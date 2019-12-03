DHA YURT BÜLTENİ-11

Şehit Uzman Çavuş, törenle memleketi Hatay'a uğurlandı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde dün PKK/PYD teröristlerin havanlı saldırısında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın (22) cenazesi, törenle memleketi Hatay'a uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Tel Abyad kentinin kırsalında, PKK/PYD terör örgütünün havanlı saldırısı sonucu Uzman Çavuş Harun Çınar, ağır yaralandı. Akçakale Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından kaldırıldığı Şanlıurfa'daki hastanede şehit olan Çınar için cenaze töreni düzenlendi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şehit Çınar'ın cenazesi, GAP Havalimanı'na getirildi. Buradaki törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, il müftüsü tarafından dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu ve memleketi Hatay'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

Şehit törenine katılan protokol

Şehidin cenazesi tören alanına gelmesi

Uğurlama töreni

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 244MB

========================

Kansere yakalandı, engelli gençleri bırakmadı

ANKARA'da görme engelli Yusuf Sayyıdan (60), 30 yıl memur olarak çalıştığı PTT'den emekli olduktan sonra Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü'nde gönüllü görev alarak başkan oldu. 6 ay önce pankreas kanserine yakalanmasına rağmen görevi bırakmayan Sayyıdan, görme engelli gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Anne ve babası akraba evliliği yapması nedeniyle doktorun ileride görme kaybı yaşayabileceğini söylediği evli ve 1 çocuk babası Yusuf Sayyıdan, 28 yaşında görme yetisini tamamen kaybetti. Sayyıdan, 2009 yılında 30 yıl memur olarak çalıştığı PTT'den emekli olduktan sonra hayatını kendisi gibi olan görme engellilere adamaya karar verdi. Bunun için çalışmalara başlayan, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler ile görüşen Sayyıdan, Çankaya Belediyesi bünyesinde Görme Engelliler Spor Kulübü'nün kurulmasını sağladı. Sayyıdan, daha sonra gönüllü olarak çalıştığı kulübün kurucu başkanı oldu. Sayyıdan, kulüpte birçok engelli genci sporla buluşturup, hayatlarını değiştirdi. Basketbol, futbol, atletizm, satranç, judo, yüzme, futsal branşlarında 120 sporcunun bulunduğu kulüpte gençlerin hayatına dokunan Sayyıdan, 6 ay önce pankreas kanserine yakalandı. Buna rağmen görevi bırakmayan Sayyıdan, hastalıkla mücadele ederken, gençlere sporu sevdirmeye de devam ediyor.

'ÇALIŞARAK DAHA MUTLUYUM'

Sayyıdan, 30 yıl çalıştıktan sonra köşesine çekilmediğini anlatarak, "O dönem üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. ve 2001-2002 yıllarında Ankara 'da bulunan engelli üniversite öğrencileriyle birlikte buranın ana temelini başlatmış olduk. Ben 30 yıl çalıştım ve emekli bir devlet memuru olarak köşeme çekilebilirdim; ama çalışmaya devam etmeyi tercih ettim. Çünkü ben çalışarak daha mutluyum. Hayatı çok seviyorum. Yaşayabildiğim sürece onurlu, mutlu ve insanlara yardım etmek ve onların mutluluğunu gözümle görmesem bile yüreğimde mutluluklarını hissedince dünyanın en mutlu insanı oluyorum" dedi

'BİZ 365 GÜN HATIRLANMAK İSTİYORUZ'

Sayyıdan, engellilerin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'nde hatırlanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Biz 365 gün hatırlanmak istiyoruz. İnsanlarımız sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil de yaşamın her günü bizimle olsun. Bugün şehirlerimizdeki engelliler için dizaynlar hala yapılamadı. Binalar, yollar, caddeler, girişler ve çıkışlar devlet kurumları dahil olmak üzere eksikler var. Ben bir engelli birey olarak sokakta tek başıma yürümek istiyorum. Bastonumu alıp rahatça dolaşmak istiyorum sokaklarda" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yusuf Sayyıdan'dan genel detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

==========================

Ceza alan sürücülerin davranışları güldürdü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bölge Trafik istasyonu ekiplerince yapılan kış lastiği uygulamasında araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerin davranışları güldürdü. Kimi sürücü aracına kış lastiği takmayan arkadaşını arayıp azarlarken, bir sürücünün ise arkadaşını arayarak, "Ceza yiyip geliyorumö demesi güldürdü.

Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulamaları Bursa'nın İnegöl ilçesinde de sürüyor. Bursa-Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, araçları denetlediler. 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak olan kış lastiği uygulamasına riayet etmeyen sürücülere 625 TL cezai işlem uygulanıyor.

"SENİN YÜZÜNDEN CEZA YAZIYORLAR"

Bursa-Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, bir kamyoneti durdurdular. Sürücü Eren A., kamyonette kış lastiğinin olduğunu söyledi ama yapılan incelemelerde kamyonette kış lastiğinin olmadığını fark eden ekipler, sürücüye 625 TL para cezası uyguladı. Ceza miktarını duyan sürücü Eren A., arkadaşını arayıp "Kış lastiği takmamışsın. Senin yüzünden 600 lira ceza yazıyorlar banaö diyerek azarladı.

"CEZA YİYEYİM YARIM SAAT SONRA YANINA GELECEĞİM"

Kış lastiği olmadığı için ceza yiyen diğer sürücü Hüsamettin B. ise, arkadaşını arayarak, "Kış lastiği başlamış burada. Siftahı bizle yaptı devlet. Ceza yiyeyim yarım saat sonra yanına geleceğim" diyerek, şaka yaptı. Ekipler kış lastiği takması zorunlu olan araçları durdurarak denetim yaptılar. Lastiklerde ölçüm yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere 625'er TL para cezası uyguladı.

Görüntü dökümü;

-Diyaloglar

-Denetimden detaylar

Süre: 3.33 dakika, Boyut: 398 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

====================

Kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen terrier cinsi 14 yavru köpek yakalandı. Köpekler yediemin olarak HAYTAP temsilcisine teslim edildi.

Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye giriş yapan bir otomobilde şüphe üzerine yaptığı aramada kutu içinde uyutulmuş 14 trrier cinsi köpek ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken yavru köpekler yediemin olarak HAYTAP'a teslim edildi. Kapıkule Sınır Kapısı görevlilerince işlemleri tamamlanan yavru köpekleri teslim alan HAYTAP temsilcisi Metin Gülhan, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği yakalanan hayvanların gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirileceğini belirtti.

'UYANAMAYA BİLİYORLAR'

Yurda uyutularak sokulmak istenilen köpeklerin bazılarının uyanamayarak telef olduğuna dikkat çeken Gülhan, "4 beyaz, 4 kahverengi ve 6 alaca renk olan 14 terrier cinsi yavru köpeğimizin sağlık durumları iyi. Bu hayvanları kaçırırken genelde ilaçla uyutuyorlar ve çok uygunsuz halde taşımaya çalışıyorlar. Bundan dolayı maalesef birçoğu yollarda telef oluyor ya da ölümcül hastalıklara yakalanıyorlar. Bu hayvan kaçakçılığı son bulsun. Bu hayvanlarda bir can daha bebekler. Daha yavruyken annelerinden ayırıyorlar. Çok üzülüyoruz. Telef oluyorlar yollarda." diye konuştu.

'ÜCRETSİZ SAHİPLENDİRİLECEK'

Yakalanan köpeklerin aşı ve veteriner kontrolünden sonra ücretsiz şekilde sahiplendirileceğini açıklayan Gülhan, "HAYTAP olarak köpeklere yedieminlik yapıyoruz. Köpeklerin veteriner kontrolleri ve aşılamaları yapıldıktan sonra ücretsiz şekilde gönüllük esasıyla sahiplendireceğiz" şeklinde konuştu. Hayvan severlerde köpeklerin para ile satılmasına karşı çıkıp cezaların artırılmasını istiyor.

Görüntü dökümü:

Köpeklerin getirilişi

Araca konması

Kutu içinde köpekler

Gülhan ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

==========================

Hayali gerçekleşen engelli, yamaç paraşütüyle uçtu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 10 yaşındayken yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybeden ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan 27 yaşındaki Hediye Işık'ın en büyük hayali gerçekleşti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Pamukkale'deki beyaz travertenler üzerinde yamaç paraşütüne binerek pilotla tandem uçuşu yapan Işık, hayalinin gerçekleştiğini, havada özgürlüğü hissettiğini belirtti.

Merkezefendi'de iki çocuk sahibi Saadettin-Aysel Işık çiftinin ilk çocuğu olan 27 yaşındaki Hediye Işık, 10 yaşındayken kas hastalıklarından biri olan Friedreich ataksisi sendromuna yakalandı. Zamanla yürüme sorunu artan Işık, 18 yaşına geldiğinde, yürüme yetisini tamamen kaybederek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Engelli Işık, akülü tekerlekli sandalyede ailesinin desteğiyle yaşamına devam etmeye çalışıyor. Hastalığının kesin bir tedavisi olmayan Işık, eğitimi ve fizyoterapisi için Merkezefendi Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Akademisi'ne gidiyor. Kendisi gibi engellilerle zaman geçiren Işık, akademide fizyoterapi görüyor.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hediye Işık, bir süre önce Pamukkale'ye ailesi tarafından götürüldüğünde, havada gördüğü yamaç paraşütüyle uçmayı hayal etti. Daha sonra bu hayalini, Engelsiz Yaşam Akademisindeki yöneticilere iletti. Işık'ın isteğini gerçekleştirmek için kollar sıvandı. Bir minibüsle Pamukkale'deki yamaç paraşütü pilotlarının atlayış yaptığı Dinamit tepesine götürülen Hediye Işık, büyük heyecan yaşadı. Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Şimşek , Işık'ı tandem için paraşüte güvenli şekilde bağladı. Işık, Dinamit tepesinden pilotla birlikte yamaç paraşütüyle atlayış yaparak özgürlüğe uçtu. Yaklaşık 15 dakika havada süzülüp, Pamukkale'nin dünyaca ünlü beyaz travertenlerini hayatında ilk kez havadan görme fırsatı bulan Işık'ın hayali gerçekleşmiş oldu.

'UÇARKEN ÖZGÜR OLDUĞUMU HİSSETTİM'

Uçmadan önce hayattaki en büyük hayalinin gerçekleşeceğini belirten engelli Hediye Işık, "Çok heyecanlıyım, en büyük hayalim uçmaktı, hayallerimden birini gerçekleştiriyorum. Buradan engellilerde sesleniyorum hiçbir şey yapamayacaklarını düşünmesinler, sevgiyle her şey oluyor" dedi. Pamukkale'yi havadan görme fırsatı bulan Işık, yere indikten sonra da "Çok güzel bir duyguydu. Hayatımda ilk kez uçarken özgür olduğumu hissettim. Yürüyemiyorum ama bugün uçabildim. Benim için bu paha biçilemez, anlatmak çok zor" diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Şimşek ise, "Uzun yıllardır bu sporu yapıyorum. Ancak benim için bu an en özel ve anlamlı uçuşlardan biri. Hediye'nin hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Engelli Hediye Işık'ın tekerlekli sandalyeye alana getirilmesi

Engelli Işık'ın paraşütün tandemine bindirilmesi

Işık'ın konuşması

Pilot Mustafa Şimşek'in konuşması

Işık'ın pilotla yamaç paraşütüyle uçması

Engelli Işık ile pilotun Pamukkale üzerinde uçması

Yamaç paraşütüyle yere inmemeleri

Engelli Işık'ın uçuşun ardından konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,