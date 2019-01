Dha Yurt Bülteni -10

Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİTokat İl Emniyet Müdürülü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamalanan Hasan Atılır adliyeye sevk edildi.

Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı (2)



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Tokat İl Emniyet Müdürülü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamalanan Hasan Atılır adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ailesi ile ders çalışma konusunda sık sık tartıştığı, tıp fakülesi okuyan kardeşini de kıskandığı öne sürüldü. Evdeki olayın da bu nedenle çıktığı iddia edildi. Şüphelinin yaşadığı şok nedeniyle net ifadesinin alınamadığı öğrenildi. Çelik yelek giydirilen Hasan Atılır, adliye girişinde basın mensuplarının "Kardeşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna da yanıt vermedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.



Yangında ölen anne-oğul son yolculuklarına uğurlandı



Kütahya'nın Simav ilçesinde kömür sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşamını yitiren Havva İşlek (67) ve engelli oğlu Halil İşlek (30) gözyaşları içinde toprağa verildi.



Simav'a 4 kilometre mesafedeki Kalkan Köyü Özdere Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde, önceki gün (cuma) saat 18.30 sıralarında, kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Havva İşlek, zihinsel engelli iki çocuğundan Dilek İşlek'i (35) dışarı çıkardı. Diğer çocuğu zihinsel engelli Halil İşlek'i (30) de kurtarmak için tekrar eve giren Havva İşlek, bu kez başarılı olamadı. Havva İşlek ve oğlu Halil İşlek ile yanarak yaşamlarını yitirdi.



Yangın sırasında dışarıda bulunan baba Mehmet İşlek olayı duyunca koşarak eve geldi. O da içeride kalan eşi ve oğlunu kurtarmak için içeriye girmeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yangından yaralı kurtarılan Dilek İşlek ile alevler arasında kalan eşi ve oğlunu kurtarmak için eve girmek isterken yaralanan Mehmet İşlek (69) ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından baba kız önce Kütahya, ardından da Kocaeli'deki başka bir hastaneye sevk edildi. Tedavileri süren baba-kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu



öğrenildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.



GÖZYAŞLARI SEL OLDU



Havva İşlek ile oğlu Halil İşlek'in Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi bugün sabah Kalkan Köyü'ne getirildi.



Yangında kullanılamaz hale gelen evlerinin önünde helallik alınan anne-oğlun cenazesi öğle vakti Merkez Camii'ne götürüldü. Simav Müftüsü Muhammed Aydın, cenaze namazı kılınmadan önce yaptığı konuşmada, İslam dininde yanarak ölenlerin şehit sayılabileceğini söyledi. Helallik alınırken annesi ve erkek kardeşini yitiren Zeynep Karaoğlan ve Melek Alkan'ın feryatları, yürekleri dağladı. Zeynep Karaoğlan ile Melek Alkan, "Anne biz sensiz ne yaparız. Kardeşim Halil senin yokluğuna nasıl dayanırız. Allah kimselere böyle acılar yaşatmasın" diye ağıtlar yaktı. Ölen Havva İşlek'in hayatta kalan tek erkek çocuğu Faruk İşlek ise gözyaşlarını boğuldu.



TEDAVİLERİ SÜRÜYOR



Ölen Havva İşlek'in İzmir'de oturan damadı Cumhur Karaoğlan, halen Kocaeli'nde bir hastanede tedavileri devam eden kayınpederi Mehmet İşlek'in yoğun bakım servisinde tedavisine devam ettiğini belirterek, "Doktorları iyileşeceğini söylüyor. Ancak ayağa kalkması için belli bir zamana ihtiyacı var. Baldızım Dilek'in de durumunun da iyiye gittiğini öğrendik. Biz onlar iyileşip gelene kadar cenazeleri toprağa vermemeyi düşünüyorduk. Ancak, daha sonra, gecikme yaşanacağı için bir an önce toprağa vermenin doğru olacağını düşünüp, bugün anne- oğlu toprağa vermeyi uygun bulduk. Cenazemize iştirak ederek acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Anne-oğlun cenazeleri yakınlarını ve sevenlerinin katımıyla kılınan namazın ardından Kalkan Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.



Kurtulmuş: Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmaktır



AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin, Türkiye için milletin köklerini, geleceğe taşıyan bir büyük dava hareketi olduğunu belirterek, "Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmaktır. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi ortaya koyacağız" dedi.



AK Parti'nin Çanakkale merkez, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Anafartalar Spor Salonu'nda yapıldı. Törene, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Avukat Bülent Turan, eşi Kevser Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Pati İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Yıldıray Ölçek, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti ilçe başkanları, AK Parti belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı. Törende, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız ile AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, birer konuşma yaptı.



Ardından kürsüye AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan çıktı. Turan konuşmasında, "Çanakkale bugün ayrı bir heyecanlı, gururlu. Genel seçimler geride kaldı. Beş sene artık bizler iktidardayız. İstiyoruz ki genel seçimlerde ortaya çıkan tablo, Cumhur İttifakı'nın ruhuyla beraber, yerel seçimlerle beraber uyumla Çanakkale'de devam etsin. İstiyoruz ki, yerelde de Ak Parti iktidarda olsun ve gelecek 5 yılı hep beraber şekillendirelim. Bazı adaylarımızla yollarımızı değiştirdik. Ama yaptığımız iş dava bilinciyle yapılıyorsa hepsi değerlidir. Biz başkan değil kardeş, yoldaş seçilmeye adayız. Mütevazılıkla, samimiyetle gönül belediyeciliği diyoruz. Bu bir dava hareketidir" dedi.



'ÇANAKKALE OSMANLI MÜLKÜNÜN ÖZETİDİR'



AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise "Çanakkale 20 milyon metrekare Osmanlı mülkünün özeti olan bir kenttir. Çanakkale destanların, hedeflerin kentidir. Çanakkale sadece burada 253 bin şehidimizin kanıyla yazılmış bir destan değil, Çanakkale aynı zamanda gelecek asırlara aktardığımız bir milli hedefimizdir. Taşı ve toprağıyla kahraman olmuş bir şehrimizdir. Bize bıraktıkları bu mirasın yalnızca bir kahramanlık destanı değil, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik destanı olduğunu biliyoruz. Çanakkale kahramanlık destanı olduğu kadar, bu milletin birlik ve beraberlik ve geleceğe doğru kol kola yürümesinin destanıdır. Allah Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yolundan bizi asla ayırmasın" diye konuştu.



'TÜRKİYE GEÇİLMEZ DİYEN BİR ŞEHİRDİR'



Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Çanakkale, Çanakkale geçilmezden sonra 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkla Türkiye geçilmez diyen bir şehirdir. Bütün Çanakkalelileri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çanakkale, İstanbul'un muhafızı olan bir kenttir. Çanakkale dün de İstanbul'un muhafızıydı, bugün de İstanbul'un muhafızıdır. Çanakkale'yi, o suları kan dolu bir zamanlar boğazı, dar olan bu boğazı, şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü'yle geçiyoruz, kıtaları birbirine bağlıyoruz. Hedefleri birbirine bağlıyoruz. Umutları birbirine bağlıyoruz" dedi.



MEVCUT BELEDİYE BAŞKANINA PİLAV ELEŞTİRİSİ



Çanakkale'nin yerel yönetimlerde hizmet alamadığını belirten Kurtulmuş, "O da AK Parti'nin kabahati değildir. 15 yıldır burada belediye verilen kişiler, zatlar maalesef millete hizmet yerine etli pilav dağıtma telaşı içinde oldu. Neden olduğunu biliyorsunuz, siyasi polemik olmasın diye söylemiyorum. Falanca terör örgütüne müzahir olan parti barajı geçti diye bu etli pilavı dağıttığı söylendi, sonradan her ne kadar düzeltmeye çalışsa da. Biz işimize bakacağız. İnşallah Ayhan Gider kardeşimiz gelecek, inşallah eski yönetim anlayışı bir kenarda bırakılacak, kimseyi ayırmadan, Çanakkale'nin bütün insanlarına milli birlik ve beraberlik ruhuyla en güzel hizmetleri sunacağız. Çanakkale'yi Ayhan Gider'e emanet ediyoruz, Ayhan Gider'i de siz Çanakkalelilere emanet ediyoruz" diye konuştu.



AK PARTİ'NİN 5 ÖZELLİĞİ



AK Parti'nin, Türkiye için milletin köklerini, geleceğe taşıyan bir büyük dava hareketi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmaktır. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi ortaya koyacağız. AK Parti'nin bazı özellikleri var, Eğer bunları unutursak, siyasette yolumuzu kaybederiz. AK Parti'nin 5 tane özelliği var. AK Parti yerli ve milli bir partidir. AK Parti reformcu bir partidir. AK Parti kalkınmacı bir partidir. AK Parti Türkiye Partisi'dir. AK Parti bir dünya partisidir" dedi.



Kurtulmuş, konuşmasının ardından Çanakkale merkez, ilçeler ve beldelerdeki başkan adaylarının isimlerini tek tek okuyarak, sahneye davet etti. Aday tanıtımı, adaylarla çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.



AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



AK Parti'nin Çanakkale belediye başkan adayları şöyle:



Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, Ayvacık Mehmet Ünal Şahin, Bayramiç Sadettin Arslan, Biga Bülent Erdoğan, Bozcaada Erdoğan Madak, Çan Abdurrahman Kuzu, Eceabat Adem Ejder, Ezine Güray Yüksel, Gelibolu Bülent Çetin, Gökçeada Muzaffer Dağlar, Lapseki Eyüp Yılmaz, Yenice Veysel Acar.



Iğdır'da, Bizans dönemine ait 2 bin 560 sikke ele geçirildi



Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait 2 bin 569 sikke ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 1'i polis memuru 15 kişi gözaltına alındı.



Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 45 gündür takibe aldıkları tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. Tarihi eserleri satmak için yapılan pazarlık sırasında baskın yapan ekipler, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin 569 sikkeyi ele geçirdi. Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Iğdır'da düzenlenen en büyük tarihi eser operasyonuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında polisin de olduğu 5'i sorgularının ardından serbest kalırken, diğer 10'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i adli kontrolle serbest kalırken, 5'i de tutukladı.



DP Lideri Uysal: Bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz. Bugün Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan baktığımızda istikametini kaybetmiş bir ülke görüntüsü vermektedir" dedi.



DP Lideri Gültekin Uysal, partisinin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen il kongresine katıldı. Kongrede konuşan Uysal, ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmanın siyasetin vazifesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmak, siyasetin vazifesidir. Oysa bugün siyaset bırakınız potansiyelini ortaya çıkarmayı, bu büyük ülkenin önünde barajlar örmekte, yapısal engeller oluşturmakta, bu ülkenin kaynaklarını heba etmekte, bilinçli bir tutum içerisinde olduğunu üzülerek görüyoruz. Bu büyük ülkenin bulunduğu coğrafyada sadece cumhuriyetle değil, daha geriye doğru gittiğimizde bir sorgulama yaparak 'biz niçin geri kaldık?' diyerek, bu ülkenin kıymetini bilmeliyiz. Nereden geldiğini bilmeyenler, elbette nereye gideceğini de bilebilme imkanları yoktur. Bugün Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan baktığımızda istikametini kaybetmiş bir ülke görüntüsü vermektedir. Bugün bir büyük sarsıntı yaşıyoruz. Ama Türkiye pembe tablolar içerisinde, yaşadığı problemlerle yüzleşmekten kaçınmak mecburiyetinde kalıyor. Bugün Türkiye'de birileri adını koymaktan kaçınsa da, kriz yoktur deseler de, TBMM' başta olmak üzere arka arkaya çıkarılan torba yasalarla beraber derinden işleyen ekonomik krizi, ekonomik buhranın bireysel vatandaşımızdan sanayicimize varıncaya kadar oluşturduğu olumsuzlukları öteleyebilmek adına sürekli düzenlemeler yapıyoruz. Kriz yoksa bu düzenlemeleri niçin yapıyoruz?"



Kaçkarlar'da heliski heyecanı başladı



Rize'nin Kaçkar Dağları'nda her yıl geleneksel olarak yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yılda başladı.



Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yılda start aldı. Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya'dan macera tutkunları bugün Rize'nin Kaçkar Dağları'na geldi. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inmeye başladı. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşıyor.. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 10 ila 20 bin eoru ödemeyi göze alıyor.Ayder Heliski firması tarafından organize edilen faaliyet 2 ay sürecek.



ÇIĞ RİSKİNE KARŞI ÜST DÜZEY GÜVENLİK



Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntüler imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalma durumu halinde, otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı, helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan helikopter ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopter, olası olaylara müdahale için hazırlandı.



10 YILDA 3 BİN 500 SPORCU



Kaçkar Dağları'na son 10 yılda, heliski için, aralarında Fransa, Almanya, İsveç, İspanya, İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu geldi. Helikopterle dağların zirvesine bırakılan, ardından kayarak vadi boyunca inen sporcular büyük heyecan yaşadı.



Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde öğrenim gören Suriyeli 990 öğrenci, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnelerini aldı.



Reyhanlı'da 100 dönüm arazi üzerine kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde öğrenim gören savaş mağduru 990 Suriyeli öğrenci, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı.



İlk dönemin başarıyla sona erdiğini söyleyen Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer, "Suriye'nin geleceğini inşa edecek bireyleri yetiştirmek için kurduğumuz tesisimizde bulunan öğrencilerimiz karnelerini aldı. Hem öğrencilerimiz hem de bizler için çok mutlu bir gündeyiz. Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde bulunan 3 okulumuzda toplam 990 öğrencimiz öğrenim görüyor. Öğrencilerimizin tatil sürecini en verimli şekilde geçirerek ikinci dönemi de başarıyla tamamlamalarını ümit ediyoruz" dedi.



Tesis bünyesinde bulunan Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Engin Erbatan ise öğrenciler kadar kendilerinin de heyecanlı olduklarını söyleyerek, yoğun gayret ve emekle geçen 4 ayın sonucunu olumlu bir şekilde almanın mutluluğunu yaşadıklarını belitti. Erbatan, "İçerisinde bulunduğumuz tesiste toplam 3 okul var. Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 395 öğrencimiz karnelerini aldı. Bunun yanı sıra tesis içerisindeki tüm okullarda öğrenim gören 990 öğrenci ilk dönemi başarıyla tamamlamış oldu" diye konuştu.



2015 yılının Ramazan ayında Katar Yardım kuruluşu RAF ve İHH tarafından temeli atılan Reyhanlı Eğitim Köyü, 18 Mayıs 2017 tarihinde büyük bir törenle hizmete açıldı. Tesis içerisinde eğitim ve idari çalışmalar halen Yetim Vakfı tarafından yürütülüyor.



