Dha Yurt Bülteni -16

ERDOĞAN'DAN POLİSİN KOLUNU ISIRAN HDP'Lİ AYDENİZ'E TEPKİ: BUNUN HESABINI SORACAĞIZ BURSA'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine destek için oturma eylemi yaparken, kendisine müdahale eden kadın polisin kolunu ısıran HDP Milletvekili...

ERDOĞAN'DAN POLİSİN KOLUNU ISIRAN HDP'Lİ AYDENİZ'E TEPKİ: BUNUN HESABINI SORACAĞIZ







BURSA'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine destek için oturma eylemi yaparken, kendisine müdahale eden kadın polisin kolunu ısıran HDP Milletvekili Salihe Aydeniz'e tepki gösterdi. Erdoğan, "İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra, 31 Mart yerel seçimleri için Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahnede, meydanı dolduran kalabalıkla birlikte AK Parti'nin yerel seçimler için hazırlığı 'Nereden Nereye' şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından "Bursa, Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa. Medeniyetimizi zenginleştiren, İstanbul'un kapılarını ecdada açan Bursa. Nice gönül sultanının şehri Bursa. Seni gönülden selamlıyorum Bursa" diyerek konuşmasına başladı. Erdoğan, "Buradan, toprağı verimli, havası temiz, denizi sakin, sanayisi üretken, ticareti bereketli, insanı çalışkan bu güzel yeşil Bursa'yı selamlıyorum. Buradan dağı ulu, tarihi köklü, geleceği aydınlık Bursa'yı selamlıyorum. Sizleri, her biri Bursa'mızın birer alametifarikası olan kestane şekeri tadıyla, zeytin ve şeftali lezzetiyle, termal su sıcaklığıyla, çini güzelliğiyle selamlıyorum" dedi.



Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bursa'da Zaman' şiirinin 'Ömrünün timsali beyaz Nilüfer/ Türbeler, camileri eski bahçeler' dizelerini okuyarak konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bursa inşallah gelecekte de rüyalarımızın şehri olmaya devam edecek. Kuruluş ve kurtuluş şehri Bursa'nın 31 Mart'ta gelişmeden ve kalkınmadan yana tercihini bir kez daha kullanacağını düşünüyorum. Bugün burada muhteşem bir katılım, muhteşem bir coşku var. Uçsuz bucaksız bir katılım. Hazır mıyız? Tüm Türkiye duysun Bursa; 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta Büyükşehirde ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Maşallah, işte benim gönlümdeki Bursa budur. Ben bu Bursa'ya aşığım. Tanıdım tanıyalı sevdim, aşık oldum. Çünkü Bursa ile beraber yürüdük hep bu yolda. Bursa'yı sadece sevmekle kalmadık vecd ile hizmet ettik. Son 16 yılda Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. Bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir tane 1,5 milyon, bir tane 1 milyon geldi. Parayı teslim aldıktan sonra Mehmet Özhaseki kardeşim, Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle Mehmetçik Vakfı'na vereceğim."



'BAY KEMAL TERÖRİSTLERİ ÖLDÜRMEMİZDEN RAHATSIZ OLUYOR'



"Bay Kemal, bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor, beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Merminin fiyatıyla domates, patastes, sivri biber bunların fiyatını karşılaştırıyorlar. Biz bunları niye anlatıyoruz hanımefendi? Biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bu teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler, top, tank, bombalar, F-16'lar, bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin mutluluğu için. Beyefendiler rahatsız oluyor. Teröristler tabii ki rahatsız olacak."



Erdoğan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını iddia ederek açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için Van'da oturma eylemi yaparken, kendisine müdahale eden kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e tepki gösterdi. Erdoğan, "İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler" diye konuştu.



'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR' SANIĞI HAKİM KARŞISINDA







TRABZON'da sokakta oyun oynayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan, sosyal medyada olayın görüntüleri paylaşılınca tepkiler üzerine yeniden yakalanarak tutuklanan Mesut Turan, hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.



Olay, geçen yıl 29 Ekim günü, Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Belediyede temizlik görevlisi olan Mesut Turan, cadde üzerinde tek başına oyun oynayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunmaya başladı. Yaslandığı atölyenin arka kapısından çıkan kişiyi fark eden Turan, bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Mesut Turan, savcılık tarafından serbest bırakıldı.



TEPKİLER BÜYÜDÜ, YAKALANIP, TUTUKLANDI



İstismar şüphelisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, bahse konu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak Mesut Turan'ın tutuklanmasını istedi. Kısa sürede yayılan görüntüler ve medyada çıkan haberlerin ardından tepkiler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis tarafından gözaltına alınan Mesut Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turan'ın iş akdi de feshedildi.



Tutuklu sanık Mesut Turan hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan Mesut Turan, suçsuz olduğunu savundu, tahliye talebinde bulundu. Talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.



HEYKELİ 1 MİLYON 700 BİN LİRAYA SATMAK İSTERKEN YAKALANDI (EK)



PARÇA ALINIP, İNCELENECEK



Kocaeli'nin Derince ilçesinde ele geçirilen, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykelin, Müze Müdürlüğü'nde ilk incelemesi yapıldı. Müze Müdürlüğü'nce heykelden parça alınarak, detaylı inceleme yapılacağı, bölgede aynı malzeme bulunmadığından heykelin sahte olabileceğinin değerlendirildiği; ancak imitasyon olsa bile orijinale yakın olduğu için kesin raporun 1 hafta sonra verileceği belirtildi.



SAVCILIKTAN SERBEST KALDI



Öte yandan jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İ.K., buradaki sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



ADIYAMAN'DA 'CIVA' İLE OYNAYAN 27 ÖĞRENCİDE 'ZEHİRLENME' TESPİT EDİLDİ



ADIYAMAN'da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği cıva ile temas ettikten sonra rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan 34 ortaokul öğrencisinden 27'sinin cıva zehirlenmesine maruz kaldığı belirlendi. Öğrencilerin hastanede tedavilerinin süreceği belirtildi. Diğer 7 öğrencinin taburcu edildiği, dezenfeksiyon işlemleri için 1 gün tatil edilen okulda eğitime yeniden başlandığı bildirildi.



Olay, geçen çarşamba günü Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula cıva dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Öğrenciler evlerine gittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek çocuklarının tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Ailelerin durumlarını sorduğu öğrencilerden 34'ü, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söyleyince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Öğrencilerden alınan kan örnekleri, Ankara'ya gönderildi. Burada yapılan tahlillerde 27 öğrencinin cıva zehirlenmesine maruz kaldığı ve tedavi görmeleri gerektiği belirlendi.



AMBULANS UÇAKLA ANTİDOT GETİRİLDİ



Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan'ın koordinasyonu ile Ankara'dan ambulans uçakla antidot (panzehir) getirilerek öğrencilerin tedavisinde kullanılmaya başlandı. Gözetim altında tutulan 27 öğrencinin eğitimlerinin aksamaması için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda görevlendirilen öğretmenler hastanedeki tedavi sürecinde öğrencilere eğitim verecek.



BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA



Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, "Ayın 13'ünde Adıyaman'daki bir ortaokulda çocuklardan birinin okula cıva getirmesi sonucu sınıfta 33 öğrencinin cıva ile temas ettiğini öğrendim. Milli Eğitimle görüşüp, çocukların aileleriyle görüşüp, hastaneye getirdik. Çocuklar müşahede altına alındı. Yaptığımız kan tahlillerini Ankara'ya gönderdik, dün sonuçları aldık, çocuklardan 27 tanesinin tedavi edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Dün akşam Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Valimiz de iletişimde bulunarak ambulans uçakla antidotları getirdik. Bugün çocukların tedavisi başlandı. 5 günlük bir tedavi alacaklar. Hepsinin genel durumu iyi. Takiplerinde problem olursa hastanemizde gerekli işlemler yapılacak. Bu 5 günlük süreç içerisinde 3'üncü gününde tekrar kan tahlili alıp gönderilecek. Gönderdiğimiz kan sonuçlarına göre tedavileri tekrardan belirlenecek. Şu an genel durumları iyi, aileler ile görüşüldü. Milli Eğitim Müdürümüzle de görüşüldü. Çocuklar hastanede kaldıkları sürede öğretmen görevlendirilecek, çocukların eğitimi hastanede devam edecek. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.



OKUL VE EVLERDE TEMİZLİK YAPILDI



Olayın ardından AFAD ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle okul ve öğrencilerin yaşadığı evlerde cıva arayarak inceleme yaptı. Polisin önlem aldığı okulda Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de dezenfeksiyon işlemi yaptı. Çalışmaların ardından okulda bugün yeniden eğitime başlandı.



Bakan Çavuşoğlu'ndan, afetzede çiftçiye müjde



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da hortum ve fırtına nedeniyle büyük zararın oluştuğu Kumluca ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerine yaptığı ziyarette, TARSİM sigortası kapsamında çiftçilere 35 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldığını, TARSİM dışındaki çiftçiler için de ödemelerin valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla yapılacağını söyledi. Çavuşoğlu, bölgede evi ve işyeri zarar görenler için de toplam 2 milyon liraya yakın ödeme yapılacağını açıkladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine hazırlık çalışmaları kapsamında partisinin belediye başkan adaylarına destek için Antalya'nın batı ilçelerini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak Kumluca Kalekule Kültür Merkezi'nde Ak Parti ve MHP ilçe yönetimleri, sivil toplum temsilcileri, muhtarlar ve iş insanlarıyla biraraya geldi.



Bakan Çavuşoğlu ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kumluca projeleri lansmanına katıldı. Bakan Çavuşoğlu cuma namazının ardından Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya'nın seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.



2023, 2053, 2071 HEDEFLERİ



Miting havasında gerçekleşen seçim ofisi açılışında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı olarak Antalya'da ayrı gayrı olmadığını belirterek, "Neden bu ittifak kuruldu? Çünkü devletin devamı, milletin bekası için. Türkiye'yi ve Türk Milletini 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırmak için kurulmuştur bu ittifak" dedi.



'BU ÇİFTÇİYE KARŞI' DİYORLAR, NE ALAKASI VAR?



Antalya için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 20 milyar liralık projeden bahsettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "20 milyar ne demek biliyor musunuz, yaklaşık 4 milyar dolar. 'Niye dolara çevirdin Sayın Çavuşoğlu' diye sorarsanız, dünyada birçok ülke biliyorum ki toplam milli geliri 4 milyar değil. Dünyadaki birçok ülkenin bütçesinden daha fazlasını Menderes Türel önümüzdeki 5 yıl için Antalya'ya, projeler için harcayacak. Peki diğerleri projesi olmadığı zaman ne diyor, başlıyor yalana, iftiraya. Şimdi de çiftçimizin üzerinden yine spekülasyonlar, manipülasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Efendim tanzim satış yerleri kurduk, 'bu çiftçiye karşı' diyorlar. Ne alakası var. Çiftçinin ürettiği ürünün daha çok satılması ve tüketicinin kazıklanmaması için bir çalışmadır" diye konuştu.



'ARADAKİ 6 LİRAYI KİM YİYOR'



Çavuşoğlu, "Kumluca'da 3 liraya satılan domates İstanbul'da niye 9 lira oluyor. Aradaki 6 lirayı kim yiyor? Kim bundan para kazanıyor, kim suistimal ediyor? Cumhurbaşkanımızın, bizim derdimiz bu. Hak etmeden arada 6 lira haksız şekilde kazananlarla mücadele etmektir. O 6 lira çiftçimizin cebine gitmediğine göre, ama tüketicinin cebinden çıkıyor ve bir yerlere rant olarak gidiyor. Bu aracıları kaldırdığımız zaman ne oluyor, çiftçinin malı yine değerinden satılıyor, hatta tanzim satışlarıyla daha fazla tüketim, alım oluyor, dolayısıyla çiftçiye, ürüne talep artıyor. Ama aracılar kalktığı için tüketicilerimiz de makul bir fiyata alıyor. Olayın özü bu değil mi, bunun çiftçiye bir zararı var mı? Bugüne kadar fiyatlar düştü mü? Antalya'dan sizin sattığınız ürünün değerinde düşüş var mı, yok. Ama Ankara'da, burada 3 liraya satılan 4.5 liraya satılmaya baladı. O yüzden kimse bu işi suistimal etmesin, niyetimiz nettir" dedi.



HORTUMDAN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE MÜJDE



Geleceğin tarımda olduğunu ve çiftçiyi koruyacaklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin belkemiği çiftçilerdir. Ben de bir çiftçi çocuğuyum, kabinemizde sürekli bu konuyu konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız şöyle diyor, bu rantçılara çiftçimizi ezdirmeyiz, tüketicimizi de ezdirmeyiz. Şimdi çiftçilerimizin yükünü, girdi maliyetlerini azaltmak için çalışma yapıyoruz. Kumluca ve bu bölgemizde doğal afetler oldu çok geçmiş olsun. TARSİM'le ilgili ödemeler 35 milyon TL'yi geçti, 40 milyonu geçecek. Şimdi ise sigortalı olmayan çiftçilerimize devletimizin ödeyeceği paralar dağıtılacak. Bütçe hazırlandı, her şey hazır ve Antalya'ya bu paraları göndereceğiz. Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız aracılığıyla ilgili kurumlarla beraber vatandaşımıza hasarlarını gidermek için para aktaracağız. Geçen sene 10 milyon aktarmıştık, TARSİM'den de 10 milyon gelmişti. Fakat bu sefer hasar büyük dolayısıyla rakam da büyük olacak."



ZARAR GÖREN İŞYERİ VE EVLER İÇİN DE 2 MİLYON LİRA



Her zaman milletin yanında oldukları ve hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Hasar gören işyerleri için 1 milyon liraya yakın para tahsis edildi ve valiliğimiz dağıtacak. Evi zarar gören vatandaşlarımıza da paralar dağıtılmaya başlandı, o da yaklaşık 1 milyon TL. Yani evi, işyeri, serası, neyi varsa zarar gören tüm vatandaşlarımıza tazmini yapacağız" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hedef, 2023'e kadar tüm atık suları arıtmak



VAN'ın Erciş ilçesinde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin Türkiye genelinde 2023'e gelene kadar tüm atık suları arıtmak olduğunu belirterek, "Tüm kentlerimizin atık su arıtma problemini çözmek için hedef koyduk. Bunlardan biri de Van, Erciş'tir. Kentlerin alt ve üst yapısı, kanalizasyon, arıtma su tesisleri ile ilgili ne eksik, ne ihtiyaç varsa gidermek için Bakanlık olarak var gücümüzle çalışacağız" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli açılışlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere öğlen saatlerinde Van'a geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kurum, daha sonra helikopterle Erciş ilçesine geçti. İlçenin Salihiye Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) kentsel dönüşüm kapsamında yaptırılan iş yeri ve ofisleri inceleyen Bakan Kurum, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kurum ve beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva ile birlikte, AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Abdulmenaf Turan'ın seçim ofisi açılışını yaptı.



'ARTIK HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE İMAR PLANLARI YAPILACAK VE BUNLAR İLLERİN 50-100 YILINI PLANLAYACAK'



Açılışta konuşan Bakan Kurum, şehir merkezinde yapımı tamamlanan ticaret merkezleri ve ofisleri gezdiğini belirterek şöyle dedi: "Çok yakında hak sahiplerimize bu ticaret merkezlerimizin teslimini gerçekleştireceğiz. Tabi gördük ki şehir merkezinde daha problemler var. Daha, barakalarda esnaflarımız çalışıyor ve ticaretlerini yapıyor. Cumhurbaşkanımız bir manifesto açıkladı. Bu manifesto da 11 tane madde vardı. Bunların 8 tanesi çevre ve şehircilik ile alakalıydı. Birincisi artık hakkaniyet çerçevesinde imar planları yapılacak ve bunlar illerin 50-100 yılını planlayacak. Bu plan çerçevesinde vatandaşların rıza gösterdiği işler yapılacak. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşların gönlünün olmadığı işleri yapmayacağız. Kentin geleceğini planlamak amacıyla mekansal planlama yapıyoruz. Erciş'in buna ihtiyacı var. Başkanımız bize sorunları iletti. Bakanlık olarak yeni imar planlarını hazırlıyoruz. Biz imar planlarında artık yatay mimariye önem vereceğiz. Ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak, kentle, yeşille bütünleşmiş projeler geliştireceğiz."



'HEDEF, 2023'E KADAR TÜM ATIK SULARI ARITMAK'



Van'ın atık suyunun yüzde 75'inin arıtılmadan göle akıtıldığını da belirten Bakan Kurum, "Bizim hedefimiz Türkiye genelinde 2023'e gelene kadar tüm atık suları arıtmak. Tüm kentlerimizin atık su arıtma problemini çözmek için hedef koyduk. Bunlardan biri de Van ve Erciş'tir. Kentlerin alt ve üst yapısı, kanalizasyon, arıtma su tesisleri ile ilgili ne eksik, ne ihtiyaç varsa gidermek için Bakanlık olarak var gücümüzle çalışacağız. 24 Haziran seçimlerinden sonra TOKİ'den konut alan vatandaşların ödemelerini kolay yapmalarını sağlamak amacıyla artışları yüzde 8,10,12'yi geçmeyecek düzenleme gerçekleştirdik. Enflasyon, faiz ne olursa olsun vatandaşları mağdur etmemek için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artışları kısıtlı hale getirdik" dedi.



Açılışın ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler cuma namazını kılıp, Van'a döndü.



Çorum'da 11 FETÖ şüphelisi adliyede



ÇORUM' da 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı ile ilgili düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri ididası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çorum'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.11 şüpheli Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla bugün adliyeye sevk edildi.



Kayseri'de PKK/KCK operasyonunda 4 kişi adliyede



KAYSERİ'de, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.



Kayseri'de önceki gün, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları olduğu, Abdullah Öcalan'ın yakalanıp, Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 6 şüphelinin emniyette sorguları tamamlandı. Dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden M.M. tutuklanırken, A.E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler E.B., B.B., R.I. ve R.E. de bugün adliyeye sevk edildi. 4 kişinin savcılıkta sorgusu sürüyor.



