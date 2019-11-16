DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kara çarşaf giyen hırsızlık şüphelilerini yanlarındaki çocuk ele verdi

Hatay'da tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcudan 60 bin liralık altın çalan 5 kadını, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan 8 yaşındaki kız çocuğu ele verdi. Kısa sürede yakalanan kadınların, daha sonra tanınmamak için çarşafları çıkarttığı görüldü.

Merkez Antakya ilçesinde kara çarşaf giyerek bir kuyumcuya giren İ.P., K.M., Ç.P., S.P. ve 16 yaşındaki B.P., kuyumcudan 60 bin TL değerinde altın çalıp kayboldu. Kısa süre sonra hırsızlığı fark eden kuyumcunun şikayeti üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çarşaflı kadınların yanında bulunan 8 yaşındaki kızın yüzü saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından kadınları takibe alan ekipler, olaydan 1 saat sonra kız çocuğunun Hatay Devlet Hastanesi civarında olduğunu belirledi. Bölgede önlem alan polisler, hırsızlık şüphelisi 5 kadını yakaladı.

Tanınmamak için çarşafları çıkartan kadınlar, ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Hırsızların kuyumcuya girmesi

-Hırsızlık anı

-İş yeri sahibinin hırsızlığı fark etmesi

-Hırsızları durdurmaya çalışması

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden detay görüntü

-Hırsızların adliyeye götürülmesi

Süre: 02'38 - Boyut: 295 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

==================

Kar maskeli saldırgan korku saçtı: 2 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, başına kar maskesi takan Nail D. aralarında husumet bulunan Mustafa Başkaya'nın yaşadığı apartmana girdi. Tabancayla Başkaya ve eşini yaralayan Nail D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Aşağı Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Nail D. yüzüne kar maskesi takıp, husumetli olduğu Mustafa Başkaya'nın ailesiyle yaşadığı ikinci kattaki dairenin önüne gitti. Evinin kapısından çıkan Başkaya, kar maskeli Nail D. ile karşılaştı. İkili arasında burada başlayan arbede, evin salonuna kadar devam etti. Arbede sırasında tabancadan çıkan kurşunlar Mustafa Başkaya'yı ayağından, eşi Fatma Başkaya'yı ise karnından yaraladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli Nail D'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı karı-koca ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Başkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

Olayın yaşandığı apartmandan detaylar

Yaralanan ailenin fotoğrafı

Şüpheli Nail D'nin fotoğrafı

Haber- Kamera: Hasan ASLAN/ SARAYKÖY (Denizli),

===================

Ersoy: Terör örgütü tarihin en zayıf günlerine geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Terör örgütü belki de tarihin en zayıf, en güçsüz günlerine geldi" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte PKK'ya yönelik jandarma, emniyet ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleştirilen, Kıran-2 operasyonunun sürdüğü Batman'a geldi. Vali Hulusi Şahin'i ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bölge genelinde sağlanan huzur ve güven ortamının kalıcı olması için operasyonların aralıksız devam ettiğini söyledi. Ersoy, "Terör örgütü belki de tarihin en zayıf, en güçsüz günlerine geldi. 1 Ekim'de başlayan kış operasyonlarımızla da Kıran-4, Kıran-5, Kıran-6 operasyonlarını başlattık. Arkası devam edecek. Sahada güvenlik güçlerimizin basmadığı hiçbir yer kalmadı. Girmedikleri hiçbir in kalmadan mücadelemizi devam ettiriyoruz. Halkımızın bugün yakaladığı bu huzur ve bu güven ortamının devam etmesi ve kalıcı hale gelmesi için kararlılıkla mücadelemizi aralıksız devam edeceğiz. Artık huzurun ne demek olduğunu, güvenliğin ne demek olduğunu son yıllarda yakaladığımız ortamda çok iyi gördük. Ekonomiden sosyal ilişkilerine kadar her alanda ne kadar güzel gelişmeler yakaladığımızı hep birlikte gördük. Tüm bölge illerinde yaptığımız izlenimlerde de halka şefkat, teröriste de olabildiğince sert muamele ile bugüne kadar sağladıkları bu güzel ortam için emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

Ersoy ve beraberindekilerin valiliğe gelişi

Vali Şahin tarafından karşılanması

Ersoy'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 297 MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

===================

Kıyıya vuran balina kurtarılarak denize bırakıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde kıyıya vuran ve gözüne kanca battığı tespit edilen balina kurtarılarak denize bırakıldı.

Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi piknik alanı mevkiinde dün öğleden sonra vatandaşlar kıyıya büyük bir balık vurduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Sahil Güvenlik, Finike Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ekipleri balığın türü ve yaralama olup olmadığını inceledi.

Yunus zannedilen balığın bir tür balina olduğu belirlenirken, hayvanın sol gözünde kanca tespit edilerek çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan balık tekrar denize bırakıldı.

Görüntü Dökümü

----------

Balinaya müdahale

Denize bırakılması

Haber-Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

==================

73'lük gezgin İngiltere'den Nepal'e yürüyor

İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope(73), yürüyerek 1 yılda Türkiye'ye ulaştı. Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, dinlenme ve uyku problemini ise yol boyunca yanında çektiği ufak karavanda hallettiğini söyledi.

İngiltere'den 1 yıl önce yola çıkan Rosie Swale Pope, Türkiye'ye Yunanistan üzerinden Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Nepal'e gidip buradaki yoksul çocuklara yardım etmek için yolculuğa başladığını ifade eden Pope, dinlenme ve uyku problemini ise yol boyunca yanında getirdiği ufak karavanda hallettiğini belirtti. Kendisini yazar, gezgin ve maraton koşucusu olarak tanımlayan Pope, "Bu şekilde seyahat etmek çok eğlenceli. Çünkü muhteşem insanlarla tanışıyorum" dedi. Birkaç yıl önce dünya etrafında beş yıllık plan kapsamında koştuğunu söyleyen Rosie Swale Pope, "Birkaç yıl önce dünya etrafında beş yıllık bir plan kapsamında koştum. Ama bu sefer çalışmak, ailemi görmek ve para kazanmak için ara sıra İngiltere'ye dönüyorum. Seyahat kitapları yazarak ve konferanslar vererek para kazanıyorum. Bu şekilde seyahat etmek çok eğlenceli. Çünkü muhteşem insanlarla tanışıyorum" dedi.

'GÜMRÜKTE ÇAY İKRAM ETTİLER, ÇOK MUTLU OLDUM'

İngiltere'den Türkiye'ye yürüyerek geldiğini kaydeden Pope, "Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıktım. Avupa'yı geride bıraktım. Burada olmaktan çok mutluyum. İlk kez Türkiye'ye geliyorum. Londra'dan Türkiye'ye gelmem bir yıl sürdü. Gümrükte cana yakın insanlar tarafından harika bir şekilde karşılandım. Bana Türk çayı ikram ettiler ve bu beni çok sevindirdi" diye konuştu

Yolculuğu boyunca, bazen otelde kaldığını, bazen de yanında getirdiği karavanda uyuduğunu dile getiren Pope, "Bazen otelde kalıyorum. Ama yoldayken çoğu kez küçük karavanda uyuyorum. Çünkü bu karavan trafikten kurtulmak ve geceleri koşabilmek için uygun. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

"2021'DE NEPAL'E ULAŞMAK İSTİYORUM"

Hedefinin 2021 yılında Nepal'e ulaşmak olduğunu söyleyen Pope, "Türkiye'den sonra Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi'nin etrafından dolaşarak Nepal'in başkent Katmandu'ya varmak istiyorum. Hedefim 2021'de Nepal'e varmak. Çünkü yol oldukça uzun. Yolculuğumun tamamı 6 bin 900 kilometreden oluşuyor. Belki de daha fazla. Türkiye'de birkaç ay geçireceğim. İstanbul'a vardığımda bir hafta ailemi görmek için İngiltere'ye gideceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

-------

İngiliz Pope'un karavanıyla Türkiye'ye girmesi

Kadından detaylar

Karavandan detaylar

Kadının karavanda görüntüleri

Kadının gidişi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE, -