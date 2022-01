DHA İSTANBUL -KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KAYNARCA: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FARKLI ALGILANDI - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü Tülay Kaynarca, yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan hükümlerin Türkiye'nin de imza attığı Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi'nde (CEDAW) yer aldığını söyledi.

Seçim bölgesinde yer alan ilçelerden Avcılar'a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti ilçe örgütünden sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu. Avcılar Merkez İlim ve Kültür Derneği'ni (AKSEV) ziyaret eden Kaynarca, burada bulunan bir yöneticinin İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının çok yerinde olduğunun söylemesi üzerine bu konuya değindi. 25 Şubat 2009'da kabul edilen 5 bin 840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu ile kurulan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü Tülay Kaynarca, 'O kanuna imza atan bir milletvekiliyim. O kanunun içerisinde sizlere bile kaygı uyandıracak başlıkları içeren herhangi bir şey yokö dedi. Milletvekili Kaynarca, söz konusu kanuna bağlı sözleşmede yer alan ifadelerin toplumda tartışma gündeminde yer aldığını hatırlatarak şöyle dedi:

'Sözleşmede kadın ve erkek diyor. Farklı yönlere çekilebilecek, diğer ülkelerde imza atmayı, imzayı geri çekmeyi gerekli kılacak başlıklar o kanun içerisinde yok. En çok kızılan noktalardan biri kanunda 'Kadının beyanı nasıl esas alınır' diyor. Ama kanunun ön başlığında çok açık kadın ölüm anında yani yüzü gözü kan içerisinde karakola gelip sığınmış, 'Ben ölüm tehdidi alıyorum? dediği anda o beyanı esas al, koruma ve önleme tedbirlerini hayata geçir diyor. Yani önce o kadının can, yaşam hakkını güvenceye alıyor. Toplum bunu farklı algıladı. Bilerek siyasi gerekçelerle malum çevreler tarafından ve farklı yansıtıldı. Kanunun önündeki cümlede 'Kadının önce yaşam hakkını güvenceye alma', ertesi gün sabahtan itibaren hukuki gerekçeler deliller ceza davası açma, her biri var. Bunda ayrımcılık yok. Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nde de bunu (kadını) koru diyor. Toplum içerisinde yan yana geldiğimde bu cümlelerle anlattığımda hepsi evet diyor. Ama öyle bir algı oluştu ki, Bayburt'un 'x' köyündeki dernekteki hacı amcam bile 'İstanbul Sözleşmesi yüzünden nafakalar böyle' diyor. Nafaka sözleşme içerisinde var mı, yok. Nafaka, çocuk icraları yok. Ama ne kampanyalar oluştu. Tek taraflı beyandan anladığınız 'O ne derse doğru' demek değil."

Milletvekili Tülay Kaynarca, TBMM'de oluşturulan, boşanmalarla, aile bütünlüğü ile ilgili görev aldığı komisyondaki Ankara'daki aile hakimi bir üyenin,?Meslektaşlarım matbu evrak gibi sürekli 6 ay uzaklaştırma veriyor. Bütün davalarda, karı-koca şiddet olaylarında mı 6 ay uzaklaştırma verilir. Oysa her vakanın farklı hikaye ve öyküleri var. Erkek-kadın ayrımı yapmadan söylüyorum. Hepsinin ayrı değerlendirilmesi, ayrı hukuki süreçleri olmalı. Hakim matbu evrak gibi bakıyor, kişiyi, tarafları görmüyor. 6 ay uzaklaştırma veriyor. Çünkü; 'toplumsal baskı olur yarın bir şey olursa üzerime düşeni maksimum düzeyde yaptım' diyor. Ama bu yan komplikasyonlara neden oluyor. Baba haklı olarak çocuğunu görmek istiyor, başka gerekçeler oluyor. İstanbul Sözleşmesi'nin yerine bizim 1980'li, 90'lı yıllarda imzaladığımız kadına yönelik şiddet ile ilgili Birleşmiş Milletler'in Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) var. Hala da var olan uluslararası bir yasal düzenlemedir. Türkiye de imzacısıdır. CEDAW, dünyada BM ülkeleri tarafından kabul edilen bir sözleşme. İstanbul Sözleşmesi ise sadece Avrupa Konseyi ülkelerini kapsıyor. Yani daha lokal. İkisinin içeriğinde de kadına şiddet ile ilgili bu başlıkta anlatılıyor" diye ekledi.