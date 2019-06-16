DHA YURT BÜLTENİ-13

Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü (2)

ŞEHİT TEĞMEN, TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERMİŞTİ

Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Cehennem Deresi'ndeki operasyonda şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'dan geriye, Gabar Dağı'nda nöbetteyken iftar sofrasında Türkiye'ye selam gönderdiği görüntüler kaldı. Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu'nda görevli silah arkadaşlarıyla Gabar Dağı'nda nöbetteyken 1700 metre rakımlı Gotitepe'de açtıkları iftar sofrasının başında konuşan Jandarma Teğmen Şafak Evran, "Ramazan kardeşliğimizin adı Şırnak. Bugün Şırnak'ta, Meteler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı olarak 1700 rakımlı Gotitepe, Gabar Dağı bölgesinde vatanımızın, milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevimizi yerine getiriyor, nöbet başında iftarımızı açıyoruz. Buradan sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz" dedi. Şehit Jandarma Teğmen Evran ve arkadaşlarının yer aldığı video, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından 27 Mayıs'ta, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için, her şartta ve zorlukta mücadele eden kahraman @Jandarma'mızın, Şırnak Gabar Dağı'ndan tüm Türkiye'ye selamı var! #GönlümüzBirSoframızBir" notuyla paylaşılmıştı.

Görüntü Dökümü

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Şehit teğmenden geriye kalan video

Şehit teğmenin konuşması

İftan sofrası genel ve detay

Haber-Kamera: ŞIRNAK,

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Kazada ölen uzman çavuş, memleketi Bursa'da toprağa verildi



MERSİN'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Nevşehir'de katıldıkları eğitimin ardından hafta sonu tatili için Mersin'e gitmek için yola çıkan Uzman Çavuş Serkan Çelik yönetimindeki 60 AS 123 plakalı otomobil, Tarsus-Adana istikametinde bariyerlere çarptı. Kazada, Uzman Çavuş Sinan Arslan ve Fatih Şahin hayatını kaybetti, sürücü Serkan Çelik ise ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzman çavuşlardan Sinan Arslan'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Bursa'ya getirildi. Sinan Arslan için bugün öğle namazının ardından Yıldırım Hacı İbrahim Altan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın devre arkadaşları ve yakınları katıldı.

Sinan Arslan'ın annesi Nafiye Arslan ve kız kardeşi Zeynep Arslan güçlükle ayakta durabildi. Arslan'ın devre arkadaşlarına sarılan acılı anne Nafiye Arslan, gözyaşlarına hakim olamadı. Namazın ardından Arslan, Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sinan Arslan'ın 11 kardeş olduğu, baba Şerif Arslan'ın ise 5 yıl önce mide kanserinden hayatını kaybettiği bildirildi.

Görüntü dökümü

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-Cenaze namazından detaylar

-Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın yakınlarından detaylar

-Genel detaylar

-Süre: 02.47 Boyut: 313 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Babasının boğazına komando bıçağı sapladı



ANTALYA'da 16 yaşındaki Ş.U., birlikte çay içtiği babası Ender U.'nun boğazına komando bıçağını sapladı. Ağır yaralanan Ender U. hastanede tedaviye alınırken, Ş.U. ise polise teslim oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta meydana geldi. Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. Ş.U., burada yanındaki komando bıçağını çıkarıp, birlikte çay içtiği babasının boğazına sapladı. Hemen sokağa çıkan Ender U., işyerinin bitişiğindeki kahvehanede oturanlardan yardım istedi. Boğazına tampon uygulanan E.U. için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, Ender U.'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Ender U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Olay yerinden 1 kilometre ilerideki halı sahadan polisi arayan Ş.U. ise gelen ekiplere teslim oldu. DHA muhabirinin "Babanı neden bıçakladın" sorusuna, "Karakolda konuşacağım" diyen Ş.U.'nun, götürüldüğü polis merkezinde de yaşadığı şoktan dolayı ifade veremediği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık ekipleri yaralıya ambulans içinde müdahale etmeleri

Şüphelinin polis aracı içinde görüntüsü

Polislerin şüpheli ile konuşması

Polislerin görüntüsü

Polislerin komando bıçağını bulması

Şüphelinin ekip aracına alınması

RÖP: Yılmaz Çöllü ( polis ve sağlık ekibini arayan kişi )

Olay yerinden görüntü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Detaylar

324 MB/// 02.56ö

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; anne ve oğlu yaralandı

GAZİANTEP'te, yola çıkan köpeğe çarpmamak için Selda Başaran'ın (39) direksiyonunu kırdığı otomobili, ağaca çarpıp devrildi. Kazada, Başaran ile yanındaki oğlu Fevzi Erdem Başaran (16) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Kilis karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Selda Başaran, yönetimindeki 27 BSC 07 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru giderken, yola aniden köpek çıktı. Başaran, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, direksiyon kontrolünü kaybetti, otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada, Selda Başaran ile yanındaki oğlu Fevzi Erdem Başaran yaralandı.

Anne ve oğlu, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Selda Başaran ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan araç

Polis ekipleri

Devrilen ağaçlar

Kaza yapan aracın çekilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Polis, trafiği durdurup yeni kimlik çıkartarak Süleyman'ı sınava yetiştirdi

TEKİRDAĞ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan Süleyman Göktuğ Selvi'nin(19) kimliğini Malkara ilçesindeki evinde unutması üzerine polis devreye girdi. Trafik aracına alınan Selvi, yolların tümü açılarak götürüldüğü nüfus müdürlüğünde yeni kimlik çıkarılıp, 3 dakika kala sınava yetiştirildi.

Malkara ilçesinde yaşayan Süleyman Göktuğ Selvi, yaklaşık 60 kilometre mesafedeki il merkezinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi'nde YKS'ya girmek için annesi Maide Selvi ile birlikte yola çıktı. Okulun kapısına gelen Selvi, kimliğini dün sınava girdiği pantolonunun çebinde unuttuğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı. Panik yapan Süleyman Göktuğ'un annesi Maide Göktuğ, okulda görevli olan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde grup amiri başpolis Bircan Doğan'ın yanına gidip, oğlunun durumunu anlatarak yardım istedi.

Annenin başvurusu üzerine 26 yıllık baş polis memuru ve trafik ekipleri grup amiri Bircan Doğan, Süleyman Göktüğ Selvi'yi bir ekip otomobiline bindirerek nüfus müdürlüğüne doğru yola çıkardı. Telsizle geçecekleri güzergahtaki tüm kavşakların tutulmasını ve kendilerine yol verilmesi anonsu yaparak, trafik akışını sağlayan Doğan, siren sesleri arasında Süleyman Göktuğ Selvi'yi nüfus müdürlüğüne yetiştirdi. Burada yeni bir kimlik çıkarılan Selvi, yine polis aracıyla okula götürülerek, 3 dakika kala sınava girmesi sağlandı.

Anne Maide Göktuğ ile Süleyman Göktuğ Selvi, sınavın ardından kendilerine yardım eden başpolis Bircan Doğan'a çiçek vererek teşekkür etti.

Son anda polis ekipleri sayesinde girdiği sınavın başarılı geçtiğini söyleyen Süleyman Göktuğ Selvi, kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti., Selvi, "Dün sınava girdim. Kimliğim dün giydiğim pantolonun cebinde kalmış, burada fark ettim. Malkara'ya gidip almam mümkün değildi. Burada yeni bir kimlik çıkarmak zorunda kaldık. Burada bekleyen polis ağabeylerden yardım istedim. Onlar hemen yardım olacaklarını söylediler. Polis ağabeyler olmasaydı asla bu sınava yetişemezdim" dedi.

Anne Maide Selvi, oğlunun kimliğini unutması ile büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, yardım istedikleri polis kiplerinin kendilerine yardım ettiğini anlattı. Anne Selvi, "Trafik ekip arabasına bindik, grup amiri sürekli telsizden talimatlar verdi. Hiç trafiğe takılmadık, kavşaklarda hiç durmadık. Sorunsuz gidip geldik ve çok şükür sınava yetiştik. Allah devletimizden ve buradaki polisimizden razı olsun. Onların bugünkü yardımı ve hakları asla ödenmez" dedi.

Grup amiri Bircan Doğan ise kendisine teşekkür ederek çiçek veren aileye, "Biz görevimizi yaptık. Emniyet müdürümüzün bu konuda daha önceden talimatları vardı. O talimatlar doğrultusunda bizler de elimizden gelen desteği sınava giren çocuklarımıza sağladık. Ben Süleyman Göktuğ'a ve diğer sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Amatör kamerada polisin öğrenciyi taşıması

-Polis aracının öğrenci ile birlikte kavşaklardan siren çalarak geçmesi

-Öğrencinin okula getirilmesi ile araçtan inip okula doğru koşması

-Anenin sevinç gözyaşları

-Anne Maide Selvi ile röp.

-Öğrenci Süleyman ile röp.

-Polise kız kardeşin çiçek verip teşekkür etmesi

-Sınavdan çıkan çocukların annenin sarılması

-Okuldan detay ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Alanya'da Hakan Altun rüzgarı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Alanya'daki bir eğlence mekanında konser verdi. Yaklaşık 2 bin kişinin dinlediği konserine sevilen şarkısı 'Bir telefon' ile başlayan Hakan Altun'a telefonlarının ışıklarını yakan hayranları yüksek sesle eşlik etti. Şarkı arasında Alanya'da olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Altun, "Sizin gibi müzik sever insanlarla bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor. Standart konser sözleşmelerinde olduğu gibi burasıyla benim aramdaki sözleşmede de 'Hakan Altun 90 dakika sahnede kalır ve konseri tamamlar' yazıyor. Yemişim sözleşmeleri, ben yorulana, siz de sıkılana kadar buradayız" dedi.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Hakan Altun birbirinden sevilen şarkılarının yanı sıra birçok şarkıyı da seslendirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren konserde Hakan Altun hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hakan Altun konserinden görüntüler

Hakan Altun görüntüleri

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,