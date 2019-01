Dha Yurt Bülteni-14

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HORTUMUN ZARARI 100 MİLYON LİRA, GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ (EK)



ANTALYA'da aday tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hortum ve doğal afet nedeniyle Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğunu belirterek, "Gereği neyse şüphesiz yerine getireceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin Antalya'daki tanıtım toplantısına katıldı. Tanıtım toplantısının yapıldığı Antalya 10 bin kişilik spor salonunun sahne arkası güvenlik önlemi nedeniyle boş tutulurken, salonun diğer bölümleri tamamen doldu. Salon daha çok Cumhur İttifakı'na yönelik pankartlarla donatıldı. Tanıtım toplantısına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişiyle büyük coşku oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salondaki konuşması öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yeni dönem projelerinin yer aldığı 'Yarının Antalyası' adlı tanıtım filmi salondakilerle paylaşıldı.



HORTUMUN ZARARI 100 MİLYON LİRA



Boynuna taktığı Antalyaspor atkısıyla salondakilere seslenen Erdoğan, Antalya'daki olumsuz hava şartları sonrası hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Felaket sonrası oluşan gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, Antalya'nın her zaman hedeflerine yürüdüğünü söyledi. Felaketler sonrası Antalya'nın kutlu yolculuğuna devam edeceğine inandığını kaydeden Erdoğan, hortum ve doğal afetin 100 milyon lira maddi zarara sebep olduğunu söyledi. Gereğinin yapılacağını anlatan Erdoğan, "Afetlerin önüne geçmek mümkün değil ama önlemleri almak elimizdedir. Rabbim beterinden saklısın" dedi.



'SEÇİM AKŞAMI ANTALYA'DAN MÜJDELİ HABERLER BEKLİYORUM'



Konuşmasında 19 ilçenin adını anan Erdoğan, "31 Mart akşamı zillet ve illet ittifakını layık olduğu yere göndermeye var mıyız? Milletimiz gönül ittifakından yana oyunu kullanacaktır" dedi. Antalya'nın turizmde rekor kırdığını belirten Erdoğan, Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istediklerini söyledi. Antalya'yı gönüllerin başkenti olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Gözümüz Antalya'da, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Seçim gecesi Antalya'dan müjdeli haberler bekliyorum" dedi.



ANTALYA YATIRIMLARINI ANLATTI



Antalya'ya yaptıkları yatırımları anlatan Erdoğan, 16 yılda Antalya'ya 40 trilyon yatırım yaptıklarını söyledi. Antalya'yı başka illere bağlayacak hızlı tren projesinin etüt projelerinin sürdüğünü anlatan Erdoğan, devam eden ve yapacakları projeleri de dile getirdi. Erdoğan, "Antalya'ya üçüncü bir havalimanı, Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık. İnşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.



CHP'YE AĞIR ELEŞTİRİ



CHP'nin bölücü terör örgütü ile kol kola yürüdüğünü belirten Erdoğan, buna en güzel cevabı Antalya'nın vereceğini söyledi. Erdoğan, "Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır. CHP işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı. Şimdi bölücü terör örgütüyle kol kola yürüyor, varsın yürüsün. Ama en güzel cevabı onlara Antalya verecek. Antalya hazır mı? Antalya unutma. Antalya 31 Mart'a haktan hakikatten yana birlikte yürümeye devam ediyor muyuz? İstismarcıları bir kez daha hüsrana uğratmaya var mısın?" diye konuştu.



CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Antalya'daki 19 ilçe adayını açıkladı. 3 kadın adayın yer aldığı liste şu şekilde oluştu:



"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Menderes Türel (Ak Parti), Kepez Belediye Başkan Adayı: Hakan Tütüncü (Ak Parti), Muratpaşa Belediye Başkan Adayı: Gökcen Özdoğan Enç (Ak Parti), Konyaaltı Belediye Başkan Adayı: Gaye Doğanoğlu (Ak Parti), Aksu Belediye Başkan Adayı: Halil Şahin (Ak Parti), Döşemealtı Belediye Başkan Adayı: Emre Afacan (Ak Parti), Serik Belediye Başkan Adayı: Enver Aputkan (Ak Parti), Manavgat Belediye Başkan Adayı: Hasan Öz (Ak Parti), İbradı Belediye Başkan Adayı: Hatice Sekmen (Ak Parti), Kumluca Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Çetinkaya (Ak Parti), Elmalı Belediye Başkan Adayı: Ümit Öztekin (Ak Parti), Demre Belediye Başkan Adayı: Süleyman Topçu (Ak Parti), Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Özeren (Ak Parti), Kaş Belediye Başkan Adayı: Mutlu Ulutaş (Ak Parti), Akseki Belediye Başkan Adayı: İbrahim Özkan (Ak Parti), Gazipaşa Belediye Başkan Adayı: Adil Çelik (Ak Parti), Alanya Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel (MHP), Finike Belediye Başkan Adayı: Nail Dülgeroğlu (MHP), Korkuteli Belediye Başkan Adayı: Ömer Niyazi İşlek (MHP), Kemer Belediye Başkan Adayı: Yusuf Üras (MHP).



Adaylarla fotoğraf çektiren Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil, mezara kadara devam edeceğini söyledi. Görevi devredenlere teşekkür eden Erdoğan, adaylara başarı diledi.



6 İLÇEDE İSİM DEĞİŞMEDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yanı sıra Ak Partili yönetimlerin görevde bulunduğu 6 ilçede Ak Parti'nin adayını değiştirmedi. Erdoğan, Kepez, Aksu, Gündoğmuş, Gazipaşa, Elmalı ve Demre'de aynı isimlerle yoluna devam etme kararı aldı. Ak Parti, elinde bulundurduğu Serik, Kaş, Akseki'de aday değişikliğine gitti. Kumluca'da ise milletvekili seçimleri için belediye başkanlığından istifa eden Hüsamettin Çetinkaya yeniden aday gösterildi.



2)ABANT VE GÖLCÜK DOLDU



BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları sömestr tatilinde ilgi gördü.



Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ünlü Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler yoğunluğa neden oldu. Tabiat parkının girişinde araç kuyrukları oluştu. Sömestr tatilinin ikinci hafta sonunu geçirmek için Abant'a gelen tatilciler, bölgedeki otellerin doluluk oranını artırdı. Günü birlik tatil için gelenler ise, izin verilen alanlarda piknik yaparak mangal yaktı. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp, at ve faytonla tur atarak temiz havanın tadını çıkardı. Bolu'nun bir diğer doğal güzellikleriyle bilinen tabiat parkı Gölcük de ziyaretçilerle doldu. Çam ormanları arasında gizlenmiş eşsiz güzelliğiyle büyüleyen Gölcük Tabiat parkına Bolu ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, parkı gezdi. Ziyaretçiler, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gölcük gölünde sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi. 2 tabiat parkında da göl donarken, ziyaretçilerin donmuş göl yüzeyine çıkmalarına izin verilmedi.



3)AYDER KAR FESTİVALİ'NDE 2'NCİ GÜN HEYECANI



RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda 12'nci Kar Festivali, 2'nci gününde sona erdi. İlk gününde renkli görüntüler ortaya çıkan ve eğlenmeye gelenlerin şambrel ve naylonlarla kaymaya çalışıp yaralandıkları bölgede geride bıraktıkları çöpleri, etkinliğe gelen Şebnem Atasaral, toplamaya çalıştı.



Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kar Festivali'nin 2'nci gününde de heyecan devam etti. Festival ateşinin yakılması ile başlayan etkinliklerin 2'nci gününde de vatandaşlar Ayder'e akın etti, kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı. Okulların da yarıyıl tatilinde olması nedeniyle yoğun katılımın olduğu festivale katılanlar, Karadenizli sanatçılarının sahne aldığı konserlerde eğlendi. Yaylada bazı kişiler, kar üstünde gezinti yaptı, alanda kurulan salıncaklarda sallandı, bazıları ise kar topu oynadı. Birçok kişi de, sıkça fotoğraf çekip, selfie yapmayı da ihmal etmedi. Şambreller, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları bölgede karın az oluşu nedeniyle zor anlar yaşadı. Hava şartlarından dolayı yeterli karın olmadığı bölgede kaymaya çalışanlar takla attı, kimileri de alanda duran kişilere çarptı.



ÇÖPLERİ TEMİZLEDİ



Bu arada eğlenmeye gelenlerin bölgede geride bıraktıkları çöpleri, etkinliğe gelen Şebnem Atasaral, eline aldığı poşetle toplamaya çalıştı. Atasaral, "Görevli değilim gönüllüyüm içim el vermedi etrafta böyle çöpleri görünce. Karlar eriyecek buraya yine geleceğiz. Keşke kimse çöplerini yere atmasa" dedi. Etkinliğe 2 gün boyunca yaklaşık 40 bin kişinin katıldı.



4)SAİT ENSARİOĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun babası ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun ağabeyi Sait Ensarioğlu (76), Diyarbakır'da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul'dan Diyarbakır'a dün akşam saatlerinde uçakla getirilen Sait Ensarioğlu'nun cenazesi, bu sabah saatlerinde karayoluyla Dicle ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'ne getirildi. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazına Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ensarioğlu'nun yakınları ve binlerce kişi katıldı. Cenaze törenine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de çelenk gönderdi.



Cenaze namazının ardından, Ensarioğlu'nun cenazesi, dualarla toprağa verildi.



5)Eşler arasında "Artık Çekilmez Oldun" yarışı



KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla yapılan eşler arası kızak yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.



Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Artık Çekilmez Oldun" sloganı ile yapılan yarışma 12 çiftin katılımı ile gerçekleşti. Tekir bölgesindeki kızak alanında gerçekleşen etkinlikte eşler piste çıktı. Yarışmada erkekler, eşlerini kızakla yokuş yukarı çekti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada Emel-Mustafa Deniz çifti birinci, Yeliz-Cemal Şahin çifti ikinci, Neslihan-Necmettin Kambur çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti.



