motoru kaçırdım. Arife gününden beri traktörüm burada yatıyor. Komutanlardan yardım istedim, 'burası özel mülk' dediler. Silivri Kaymakamlığına müracaat ettim. İtfaiye gönderdiler, fakat 23 metre derinlik olduğu için 'çıkartamayız' dediler. Ben emekli bir adamım, bir hasta babam var, onun yanındayım. Bir saat dahi köyümden ayrılamıyorum. Yevmiye iş bulduğum zaman gidiyorum oralara. Özel vinç çağırdık orası da bize 23 bin lira hesap çıkarttı. Benim motorum zaten o kadar para yapmaz. Benim o kadar gücüm yok. Tüm yetkililerden yardım istiyorum. O benim ekmek teknem. O da elimden gidince sağa sola yevmiye gitmeye başladım." dedi.

Görüntü Dökümü:

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Gölet

Çiftçi röportaj

Genel ve detaylar



