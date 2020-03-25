DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçtı, jandarma yakaladı

IĞDIR'da, yurt dışından gelen bir yakınları ile birlikte karantinaya alınmak istenilen Murat A., (25) hastaneden kaçtı. Gün boyu jandarma tarafından aranan Murat A., gece yarısı geldiği evinden ambulansla hastaneye götürüldü.

Oba köyüne yurt dışından gelen adı açıklanmayan bir kişi, koronavirüs tedbiri olarak 14 günlük karantinaya alındı. Koronavirüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine bu kişinin yanında kaldığı aile de 22 Mart günü hastaneye götürülerek, karantinaya alındı. Ancak ailenin oğlu Murat A., aynı gün hastaneden kaçtı. Görevlilerin peşinden koşmalarına rağmen yakalayamadığı genç, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Gün boyu aranan Murat A., gece yarısı evine gidince jandarma tarafından yakalandı.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi 'ne götürülen Murat A., sağlıklı olduğunu belirterek, gözetim altında tutulmak istemediğini söyledi. Murat A., yakınları ile birlikte gözetim altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçan Murat A.'nın polis ve sağlık ekibi tarafından aranması

-Yakınlarının bağırarak gelmesini istemesi

-Jandama tarafından ambulansa konulması (fotoğraf)

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR,

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Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durdurmadı

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir uygulamaları kapsamında vatandaşların evde kalmasına yönelik uyarıların yapıldığı Antalya'da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almayarak Konyaaltı sahiline gitti. Güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerin arasında küçük çocukların yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu gözlendi.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 25 dereceyi gösterince kent sakinleri Konyaaltı sahiline akın etti. Plajı dolduran vatandaşlar birbirlerine güvenli mesafe bırakarak güneşlendi. Güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler de oldu. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar da denizin tadını çıkardı. Sahilden balık avlayan olta balıkçılarının da ellerine eldiven taktıkları gözlendi. Bazı kadınların da maskeleriyle güneşlendiği ve kumsalda uyuduğu dikkat çekti.

80 YAŞINDA SAHİLE GELDİ

55 yıl Fransa 'nın başkenti Paris 'te yaşayan 80 yaşındaki Cafer Yazgü, sahile gelenler arasındaydı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bildiğini fakat 5 gündür evinde kapalı olduğu için bunaldığını anlatan Yazgü, "Buraya gelirken otobüse binmedim. Gözlüğümü, maskemi ve eldivenlerimi takarak sokağa çıktım. Tüm önlemlerimi aldım, kimseyle temasta bulunmadım. Amacım biraz deniz havası alıp eve dönmek. Ben kimseye virüs bulaştırmayayım, kimsede bana bulaştırmasın" dedi.

RUS TATİLCİ VİRÜSTEN KORKMUYOR

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Anya Aleksiyeva, çocuklarıyla birlikte sahilde güneşin tadını çıkardı. Gazetecilerin 'Koronavirüsten korkmuyor musunuz? sorusunu 'Hayır' diyerek cevaplayan Aleksiyeva, güneşlenmeye devam etti.

BİSİKLETLE ÇIKTIM DENİZE GİRİP EVE DÖNECEĞİM

Koronavirüs salgını nedeniyle bir haftadır evinde yaşadığını anlatan Ender Yutulmaz, "Bisikletle geldim, denize giriyorum tekrar bisikletimle eve döneceğim. Kimseyle temasta bulunmuyorum. Kapalı yerlere girmiyorum, dikkatli oluyor bağışıklık sistemimi güçlendiriyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güneşlenenler detay

çocuklar detay

Turistler detay

Sahil detay

Çocuklu aileler detay

Pazarcılar detay

Denize girenler detay

Balık tutanlar detay

RÖP1: Cafer Yazgül

RÖP2: Anna Aleksiyeva röp

Denize giren çocuklar detay

RÖP3: Ender Yutulmaz

Genel detaylar

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Adem AKALAN/ ANTALYA

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Başkan Seçer, Kriz Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı kurulan 'Kriz Merkezi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Vahap Seçer, çağrı merkezinde vatandaşlardan gelen telefonlara cevap vererek talepleri not aldı.

İlçe belediyeleriyle birlikte koordineli ve planlı çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan 'Kriz Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Seçer'in kapıda ateşi ölçüldü ve eline dezenfektan sıkıldı. Daha sonra içeriye girerek yetkililerden bilgi alan Başkan Seçer, çağrı merkezinde masa başına geçerek vatandaşlardan gelen telefonlara baktı. Merkez Toroslar ve Tarsus İlçesinden gelen iki telefona bakan Başkan Seçer, talepleri not alarak görevlilere iletti.

Merkezdeki incelemelerin ardından koronavirüs salgınına karşı gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Seçer, "İlçe belediyeleriyle birlikte koordineli ve planlı çalışmalar yürütmek amacıyla kurduğumuz kriz merkezinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Maske ve dezenfektan üretimi noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Umarım en kısa sürede bu badireyi atlatırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediye Başkanı Vahap Seçer kriz merkezine gelmesi

Belediye Başkanı Vahap Seçer incelemelerde bulunması

Belediye Başkanı Vahap Seçer telefonlara cevap vermesi

Belediye Başkanı Vahap Seçer açıklama

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Sağlık çalışanlarına 'karanfilli' teşekkür

ESKİŞEHİR'de bir çiçekçi, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için şehir hastanesi girişini karanfillerle donattı. Kapıya çıkan maskeli ve eldivenli sağlık çalışanları da kendilerine yapılan jeste alkışlarıyla karşılık verdi.

Eskişehir 'de çiçekçi Pınar Arat Karabakan, koronavirüs salgını nedeniyle büyük risk altında olmalarına rağmen 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarına çiçeklerle teşekkür etti. Eskişehir Şehir Hastanesi 'ne gelen Karabakan ve çalışanları hastane girişini yüzlerce karanfille donattı. Ön tarafına ise çiçeklerden kalp şekli yaptı. Hastanedeki sağlık çalışanları da verdikleri mola sırasında hastane girişine inerek çiçek jestine alkışlarıyla karşılık verdi. Eskişehir'de çiçekçilik yapan Pınar Arat Karabakan, sağlık çalışanlarına bu şekilde teşekkür etmek istediklerini belirterek, "Böyle bir organizasyon ile sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istedik. Başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlımız için emeği geçen herkese çok minnettarız. Umarım en kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Sağlık çalışanları iyi ki varlarö dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Anıl Uçar, çiçekli jeste teşekkür ederek, "Bu etkinlikte emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz sağlık çalışanları olarak görevimizin başındayız. Her zamanda olacağız. Sizlerden ricamız evinizde kalın, kendinizi izole edin. Biz sizin için buradayız ve çalışacağızö diye konuştu. Sağlık çalışanları hastane girişindeki çiçeklerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eskişehir Şehir Hastanesi

-Hastane önündeki karanfiller

-Kalp şeklindeki çiçekler

-Çiçekçi Pınar Arat Karabakan açıklaması

-Dr. Anıl Uçar ile röp.

-Sağlık çalışanlarının alkışlaması

-Evde kalın çağrısı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Maaşını çekmek için evden çıkınca polise yakalandı, 'Param kalmadı' dedi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması yasak olan Kemal Ildıran (80), maaşını çekmek için dışarı çıkınca polise yakalandı. Ildıran, "Param kalmadı, mecburen dışarı çıktım. Yoksa neden çıkayımö dedi. Polisler maaşını çekmesine yardım ettikleri Ildıran'ı evine bıraktı.

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağına rağmen, banka ATM 'sinden para çekmek için dışarı çıkan Kemal Ildıran, çevik kuvvet ekiplerinin kontrolüne takıldı. Polisin, risk gurubunda olduğu için sokağa çıkmasının yasak olduğunu belirttiği Ildıran, "Param kalmadı, mecburen dışarı çıktım. Yoksa neden çıkayımö dedi.

Ildıran'a maaşını çekmesi için yardımcı olan polis ekipleri, daha sonra evine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Banka önünde bulunan yaşlı vatandaşlara polislerin kimlik kontrolü

Polisin vatandaşı ikaz etmesi

Polis ekiplerinin vatandaşa yardımcı olması

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüs sessizliği

DÜNYA'da yaklaşık 17 bin kişinin ölümüne neden olan ve Türkiye'de de görülen Koronavirüs (Covid-19) turizmin başkenti Antalya'nın simgesi Cumhuriyet Meydanı'nı boş bıraktı.

Her gün yüzlerce turistin gelip Kalekapısı ve Yat Limanı'na indiği yer olan meydan bugün sessizdi. Antalyalılar İçişleri Bakanlığı 'nın 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların sosyal izolasyonu için uyguladığı 'Evde kal' çağrısı kısmen de olsa etkili oldu. Hava sıcaklığının 20 dereceye çıktığı kentte meydan sadece işi için gelip geçenleri ağırladı.

Koronavirüsü nedeniyle kent için ulaşımda yüzde 80'lik düşüş yaşandı. Günde yaklaşık 1 milyon kişinin toplu taşıma araçlarını kullandığı kentte duraklar da geçmişe oranla boştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cumhuriyet Meydanı'ndaki kuşlardan görüntü

Meydan yürüyenlerden görüntü

Maske takılı olanlar

Bankların boş halinden

RÖP 1: Vatandaşlarla röportaj

Otobüs durağından görüntü

Durakta DHA Muhabiri Ahmet iSTEK'İN anonsu

HABER-KAMERA: Ahmet İSTEK - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA

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Serik'te turizmciler koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle otellerin bir kısmı kapanırken, esnaf da kepenk indirdi. Turizmciler, salgının bir an önce bitmesini beklediklerini söyledi.

Serik'e bağlı Belek Boğazkent ve Kadriye turizm merkezlerinde, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle otellerin bir bölümü kapandı. Otellerin kapanmasının ardından esnaf da iş yerlerinde kepenk indirdi. Belek Esnaf Derneği Başkanı Yaşar Aksu , "Bu virüsün çıkmasıyla yurt dışından uçuşlar yasaklandı. Bölgemiz, Türk turizminin en önemli yerlerinden biriydi. Bölgedeki otellerimizde müşteri olmayınca, biz turizm esnafı olarak iş yerlerimizi kapatmak zorunda kaldık" dedi.

Belek Mahallesi Muhtarı turizmci Memiş Aksu da, "Yeni sezonu beklerken, koronavirüs geldi. Sezon öncesi yeni mallar aldık ve borçlandık. Sadece Belek'te 600 işyeri var. İnşallah bu belayı en kısa sürede atlatırız ve turizm yeniden canlanır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapanan iş yerlerinden

Sokaklardan detay görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Gençler evde, 65 yaş üstü sokakta

ANTALYA'da Kapalı Yol'a gelen 65 yaş üzeri kişiler 'evde kal' uyarılarına aldırmadan sokaktaki banklarda, havuz kenarlarında oturdu. Gençlerin evde kaldığı gözlemlenirken, bir bankanın önünde sosyal mesafeye uyulmayan uzun kuyruk oluştu.

Muratpaşa ilçesinde bulundan Kapalı Yol'a gelen 65 yaş üzeri vatandaşlar koronavirüs uyarılarına aldırmadı. Ağaç altlarında ve havuz kenarlarında yer alan banklarda oturan çok sayıda kişi, ağaçların üzerine asılmış 'Bankta oturma evde kal' uyarılarına kulak asmadı. Bazı kişilerin maske ve eldiven takarak koronavirüsten korunmaya çalıştığı gözlemlenirken, gençlerin sokakta olmayışı dikkat çekti. Kapalı Yol'da bulunan bir banka önünde ise vatandaşlar uzun kuyruk oluştu. Banka önünde 1 metre sosyal mesafesine uymayan vatandaşlar arasında bir kız çocuğun da sırada olması görenleri şaşırttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapalı Yol'daki vatandaşlardan görüntü

Yolda yürüyenlerden detaylar

Ağaç altlarındaki banklarda oturan yaşlılardan detay görüntüler

Maskeli vatandaşlardan detaylar

Banka önündeki kalabalıktan görüntü

Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlardan detaylar

Banka sırasında babasının kucağında bekleyen kız çocuğundan detaylar

HABER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,