DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Otomobil, karlı yolda şarampole devrildi: 4 yaralı

SİVAS'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 4 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Sivas- Kayseri yolunun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Muhammed Yıldırım'ın (41) kullandığı 58 PC 088 otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Yıldırım ile araçtaki Kafiye Yıldırım (48), Hasan Culfa (53) ve Ayşenur Yıldırım (15) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Otomobilin görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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Gediz Nehri'nde kaybolan amatör balıkçının cesedi bulundu (2)

TEKNESİNİN OLDUĞU YERDE ULAŞILDI

İzmir 'in Foça ilçesinde, dün akşam balık avlamak için teknesiyle Gediz Nehri'ne açılan Muharrem Sürücü'nün (37) bugün saat 16.30 sıralarında, arama- kurtarma ekiplerince cansız bedeni bulundu. Sürücü'nün cesedine, teknesinin bulunduğu yerde ulaşıldı. Muharrem Sürücü'nün cansız bedeni, dalgıçlar tarafından sudan çıkarılıp, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arama kurtarma çalışmalarından görüntü

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Karda mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Sülek Yaylası'nda ve Alanya 'nın İmamlı Mahallesi yaylasında, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Akseki Alacabel mevkiindeki Sülek Yaylası yolunda, dün akşam saatlerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla ilerleyemeyen Mesut Demir, Mustafa Şahin ve Hüseyin Güçlü, bölgede mahsur kaldı. 3 kişi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinasyonu Yol Şube ekipleri, greyder ve hafif ticari araç ile bölgeye gelip, yaptığı çalışmayla kısa sürede 3 kişiye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Akseki ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu 3 kişi gece saatlerinde kurtarıldı.

İMDADINA BÜYÜKŞEHİR YETİŞTİ

Ayrıca, Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında tipi nedeniyle aracının kara saplanmasıyla bölgede mahsur kalan bir kişi durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri, kendi çabasıyla bulunduğu yerden çıkamayan kişinin yardımına yetişti. Ekipler Alanya- Gazipaşa arasındaki Sahil Yolu'nun Aydap Mevkiinde taş ve toprakla dolan yolu temizledi. Aynı yoldaki kırılan büzü de değiştirdi. Mahsur kalan kişi, olun temizlenmesiyle kurtarıldı. Ekipler, Gedevet Mahmutseydi grup yolunda da yağış nedeniyle dökülen taş ve toprağı temizleyip ulaşımdaki aksamaları engelledi.

YÜKSEK KESİMLERDE YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Kırsal Alan Ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kuşyuvası ve Taşatan mevkiindeki ulaşımın sağlanması için aralıksız çalışıyor. İki ekiple sürdürülen çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurtarma çalışmasından görüntü

HABER- KAMERA: ANTALYA,

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Develer Kemalpaşa'da güreşti

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 28'incisi bu yıl düzenlenen Geleneksel Bağyurdu Deve Güreşi Festivali, 128 namlı devenin katılımıyla yapıldı.

28'inci Geleneksel Bağyurdu Deve Güreşi Festivali, Bağyurdu Futbol Sahası'nda yapıldı. Ege Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden gelen 128 namlı devenin katıldığı güreşler renkli görüntülere sahne oldu. CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi güreşleri izledi. Soğuk havaya rağmen traktör römorkları ve kamyonet kasalarında güreşleri izleyenler bir yandan da piknik yaparak o anların keyfini çıkardı. Gün boyu devam eden güreşlerde develer kıyasıya mücadele yaşarken, sahipleri heyecandan adeta yerinde duramadı. Dereceye giren develerin sahiplerine Karakayalı, tarafından plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Develerin güreşmesinden görüntü

-İzleyenlerdeng örüntü

-CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın konuşması

-Dereceye giren deve sahiplerine plaketlerinin verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ümit YILDIZ/ KEMALPAŞA (İzmir),

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Antalya'da kadınların 'danslı protestosuna' polis engeli

ANTALYA'da, yaklaşık 100 kadının, kadına yönelik şiddete ve cinayetlere dikkat çekmek için yapmayı planladığı Las Tesis'in danslı protestosuna polis izin vermedi. Grup basın açıklaması yapıp, dağıldı.

Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto etmek için başlattığı danslı eyleme, Antalya'dan da destek geldi. Antalya Kadın Platformu üyesi yaklaşık 100 kadın, Kazım Özalp Caddesi'ndeki Attalos heykeli önünde bir araya geldi. 'Yaşamak istiyoruz' yazılı pankart açan kadınlar dans etmek istedi, ancak polis dans sırasında söylenecek sözler nedeniyle dansa izin vermedi. Bazı kadınların palyaço kıyafeti ve makyajı ilgi toplarken, bazılarının da farklı renklerde taktıkları peruklar dikkati çekti.

Çevik kuvvet polisleri eylemci grubun çevresinde bir daire oluşturarak bekledi. Grubun dans etmeyeceğini ve sadece kadın şiddetine ilişkin basın açıklaması yapıp ardından şiddet gördüğü için yaşamını yitiren kadınlara saygı duruşunda bulunup ayrılacaklarını söylemesi üzerine açıklama yapmalarına izin verildi. Antalya Kadın Platformu adına açıklama yapan Devrim Mol, özgürce yaşamak istediklerini ve susmayacaklarını söyledi.

Açıklamanın ardından grup bir süre saygı duruşunda bulunduktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerden detay görüntüler

Eyleme katılan kadınlardan detay görüntüler

Basın açıklaması

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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