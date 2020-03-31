DHA YURT BÜLTENİ- 14 - Son Dakika

Zonguldak'ın en işlek caddesi trafiğe kapatıldı

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi Gazipaşa, araç trafiğine kapatıldı.

Kentte, koronavirüs salgınına karşı halkın sokağa çıkmaması için polis ekipleri sık sık ekip araçlarından anonslar yaparak, uyarılarda bulunuyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin ihtiyaçları vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanıyor. Zonguldak Valiliği tarafından alınan kararla kentin en işlek caddesi Gazipaşa, araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca otoparklar da kapatılarak halkın kent merkezine inmemeleri istendi.

Alınan tedbirlere karşı bazı vatandaşların bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Selami Uzun, resmi evrak işi için dışarı çıktığını anlatarak, "Yoksa gerekmediği sürece dışarı çıkmıyorum. İnşallah bu bela Türkiye'den ve dünyadan en kısa zamanda gider. İnsanların dışarı çıkmaması ve tedbirlerin alınması çok önemli. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin anons yapması

-Caddelerden detay

-Röportajlar

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Keşan'da, zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bugün saat 18.00 itibariyle ilçede zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerlerinin koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına, zorunlu ihtiyaç kapsamında açık kalan iş yerlerinde de denetimlerin artırılmasına karar verildi. İlçede yoğunluk nedeniyle çarşı merkezi 10.00- 19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 18.00'den itibaren ilçede zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerlerinin geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Kuruldan yapılan açıklamada; ilçede insan ve araç trafiğinin devam eden yoğunluğunu azaltmak ve koronavirüs salgın riskinin artmasını önlemek amacıyla alınan ve 31.03.2020 saat 18.00'den itibaren uygulanacak geçici tedbir ve önleme uygulamaları alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şöyle ifade edildi:

"Trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu çarşı merkezindeki ana arterler ve meydanlar trafiğe geçici olarak kapatılarak, kümeleşmenin önüne geçilecektir. Keşan'da zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri virüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılacak ve zorunlu ihtiyaç kapsamında açık kalan iş yerlerinde tedbir denetim uygulamaları arttırılacak. Önleme uygulamaları kapsamında, çarşı merkezde yoğunluğu artırmasından dolayı Cumartesi Pazarı kurulmayacak. Bunun yerine, Cumartesi Pazarı sadece gıdaya yönelik olarak aynı gün İzzetiye ve Paşayiğit mahallelerinde ikiye bölünmüş olarak tedbirli bir şekilde kurulacak. Salı, Çarşamba ve Perşembe semt pazarları tedbirli bir şekilde aynı yerlerinde kurularak devam edecek. Cuma günleri, Eski Hastane Bahçesi Otopark alanında sadece gıdaya yönelik olarak geçici küçük semt pazarı oluşturulacak. Çarşı merkezde trafiğin kapatılması uygulaması ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çarşı merkeze ulaşımın sağlanması amacıyla Köy Garajı, Eski İtfaiye Alanı, Eski Devlet Hastanesi Müze yanı alanı, Atatürk Ortaokulu Bahçesi ve Keşan Lisesi Bahçesi ücretsiz otopark olarak vatandaşın hizmetine sokulacaktır."

Öte yandan şehir içi yolcu minibüslerinin saat 19.00 itibariyle yolcu taşımayacakları bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yolları trafiğe kapatan polis ekipleri

-Belediye ekiplerinin yollara duba koyması

-Çarşı merkezi genel gör.

-Banka önlerinde bekleyenler

-Polisin bekleyenleri uyarması

-Caddelerdeki araç trafiği

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Yurt dışından gelen 206 Türk vatandaşı, Bursa'da karantinaya alındı

SIRBİSTAN, Belarus ve Katar'dan Türkiye'ye gelen 206 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'daki 2 öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye dönüşü devam ediyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında karantina altına alınıyor. Önlemler kapsamında bu sabah Sırbistan'dan 109, Belarus'dan 47 ve Katar'dan 50 olmak üzere toplam 206 Türk vatandaşı Bursa'ya getirilerek, 15 gün önce boşaltılıp, karantina yurdu yapılan Mehmed Zahid Kotku ile Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 7 otobüsle Bursa'ya getirilen vatandaşlar, ellerinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yurtlara yerleştirilen 206 Türk vatandaşı, burada 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Karantina yurtlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER-Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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İskenderun Adliyesi'ni yağmur suyu bastı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, yoğun yağış nedeniyle Adalet Sarayı'nın bodrum katını su bastı.

İskenderun Adalet Sarayı'nın kentte etkisini gösteren aşırı yağışlar nedeniyle bodrum katına su doldu. Su seviyesinin artması nedeniyle tehlike yaşanmaması için 3 gündür Adliye Sarayı'nın elektriğinin de kontrollü olarak kapatıldığı belirtildi. Arşiv odalarının yer aldığı bodrum katındaki suyun boşaltılması için Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve adliye personelinin yardımı ile kurulan motopomplarla su tahliye işlemleri yapılmaya başlandı. Su boşaltımı ve elektrik kesintisinin birkaç gün daha süreceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliye sarayından görüntü

-Bodrum katından hortumlar ile su boşaltma çalışması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Edirne'de meydan ve caddelerde sosyal mesafeye kısmen uyuluyor

EDİRNE'de, valilik ve belediyenin aldığı koronavirüs önlemleri kısmen karşılığını bulurken, sokağa çıkan vatandaşları ise polis ekipleri uyarıyor. Kentin ana caddeleri ve meydanlarına işi dolayısıyla çıkan az sayıda vatandaş sosyal mesafeye uymaya özen gösterirken, yetkililerin aldığı önlemlere rağmen banka önlerinde ise yer yer kuyruklar oluşuyor.

Edirne Valiliği, kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar'a girişleri önlemek için barikatlar koyarken, belediye ekipleri ise vatandaşların oturarak bir araya gelmesini engellemek için oturakları kaldırıp bazı bankları ise tellerle çevirdi. Kent turizminin odak noktası Selimiye Camii'nin toplu ibadete kapatılmasıyla da bu bölgedeki haraketliliğin önüne geçildi.

Alınan önlemler kentte karşılığını bulmaya başlarken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmaya devam etti. Özellikle vatandaşların sık sık bir araya geldiği Saraçlar Caddesi'ne banka veya fatura tahsilat işi olanlar gitmeye devam ediyor. Polis ekipleri ise banka ve PTT şubeleri önlerinde kuyruk oluşturan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Fatura ödemeleri için sokağa çıktığını söyleyen Süleyman Çakır (60), "Kurallara uymaya çalışıyoruz, uymazsak çok büyük sıkıntı olur. Ben kendi özel işlerim için çıktım sokağa. Sosyal mesafeye uymazsak salgın daha fazlalaşır, bunun bilincindeyiz" dedi. Güven Çat (35) ise ödemelerinden dolayı sokağa çıkmak zorunda olduğunu ifade etti. Çat, "Ödemelerimiz var, bankada işlerim var, mecburen sokağa çıktık. Bunları bir an önce ödememiz gerekiyor. Mecbur sokağa çıkmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Edirne meydanları drone ile havadan

-Saraçlar Caddesi drone ile

-Kentten detaylar

-Sokaklardan detaylar

-Saraçlar Caddesi girişine kurulan barikat

-Sokakta yürüyenler

-Vatandaşlarla röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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