DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (2)

Haber-Kamera: Savaş ATAK - İstanbul DHA - ÇATALCA'da dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Hafif yaralan bir işçiye ambulansta müdahalede bulundu. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Görüntü Dökümü;:

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-Yangından görüntüler

-Yaralı işçi

-Söndürme çalışmaları

07.12.2019 - 11.51 Haber Kodu : 191207060

07.12.2019 - 12.22 Haber Kodu : 191207075

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(havadan görüntülerle)

2- 46 YILLIK KÖPRÜDE "24 SAAT" BAKIM VE KONTROLLER

Ali AKSOYER/İSTANBUL- İSTANBUL'da iki kıtayı birbirine bağlayan ilk yapı olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Şehitler köprüsünde bakım ve kontrol çalışmaları aralıksız sürüyor. Daha önce yapılan ağır bakımda halatları ve asfaltı yenilenen köprü bugünkü halinde 7,7 büyüklüğünde bir depremde ayakta kalacak şekilde güçlendirilmişti. Bugün köprü sürekli bakımda tututarak yıpranan kısımlara anında müdahale ediliyor

İstanbul'da 1973 yılında hizmete alınan eski adıyla Boğaziçi köprüsü, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 46 yıl sonra halen hizmet vermeye devam ederken, köprüyü ayakta tutmak için kurulan bir ekip adeta "Bitmeyen" bakım ve kontrol süreciyle çalışıyor. 1506 metre uzunluğundaki köprü daha önce yapılan çalışmalarda 7,7 büyüklüğünde bir depreme dayanacak şekilde güçlendirilmişti. 2014-15 yıllarında yapılan çalışmalarda ise çelik halatlar yenilenirken, tabliyeler kontrol edilmiş, mastik asfalt değiştirilmişti.

Günümüzde ise bu ağır bakımların devamı olarak köprü sürekli gözlem altında tutuluyor. Köprünün ayaklarına en tepesine yerleştirilen iskeleler yardımıyla bir yandan gözle gözlem yapılırken, köprünün bir çok noktasına yerleştirilen sensörler yardımıyla ölçümler yapılarak yıpranmalar tespit edip anında müdahale ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Köprünün havadan görüntüler

-Çalışma yapılan yerler

07.12.2019 - 11.27 Haber Kodu : 191207045

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3- AVCILAR'DA EVSİZ ADAM UYUDUĞU BAZA İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da kızlarının evi ile bakımevinde kalmayı kabul etmediği belirtilen ve sokaklarda yaşayan 70 yaşındaki Rüstem Tamam geceleri uyuduğu bazanın içinde ölü bulundu.

Avcılar, Merkez Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Burnaz Caddesi Gülistan Sokak'ta boş bulunan bir bazanın içerisinde geceleri uyuyan Tamam'ı hareketsiz halde bulunan çevredeki esnaf, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen görevliler Rüstem Tamam'ın öldüğünü belirledi. Çevredeki esnaf iki kızı bulunan ancak, bunların yanında kalmayı kabul etmeyen, sokakta yaşamını sürdüren Tamam'ın daha önce yerleştirildiği Büyükçekmece'deki bakımevinde de kalmayı kabul etmediğini belirtti. Çevredekilerin ve esnaftan aldığı paralarla karnını doyurduğu öğrenildi. Rüstem Tamam'ın cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden görüntüler

Bazadaki ceset

Polis ve 112 Ekibi çevredeki esnafla ceset başında

Görgü tanıklarının anlattıkları

Genel ve detay görüntüler

Ölen Tamam'ın fotoğrafı

07.12.2019 - 10.47 Haber Kodu : 191207041

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4- SİLİVRİ'DE EVDEN GELEN KOKULAR POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, - SİLİVRİ'de üç gündür haber alamadıkları komşularının evinden kötü kokuların geldiğini fark eden mahalleli polise haber verdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Vücudunda çürükler bulunan yerdeki kişinin öldüğü sanılırken yapılan kontrollerde nefes aldığı belirlendi.

DİKKATLİ KOMİSER NEFES ALDIĞINI FARK ETTİ

Olay Silivri Mimar Sinan Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Tek yaşayan İlbey Yılmaz (39) 3 gündür haber alamayan komşuları evden kötü kokulan geldiğini fark edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi. Gördükleri manzara karşısında şok yaşayan polisler Yılmaz'ın öldüğünü düşünerek olay yeri inceleme ekibi istedi. Ancak sonradan olay yerine gelen bir komiser dikkati sayesinde İlbey Yılmaz'ın hala hayatta olduğunu fark ederek olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen İlbey Yılmaz'ın vücudunda çürükler oluştuğu bildirildi. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

EVDEKİ AĞIR KİMYASAL KOKU PANİĞE NEDEN OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri intihar olayının yaşandığı evden yükselen kimyasal koku nedeniyle büyük panik yaşadı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler neticesinde henüz ne olduğu tespit edilemeyen kimyasal maddeden numuneler alınarak incelenmeye başlandı. İlbey Yılmaz'ın hastaneye taşındığı ambulansa hastane önünde görevliler tarafından içi yıkandıktan sonra dezenfekte edilerek kimyasal maddeden arındırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın yaşandığı sokaktan görüntü

-Polis ekiplerinin sokaktaki görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin olayın yaşandığı eve girişi

-Hastaneden görüntü

-Hastane önündeki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin hastaneye girişi

-Hastanın taşındığı ambulansın dezenfekte edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

07.12.2019 - 11.38 Haber Kodu : 191207051

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5- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAVULLARA GİZLENMİŞ 4,6 KİLOGRAM KOKAİN YAKALANDI

İSTANBUL, İSTANBUL Havalimanı'nda düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4,6 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilirken, Brezilya'dan gelerek,uyuşturucu maddeleri valizlerinde taşıyan şüphelilerle birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan NarkoKim Bölge Amirliği ekipleri, bir gün ara ile Brezilya'dan Türkiye'ye gelecek olan uçaklarda seyahat eden yabancı uyruklu iki yolcuyu, uyuşturucu kaçakçılığı yönünden şüpheli olarak değerlendirdi. Hava Takip Sistemi aracılığıyla takibe alınan uçakların İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından yanaştıkları körükte, Gümrük Muhafaza ekiplerince pasaport kontrolü yapılarak şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin geldikleri uçaktaki valizler, bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler de kullanılarak incelendi. Narkotik dedektör köpeklerinin valizlere aşırı tepki vermesi üzerine, valizler şüpheli yolcuların gözetiminde açıldı. İlk gün gelen yolcunun valizinde, zulalanmış halde tabana yapıştırılmış dışı siyah karbon kağıdı ve onun altında beyaz renkli şeffaf naylon poşete sarılı vaziyette uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen 2 kilogram 50 gram ağırlığındaki maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Ertesi gün tespit edilen bir diğer şüphelinin valizinde yapılan aramada ise 2 kilogram 545 gram kokain olduğu tespit edildi. Toplamda ele geçirilen 4 kilogram 595 gram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi. Havalimanında birer gün ara ile gerçekleştirilen iki uyuşturucu yakalamasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri valizlerinde taşıyan şüphelilerle birlikte hareket ettiklerini belirledikleri toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Konuya ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Valilere koklayan polis köpeği

Gözaltına alınan şüpheliler

Ele geçirilen uyuşturucu madde

Detaylar

07.12.2019 -11.35 Haber Kodu : 191207049_

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(Havadan görüntülerle)

6-KARTAL'DA 26 KATLI BİNADA YANGIN

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/ KARTAL'da 26 katlı binanın 25. katında yangın çıktı. Yangın çalışanların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal, Esentepe Mahallesi'nde bulunan 26 katlı binanın 25'inci katındaki dairede tadilat çalışması yapılırken saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarı ile olay yerine Kartal, Maltepe, Pendik, Yakacık ve Kadıköy itfaiyeleri sevk edildi. Tedbir amacıyla olay yerine Polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri de yönlendirildi. Yangın çalışanlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu. Burada çalışan bir görevli, "26 katlı bir bina. Burada hem işyeri hem de daireler var. Duman çıkmaya başladı. İtfaiye ekipleri geldi söndürdü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Havadan görüntüler

-26 katlı binadan görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Duman görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

07.12.2019 -11.42 Haber Kodu : 191207053

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7- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KIŞ TATBİKATI

Haber-Kamera: Enver ALAS/ DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'nda yürütülen kış hazırlık çalışmaları ile taksi yolları ve uçak park yerlerinde 45 araçla gerçekleştirilen kış tatbikatını denetledi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in katılımıyla dün akşam İstanbul Havalimanı'nda kış tatbikatı gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı'nda kışa hazırlık çalışmaları ve karla mücadele ekipmanlarını yakından inceleyen Keskin'in İGA yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Operasyonların aksamaması, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına Eylül ayından bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilen Keskin'in tatbikatta da bizzat yer aldığı belirtildi. Tatbikatın İstanbul Havalimanı bünyesinde bulunan 129 adet karla mücadele ekipmanı arasından, taksi yolu ve uçak park yerlerine uygun 45 araç ile yapıldığı, bir firma tarafından yeni üretilen ve deneme amacıyla havalimanında bulunan iki yeni aracın da test edildiği kaydedildi.

350 PERSONELE KIŞ EĞİTİMİ

Açıklamada kış hazırlıkları kapsamında kötü hava koşullarında uçuş trafiğinin etkilenmemesi için çalışmaların devam ettiği İstanbul Havalimanı'nda bu kapsamda 350'nin üzerinde personele de eğitim verildiği vurgulandı. Türkiye'deki hava trafiğinin önemli bir bölümünü karşılayan İstanbul Havalimanı'nda yapılan kış hazırlıkları neticesinde apron, pist ve taksi yolları hazır hale getirildiği, kışla mücadele için 129'un üzerinde ekipmanın hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Havalimanındaki kış hazırlıkları

-Hüseyin Keskin'in denetimde yer alması

-Tatbikattan görüntüler

-Kış için hazır olan araçlar

-Araçların incelenmesi

-Genel ve detaylar

07.12.2019 -12.23 Haber Kodu : 191207076

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8- İSTANBUL'DA "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONU

Ali ABLAY, İSTANBUL, İSTANBUL'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 10 numara yağ olarak bilinen 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 29 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde operasyon düzenledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasına düzenlenen iki ayrı operasyonda piyasaya sürülmek üzere satışa hazır 10 numara yağ olarak bilinen karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın taşındığı tankere el konuldu. İkinci operasyon ise Bağcılar'da bulunan bir TIR parkına düzenlendi. Operasyonlarda 10 numara yağ olarak bilinen toplam 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Oktay P.(36) ve Tokaş E.(46) isimli şüphelilere 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

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Akaryakıt aracına operasyonu anı

Otoparktaki minibüse operasyon anı

Ekiplerin akaryakıtı bulması

Ekiplerin akaryakıt üzerinde ölçüm yapması

07.12.2019 -12.13 Haber Kodu : 191207074

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9- SULTANGAZİ'DE HASTANENİN YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN DÜŞEN ANNE KIZ YARALANDI

Haber: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de, iki kadın yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı. Durumu fark eden hastane görevlileri, butona basarak merdivenleri durdurmasıyla kaza ucuz atlatıldı.

Olay, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye tedavi için geldiği öğrenilen 86 yaşındaki kadın ile 45 yaşındaki kızı, üst kata çıkmak için yürüyen merdivene bindi. Dengelerini kaybeden kadınlar merdivenden aşağı yuvarlanmaya başladı. Durumu fark eden hastanenin güvenlik personelleri, acil durdurma butonuna basarak merdivenleri durdurdu. Yaşlı kadın ve kızı hafif şekilde yaralandı. Yaşlı kadın sedye ile kontrol amaçlı hastanenin acil servis bölümüne kaldırılırken, kızının ise tedavisinin ayakta yapıldı. Merdivenden düşen anne kız tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-İki kadının düştüğü yerden kaldırılması

07.12.2019 - 11.26 Haber Kodu : 191207044

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10-DÜNYALARA BEDEL İLK SÖZ... 2.5 YAŞINDAKİ OTİZMLİ BERKAY İLK KEZ 'ANNE' DEDİ

- Otizmli Berkay 'nöroplay' yöntemi sonrası konuştu

- Aynur Ordu, "İlk duyduğumda ne yapacağımı şaşırdım ve bu duygu benim için dünyalara bedeldi" dedi.

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - TEKİRDAĞ'DA yaşayan Anıl ve Aynur Ordu çiftinin ikinci çocukları Berkay'a yaklaşık 6 ay önce otizm teşhisi konuldu. Ailesiyle göz teması kuramayan, öfke nöbetleri geçiren küçük Berkay, çocuk gelişim uzmanı gözetiminde uygulanan 'nöroplay' yöntemi sonrası ilk kez 'anne' dedi.

Tekirdağ'da yaşayan 2 çocuk annesi Aynur Ordu, ikinci çocuğu Berkay'ın göz teması kuramadığını 18 aylık bebekken fark etti. Çevresi tarafından herhangi bir sorun olmadığının söylenmesi üzerine genç kadın, Berkay'ın biraz daha büyümesini bekledi. Yaptığı araştırmalar sonrası otizmden şüphelenen Anıl ve Aynur Ordu çifti, yaklaşık 6 ay önce soluğu çocuk ve ergen psikiyatristinde aldı. Yapılan tetkikler sonrası Berkay'a otizm teşhisi konuldu. Berkay'ın öfke nöbetleri geçirmesi üzerine rehabilitasyon tedavisinin ardından farklı tedavi arayışlarına başlayan aile soluğu İstanbul'da aldı. Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Yaren Keskin tarafından uygulanan 'nöroplay' (otizmi oyuna getir) yöntemi sonrası Berkay çevresiyle iletişim kurmaya ve konuşmaya başladı.

"TELEVİZYONU KALDIRDIK, HAYATIMIZ OYUN OLDU"

Nöroplay eğitimiyle birlikte Berkay'ın dikkatini çeken eşyaları odasından kaldırdıklarını anlatan anne Aynur Ordu, tedavi süreci hakkında şu bilgileri verdi:

"Evdeki televizyonu kaldırdık, artık televizyon kullanmıyoruz. Evde sadece oyun oynuyoruz. Berkay'ın ilgisini çekecek şeyleri yaparak bize katılmasını sağlıyoruz. Berkay tedavi öncesi odasına kapanır ve ışığını açmadan karanlık odadan çıkmak istemezdi. Ablasıyla iletişim kurmaz, oyun oynamazdı, babasına pek yaklaşmazdı. Eve misafir geldiğinde de rahatsız olup hemen odasına kapanırdı. Şimdi öyle değil, oyun oynuyor, göz teması kuruyor. Yavaş yavaş konuşmaya başladı. İşaret parmağını kullanarak istediğini şeyi göstermeye başladı. Yaşıtlarına arkadaşlarına karşı sevgi gösteriyor, onların yüzünü okşuyor, gülüyor. Bu gelişmeyi gördükçe daha bir sevinerek bu yola devam ettik. Eşim geçenlerde 'bu çocukta çok güzel bir ilerleme var, bu tedaviyi asla bırakmayalım, sonuna kadar gidelim' dedi. Berkay, 'öğretmenim canım benim' şarkısını bile ezberledi.ö

"ANNE DEMESİ DÜNYALARA BEDEL"

Berkay'ın terapi süreci sonrası ilk kez 'anne' dediğini ifade eden Aynur Ordu, "İlk duyduğumda ne yapacağımı şaşırdım ve bu duygu benim için dünyalara bedeldi. Tekirdağ'da oturuyorum ve ben her gün İstanbul'a gidip geliyordum. Bir kızım var ve o da okula gidiyor. Bu süreç çok zordu, git-gel yollarda yoruldum ama başardım. Aldığım sonuç beni çok mutlu ettiö dedi.

AİLEDEN İLK ETAPTA VİDEOLAR İSTENDİ

Nöroplay yöntemini uygulayan Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Yaren Keskin, Berkay'ın kliniğe ilk başvurduğunda otizm bulguları nedeniyle ciddi öfke nöbetleri geçirdiğini ifade etti. Aileden Berkay'ın durumu hakkında videolar isteyerek tedaviye başladıklarını söyleyen Yaren Keskin, şunları söyledi:

"Herhangi bir şekilde göz teması kurmuyordu. Akranlarıyla ilgili herhangi bir iletişimi yoktu. Aile Berkay ile doğru iletişim yöntemlerini kuramadığından sürekli Berkay kendi halinde davranıyordu. Konuşamadığından da kendini rahatlıkla ifade edemiyordu. Aileden belli aralıklarla bu durumun kaydını tutmasını istedik. Çocukluk döneminde çocuklarla iletişime geçmenin en kaliteli yolu oyundur. Ailenin oyun davranışlarını inceleme kararı aldık. Anne ve babadan Berkay ile birlikte oyun oynarken bize kısa videolar çekip getirmelerini istedik. Aileye verdiğim geri dönüşler sonrasında 'bu zamana kadar hiç oyun oynamamışız' gibi bir dönüş aldık.ö

"ODASI VE OYUNCAKLARI YENİDEN DÜZENLENDİ"

Tedavide öncelikle Berkay'ın odasını yapılandırdıklarını anlatan Yaren Keskin, "Oyuncak seçimlerini ve tercihlerini belirledik. Çocuğun yaşı ve gelişimine uygun doğru oyuncak ve materyalleri seçtik. Göz temasının artabilmesi için aileye kullanabileceği oyuncaklar konusunda rehberlik ettik. Aileyi ve çocuğu takip ettiğimiz seanslarda çocuğun gerekli taklit becerilerini kazanabilmesi için çocuk için eğlendirici ve iletişimini kuvvetlendirecek bir seans düzenledik" diye konuştu.

"12 İLE 42 AY ARASINDA UYGULANIYOR"

Nöroplay yönteminin Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı ve Doç. Dr. Barış Ekici tarafından geliştirildiği ifade eden Keskin, "Asıl slogan ise 'otizmi oyuna getir'. Otizm davranışları gösteren ya da uyaran eksikliği davranışlarıyla kliniğimize başvuran ya da ailelerin gelişimsel bir şüphe ile başvurduğu çocuklarda çocuğun kendi yaşı ve gelişimsel düzeyine uygun şekilde gerekli oyun davranışları çocuğa kazandırılıyor. Hasta seçimi ise oldukça kısıtlı. 12 ile 42 ay arasında otizm bulguları ve şüphesi gösteren çocuklarda nöroplay yöntemi tercih ediliyor. Bunun dışında çocukta kazandığı bir davranışı bırakma durumu varsa gelişimsel bir travmatik süreç sonrasında otizm bulgusu almasa dahi gelişimde bir farklılık varsa nöroplay yöntemiyle de bu süreç tekrardan yapılandırılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Berkay ve annesi Berkay'ın detayları

-Berkay'ın oyun oynama detayları

-Muhabir anonsu (İlknur SARGUT)

-Anne Aynur Ordu röportajı

-Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Yaren Keskin röportajı

07.12.2019 - 11.29 Haber Kodu : 191207047

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11- BEŞİKTAŞ'TA ŞOFÖRÜN OTOBÜSE ALDIĞI ÜŞÜYEN KÖPEK KOLTUKTA UYUYAKALDI

- BEŞİKTAŞ-İstinye hattında çalışan otobüs şoförü durakta üşüyen köpeği otobüse aldı. Otobüse binen köpek koltukta uyuyakalırken, yürek ısıtan görüntüleri bir yolcu kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler dün sabah Beşiktaş'ta kaydedildi. Beşiktaş-İstinye hattında çalışan otobüs şoförü Barbaros Bulvarı'ndaki otobüs durağında üşüyen köpeği gördü. Şoför, köpeği otobüse alarak yoluna devam etti. Köpek bir süre sonra koltuğa çıkarak, uyuyakaldı. Otobüs şoförünün bu tavrı takdir toplarken, bu anları bir yolcu telefonuyla kaydetti. Çekilen video sosyal medyada paylaşılırken, beğeni aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan video

07.12.2019 - 10.17Haber Kodu : 191207031_