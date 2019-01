Dha İstanbul -  (Geniş Haber) - Binali Yıldırım Medya Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Üsküdar 'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun, İstanbul kazansın istiyoruz, ülkemiz kazansın istiyoruz." dedi.Cemile Sultan Korusu'ndaki toplantıya Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, CNN TÜRK Genel Müdürü Bora Bayraktar Kanal D Haber Koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu ve çok sayıda medya temsilcisi katıldı. Saat 10.00 sularında kahvaltılı toplantının salona gelen Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile tek tek tokalaştı. Kahvaltının ardından kısa bir konuşma yapan Yıldırım, "Partimiz karar verdi. İstanbul'da bu yarışta bulunmamızı istedi bizden. 'Başımız, gözümüz üstüne' dedik, böyle bir yola girdik. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ayrıca bu 39 ilçede, 3 arkadaşımız Maltepe Silivri , Cumhur İttifakı içinde MHP 'den belediye başkan adayı olarak seçimlere katılacak. Cumhur İttifakı her ilçede seçimlere girmiş olacak." dedi.GÖZLERİMİZ AÇIK İSTANBUL'U DİNLEYECEĞİZ31 Mart seçimlerine 84 gün kaldığını söyleyen Yıldırım, "ilçe ilçe, mahalle mahalle hemşehrilere çeşitli iletişim araçlarını kullanarak ulaşacağız. Ancak prensip olarak daha az konuşup, daha fazla dinleyeceğiz. İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz. İstanbul'un gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden kalbi olmaya devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun, İstanbul kazansın istiyoruz, ülkemiz kazansın istiyoruz" ifadelerini kullandı."İMAMOĞLU'NU ARADIM TEBRİK ETTİM"Yıldırım, "Şu ana kadar İstanbul'da büyükşehir adına yarışacak belli iki aday var. Bunlardan bir tanesi CHP ve Millet İttifakı adına Ekrem İmamoğlu , birisi de Cumhur İttifakı adına benim. Arkadaşımıza da telefon ettim, başarılar diledim, tebrik ettim. Benim arzum 31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul ölçeğinde, İstanbul merkezli, İstanbulluların sorunları, beklentileri ve geleceğini konuşacağımız bir seçim olması. Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, bir referanduma dönüştürülmesi bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir. İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım. Ümit ederim ki diğer partiler de veya diğer ittifak da bu hassasiyeti gösterir. Bunun şüphesiz en büyük faydası, bu güzel şehre olacaktır, bu şehirde yaşayan 15 milyon 250 bin hemşerimize olacaktır.""YENİ DÖNEMİN İLK DURAĞI CUMHURİYETİMİZİN 100. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ 2023'TÜR"İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık bir geçmişlerinin olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Bu, yeni dönemin ilk durağı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü 2023'tür. 2023'e bir yandan Türkiye daha önce koyduğu hedeflerle yürürken, diğer yandan da İstanbul'da biz aynı şekilde İstanbul ölçeğindeki hedeflerle beraber yürüyeceğiz" şeklinde konuştu."BEN BU ŞEHRE 1967'DE GELDİM..."İstanbul'a geliş hikayesini de anlatan Binali Yıldırım, şunları aktardı:"Ben bu şehre 1967'de geldim. İlkokulu bitirmiş, köyünden başka hiçbir yer görmemiş birisi olarak bir gece yarısı bol ışıkların olduğu bir yere geldim. Harem 'miş orası daha sonra öğrendim. Oradan bir yere geçtik. Büyük bir ev gibi... Biraz sonra hareket etmeye başladı, ben şaşırdım. Bulunduğumuz mekan hareket etmeye başladı diye endişelendim. Sonradan öğrendim o arabalı vapurmuş. Oradan Sirkeci'ye gittik. Amerikan taksileri vardı. Onlardan birine bindik. Amcam ile beraber Beyoğlu 'na dedemin evine gittik, yerleştik. Ondan sonra da Kasımpaşa Piri Reis Ortaokulu'na kaydımız yapıldı. 1967'den 2003 Kasım'ına kadar sürekli İstanbul'da oldum. O dönemler İstanbul'un bilmediğim noktası kalmamıştı. Avrupa 'da, Asya 'da hala o dolaştığım semtler hafızamdadır. Her ne kadar büyümüş olsa da değişmiş olsa da mekan olarak çok rahat hatırlayabiliyorum. Ancak en son durumunu İstanbul'un görmek için bir ay her tarafını dolaşmak lazım.""İSTANBUL'DA 4.0 DÖNEMİ BAŞLADI"Yıldırm, "İstanbul'da 4.0 dönemi başladı. Yani 'Endüstri 4.0' gibi. Her şeyin bilgi iletişim teknolojileri ile desteklendiği, yaşamın adeta elektronik araçlarla yönetilir hale geldiği yönetim anlayışından bahsediyoruz. Dolayısı ile İstanbul'un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de 'Endüstri 4.0'a benzer, 'İstanbul 4.0' olarak kabul edebiliriz. Bunun içinde neler var, bunları zaman içinde konuşacağız ve değerlendireceğiz. İhtiyaçlar değişti, beklentiler değişti. Şimdi İstanbullar daha ulaşabilir, havası doğası çok daha temiz, gençler için doya doya yaşayacakları, hayallerini karşılayacak alt yapı ve imkanların olduğu sosyal kültürel faaliyetlerin yoğun olduğu bir kent hayal ediyorlar. İstanbullu isteyecek biz yapacağız. Türkiye'de bunu yaptık İstanbul'da da bunu yapacağız. Ortak paydamız İstanbul, hepimiz bir taşına paha biçilmez İstanbul'dayız"dedi.Medya temsilcileri ile sohbet eden Binali Yıldırım'ın programı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.Görüntü Dökümü:--------------Yıldırım'ın açıklaması - İstanbul