DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Antalya'da, çakmak gazı koklayan çocuklar baygın bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çakmak gazı koklayan 2 çocuk, baygın bulundu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen çocuklar, serbest bırakıldı.

Manavgat'ın Türkbeleni mevkisinde, çocuk yaştaki kişilerin çakmak gazı ve uçucu madde koklayıp, uyuşturucu kullandığına dair ihbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Ormanlık alanda, ağacın altında çakmak gazı koklayan 2 çocuk, baygın bulundu. Çocuklar, adli işlem yapılmak üzere Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'ne götürüldü. İfadeleri alınan çocuklar, daha sonra bırakıldı.

Öte yandan 2013 yılı sonlarında yangınla büyük bölümü hasar gören Türkbeleni mevkisi yakınlarında yaşayanlar, çocuklarını evden çıkarmaya korktuklarını, bölgeye her gün gençlerin gelerek, madde kullandıklarını, saatlerce kendilerinden geçip, uyuduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Boş çakmak gazı tüplerinin görüntüsü

Çakmak gazı çeken çocuk

HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya),

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Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 51 gözaltı

ŞANLIURFA'da jandarma tarafından son bir ayda, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 51 şüpheli gözaltına alıdı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 ayda, kent merkezi ile ilçelerinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik art arda operasyon düzenledi. 51 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 10 kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 2 RPG7 roketatar, 1 makineli tabanca, 10 av tüfeği, 11 el bombası, 631 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 224 M16 piyade tüfeği fişeği, 6 RPG 7 roketatar mühimmatı, 4 roketatar mühimmat sevk fişeği, 96 av tüfeği fişeği, 31 makinalı tabanca fişeği, 18 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 8 M16 piyade tüfeği şarjörü, 1 M16 silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 51 şüpheliyi sorgularının ardından adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 14'ü 'terör örgütüne üye olmak ile örgüte yardım ve yataklık etmek' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 24'ü adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek, 13'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliyede önlem alan jandarma

Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde aynı gün vefat eden Halime Dağ (83) ve Zehra Doğru'nun (90) cenazeleri Samandağ Devlet Hastanesi morgunda karıştı. Ailelerden birinin fark etmesi ile Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkarılarak yeniden toprağa verildi.

Samandağ Devlet Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden Zehra Doğru'nun yakınları, aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Halime Dağ'ın cenazesini yanlışlıkla teslim aldı. Aile, götürdükleri yanlış cenazeyi Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verdi. Bir süre sonra Halime Dağ'ın cenazesini almaya gelen çocukları, kendilerine teslim edilen cenazenin annelerine ait olmadığını fark edince yanlışlık ortaya çıktı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hastane yönetimine bilgi verilmesi üzerine yanlışlıklı gömülen Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkartılarak ailesine teslim edildi. Dağ, götürüldüğü Tekebaşı Mahallesi'nde yeniden toprağa verildi. Zehra Doğru'nun cenazesi ise ailesi tarafından hastaneden alınıp, Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Morg önünde bekleyen aileler

Halime Dağ'ın gelini Gülseher Dağ'ın morg önünde konuşması

Halime Dağ'ın mezarının açılması

Cenazenin çıkarılması

Cenaze aracına konulması

Cenaze namazının kılınması

Halime Dağ'ın cenazesinin yeni mezarlığa defnedilmesi

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ,(Hatay),

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Yaralı köpeğin okul bahçesindeki kulübesinin kaldırılmasına tepki

SİNOP'ta hayvansever Nurten Tahmaz, otomobilin çarptığı sokak köpeğine, tedavi ettirdikten sonra, Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kullanılmayan arazisindeki kulübede bakmaya başladı. Okul yönetiminin şikayeti üzerine kaldırılmasına karar verilen kulübe, polis ekipleri eşliğinde başka alana alındı. Hayvanseverler ise kulübenin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Sinop'ta otomobilin çarpmasıyla yaralanan sokak köpeği, hayvansever Nurten Tahmaz tarafından tedavi ettirildi. Tahmaz, köpeğe tedavi sonrası Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin boş arazisindeki kulübede bakmaya başladı. Okul yönetiminin durumu bildirdiği Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, arazinin işgal edildiği gerekçesiyle kulübenin kaldırılmasını istedi. Okula gelen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan ve polis ekipleri ile görevliler, kulübeyi kaldırarak, köpekle birlikte başka alana götürdü.

Hayvansever Nurten Tahmaz, duruma tepki göstererek, "Köpeği biz yaralı bulduk ve tedavi ettirdik. Evimizin yan tarafında okulun kullanılmayan bir alanı vardı, orada bakalım istedik. Sonra şikayet geldi; köpeğin orayı işgal ettiğini söylediler. Bugün geldiler ve polisle kulübeyi kaldırdılar. Çok üzücü bir olay. Yapılan yanlış. Yaralı köpeği neye dayanarak kaldırdılar, anlamış değilim" dedi.

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi Esra Çakır da "Nurten hanım bize müracaat ederek, köpeğinin polis zoruyla kaldırılacağını söyledi. Ben gittiğimde bütün görevliler oradaydı. Hayvanı oradan zorla çıkardılar. Orası kullanılmayan bir alan ve telle örülüydü. Bir sokak hayvanı bir yeri nasıl işgal edebilir? Kullanılmayan bir yer. Sinop olarak hiç yakışmadı bu durum bize. Bir hayvansever olarak çok üzüldüm" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpek ve kulübesinin polisler tarafından kaldırılması

-Köpeğin araç içerisinden görüntüsü

-Köpeğe bakan Nurten Tahmaz ile röp.

-Esra Çakır ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN SİNOP,

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Fatma Şahin: Antarktika'ya kara üzüm, fıstık, biber götürdük

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği Antarktika'da yapılan çalışmaları anlattı. Şahin, "Hem hafızayı güçlendirmek hem de soğuk havaya karşı korunmak için Gaziantep 'ten, kara üzüm, fıstık ve biber götürdük" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antartika'ya gitti. Şahin yaklaşık bir hafta katıldığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'YANIMZDA 'KARA ÜZÜM' 'FISTIK' VE 'BİBERİN' GÖTÜRDÜK'

Antarktika'ya giderken yanlarında kara üzüm', fıstık ve biber götürdüklerini ifade eden Şahin, "Bizim orada bulunan hocalarımızın, bilim seferinde başarılı olabilmeleri için beslenme çok önemli. İslahiye'nin çok güzel kara üzümü var, onu götürdük. Direkt hafızayı güçlendirerek, beyni besliyor. Fıstık içerisindeki minerallerle tamamen vücudu dengeliyor. ve biberimizle birlikte bunların hepsini bilim insanlarımıza bıraktık. Hem o soğuk çalışma ortamını rahatlatıyor, hem de hafızanın güçlenmesini sağlıyorlar. Zor şartlar altında çalıştıkları için biz de gastronomi kentinden bu ürünlerimizi götürdük, çok memnun kaldılarö diye konuştu.

'ORADA BİR ÜS KURMA HAZIRLIĞIMIZ VAR'

Toplamda 10 uçakla 60 saat yolculuk yaptıklarını ve Antarktika'da üs kurma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Fatma Şahin şunları söyledi:

"30 saatlik gidiş 30 saatlik gelişte 5 uçak giderken, 5 uçak da gelirken değiştirerek, toplam 10 uçakla çok zorlu ve zahmetli bir yolculuktu. Ama gidip görmeden, dünyadaki değişimi, gelişimi anlamak mümkün değil. Gidip gördüğüm zaman 100 yıl önce dünyanın en büyük ekonomilerinin oraya üstlerini kurduğunu, bilim ürettiğini, ARGE yaptığını, bu eko sistemin içerisinde dünyanın gelişimiyle alakalı çalışmalar yaptığını gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesi ile son 5 senede araştırma çalışmalarımız devam ediyor. Toprağımız belirlenmiş durumda, orada bir üs kurma hazırlığı var. Biz büyük bir milletiz. Büyük hedeflerimiz var. O yüzden bunu yerinde gördük. Belediyeler Birliği Başkanı olarak belediyeler en büyük uygulayıcıdır. ARGE ve oradan çıkan bilimsel çalışmaların sonuçlarını uygulamamız, toprağımızı, suyumuzu ve havamızı koruyarak çocuklarımızı daha iyi bir geleceği hazırlamamız gerekiyor. Antarktika bilimin, barışın, dayanışmanın kıtası. Kore de dahil 80'li yıllarda üssünü kurmuş ve kendi müzesini kurmuş. 15'inci yüzyılda Piri Reis oraya gitmiş, Piri Reis'in çıkardığı haritalarla Antarktika belirlenmiş. 60'ıncı yıllarda Kara Alioğlu isimli bir bilim insanımız, adını kayalıklara verdiği çalışmalar yapmış. O yüzden Antarktika bizim geçmişimiz. Bizin bu günümüz. Çünkü Antarktika'da yapılan bilimsel çalışmaları yerinde görmezsek, bilim dünyası ile entegre olmazsak, ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesini yönetemeyiz. O yüzden orada güçlü bir şekilde varlığımızı sürdürmemiz lazım. Sahada olmazsak masada da olamayız. Gözlemci sıfatındayız, bir an önce danışman ülke sıfatına ulaşmalıyız. Sanayi Bakanı'mız bunu birebir takip ediyor. En büyük uygulayıcılar olunca da biz bunu takip ediyoruz. Teknofest Gaziantep'te bir festival değil, bir dönüşüm. Yüksek teknolojiye geçen bir çalışma olduğu için bunun da alt yapısını oluşturuyor. Bir hafta boyunca zorlu bir yolculuk oldu ama benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Buradan çıkan sonuçları yakından takip edeceğiz."

'BUZULLARIN ERİMESİ TEHLİKENEN HABERCİSİ'

Çevre kirliliği nedeniyle buzulların eridiğini, afetlerin yaşanmaması için yapılması gereken şeylar olduğunu belirten Şahin, "Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü burada atılan bir parça, okyanusta, beyaz kıtadan çıkabiliyor. Bu buzulların erimesine, buzullar eridiği zaman da iklim değişikliğine neden oluyor. ve yarın dünya yaşanılamayan bir yer haline gelecek. Sıcaklıklar artacak, çevre daha da kirlenecek. Çocuklarımıza bırakacağımız bir dünyamız kalmayacak. Gittiğimiz zaman fok balıklarını, penguenleri görecek ortam kalmayacak. O yüzden buzulların erimesinin sebebi neyse, eritmeyecek, koruyucu, önleyici tedbirler almamız gerek. Çünkü o beyaz kısım gelen zararlı güneş ışınlarını absorbe ediyor. Dünyanın kendi içinde ısısını dengeliyor. Buzullar çok hızlı bir şekilde erimeye başlamış ve eriyen parçalar şu anda okyanusun içerisinde. Bu bize bir tehlikenin habercisi. Gelen çevre kirliliği, pislikler ciddi bir şekilde okyanusu kirletiyor. Okyanusun içerisindeki dalgaları azaltıyor. Bu dalgalar dünyadaki sıcaklık ekolojisini sağlıyor. Buna önlem alınmazsa buzul çağına gidecek. O yüzden dünyada yaşanan afetlerle ilgili yapılması gerekenler var. Büyükşehir belediyesi olarak ben, arkadaşlarımız ve bütün belediye başkanlarımızla en büyük uygulayıcıyızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Antarktika videosu

Fatma Şahin ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-

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