DHA YURT BÜLTENİ - 16

Dalaman'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİT BABASI: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın babası emekli trafik polisi Muhammet Kargın, DHA'ya açıklama yaptı. Baba Kargın, "Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımıza ve milletimize bir oğlan feda ettik. Diğer türlü yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. En son, dün akşam telefonla görüştük. Kuzey Irak'taki birliklerimize mühimmat götürürlerken roket atmışlar. Biran önce bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Dış güçlerin desteği olmazsa, bu hainler asla atacak roket bulamazlar. Türkiye'yi yıpratmak için elinden geleni yapıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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Şehit babası Muhammet Kargın ile röportaj

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Mardin'de 'şebeke suyu' krizi

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin biriken borcu nedeniyle Dicle Elektrik Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından içme suyu pompa istasyonuna enerjinin sağlandığı elektrik kesildi. Kesinti sonucu pompa istasyonunun çalışmaması üzerine merkez Artuklu ilçesine 4 gündür şebeke suyu verilemiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DEDAŞ yetkilileri, birbirini suçlarken, su sıkıntısı yaşayan ilçe sakinleri ise çözüm bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait borç nedeniyle içme suyu pompa istasyonuna enerjinin sağlandığı elektrik, dağıtıcı kurum DEDAŞ tarafından 3 Mayıs'ta kesildi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi avukatları, Mardin 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup, elektrik kesintilerine tedbiren son verilmesi talebinde bulundu. Mahkemece, 17 Mayıs'ta, elektrik kesintilerine son verilmesi kararı alındı ve pompalara enerji sağlanmasıyla ilçeye su verilmeye başlandı. Süreç içinde borçların ödenmemesi üzerine elektrik dağıtım şirketince cuma günü yeniden elektrik kesildi ve Artuklulular yine susuz kaldı. Artuklu'da 4 gündür su kullanamayanlar, marketlerden damacana suyu alırken, sorunun çözülmesini istiyor.

TÜRK: HUKUKSUZLUK VE ALGI OPERASYONU

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, elektrik şirketinin kayyum döneminde borçlarını tahsil etmediğini, HDP'li yönetimin başa gelmesiyle halkın cezalandırıldığını savundu. Büyükşehir Belediyesi'nde açıklama yapan Türk, "Ocak, şubat ve mart aylarının borcu ödenmemişti. Kayyum döneminde 12 milyonluk borç vardı. Bizim borçlandığımız ise 6- 7 milyon civarında. Toplam borç, şu an yaklaşık 20 milyon lira. Gelir gelmez elektrik şirketiyle görüşmeler yaptık. Bundan sonra imkanlarımız nispetinde bu borçları ödeyeceğimizi söylemiştik. 80 milyona rağmen 3 yıl içinde elektrik kesilmedi ama biz geldikten 5 gün sonra elektriklerimiz kesildi. Elektriklerin kesilmesi hukuksuzluk ve algı yapma operasyonudur" dedi.

DEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

DEDAŞ tarafından yapılan açıklamada ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait içme suyu pompa istasyonu enerjisinin, ödenmeyen ve mahkeme kararı dışında bulunan yeni borçlar nedeniyle kesildiği duyuruldu. Kesme işleminin eski borçlarla ilgili alınmış mahkeme kararıyla ilgili olmadığı, aksine kayyum döneminde de borç yüzünden 3 kez elektrik kesintisi yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan başvuru üzerine mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bunun üzerine yerel yönetim, 100 milyon liraya yaklaşan borcu ödemedi. Mahkeme kararından sonraki sürece ait elektrik borçları da ödenmemeye başlandı. Bu süreçteki elektrik borcunun birikmesi ve bir türlü ödenmemesi üzerine Dicle Elektrik, kesme uyarısında bulundu ancak bu uyarılar da göz ardı edildi. Bunun üzerine tüm ikaz ve uyarı yollarını tüketen Dicle Elektrik, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait sulama pompalarının elektriğini mevzuat doğrultusunda yeniden kesti."

SU SORUNUNA ÇÖZÜM İSTİYORLAR

Su kesintisi nedeniyle yaz ortasında perişan olduklarını dile getiren bölge sakinleri ise kurumlar arasındaki çekişmeden zarar gördüklerini söyledi. Semira Demir, "Mardin'de yaşanan su kesintisi daha önce de yaşanıyordu; ancak ilk defa bu kadar etkilendik. Çünkü artık su tankerlerine de izin verilmeyince perişan duruma düştük. Düşünün, evde su yok ve pet şişelerle ihtiyacımızı gideriyoruz. Yetkililer, konuya el atsın. Çekişmenin kurbanı biz oluyoruz" dedi.

Ahmet Belek ise "Yazın ortasında, 40 derece sıcaklığın altında yapılan su kesintisi zulümdür. Yetkililerin araya girmesi ile son vermesi lazım. Camilere gidiyoruz, abdest almak için bile su yok. Halkımız perişan. Apartmanlara su tankerleri ile su taşınmasına da artık izin verilmiyor. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.

Öte yandan iki kurum yetkililerinin, sorunun çözüme kavuşturulması için bir araya geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Mardin'den genel görünüm

Belediyeden detay

DEDAŞ binası

Ahmet Türk'ün konuşması

Vatandaşlarla röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 500 MB

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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Türkmendağı'ndan dumanlar yükseliyor

Suriye'de Esad rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik başlattığı topçu saldırısı nedeniyle orman yangını çıktı. Yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görüldü.

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Bayırbucak bölgesinde rejim karşıtı muhalifler ile rejim askerleri arasında çatışma çıktı. Esad rejimi Türkmendağı'ndaki sivil yerleşim yerlerine topçu ateşi başlattı. Düşen top mermileri ve yaşanan çatışmalar nedeniyle de Hatay'ın Yayladağı İlçesi Türkiye sınırına yakın Yamadı, Kulcuk, ve kelez ile Murtlu köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görülürken, Türkiye'ye sıçramaması için güvenlik birimleri önlem aldı. Esed rejiminin ağır saldırılarılarına karşı saldırıya geçen muhaliflerin, Türkmendağı bölgesinde bulunan ve rejim güçlerinin elinde olan, Murtlu, Sarraf ve Kulcuk köyleri kırsalında ciddi ilerleme kaydettikleri öğrenildi.

Çatışmalar, zaman zaman şiddetini arttırarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Türkmen Dağı'ndan görüntü

BOYUT: 8 MB

Haber-Kamera: Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI(Hatay),

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Ankara'da 20 dönüm orman alanı yandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında, 20 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi yakınında çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Gölbaşı Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadele ekipleri de çalışmalara katıldı. Yangın, bölgede bulunan ilkokul ve cami ile diğer yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönüm orman alanı zarar gördü.

Yangın alanında yapılan çalışmaları takip eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yangın ihbarının ardından belediyeye ait iş makinelerini ve personeli bölgeye sevk ettiklerini söyleyerek, "İtfaiyemiz ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz söndürme çalışmaları neticesinde yangın büyük oranda söndürülerek kontrol altına alındı. Her ne kadar büyümeden müdahale etmiş olsak da, yaklaşık 20 dönümlük bir yeşil alan maalesef yok oldu. Burada insanlarımızı çevreye karşı daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Yangının çıkış nedenini henüz bilemiyoruz; ancak yanan bazı ağaçların altında cam şişeler, çevrede sigara izmaritleri de görülüyor. Lütfen biraz daha dikkatli olalım" dedi.

Başkan Şimşek, ayrıca yanan bölgede tekrar ağaçlandırma çalışması yapılacağını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

-Ekiplerin müdahalesi

-Başkan Şimşek'in açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara),

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Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 4 yaralı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu yaşanan kazada yaralananlardan Tokat Niksar Mesleki Eğitim Merkezinde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olan Şerife Bolat Kurt (47) memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Kazada eşi ve iki çocuğu da yaralanan Şerife Bolat Kurt'un cenazesi Devlet Hastanesi morgundan alınıp Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Kurt, Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, götürüldüğü Fakıuşağı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze aracının camiye gelişi

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin defin için götürülmesi

SÜRE: 01'16" BOYUT: 141 mb

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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Kütahya'daki kazalar MOBESE kamerasında

Kütahya'da meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi. Yolun karşısına geçmek isteyen kadın ile otomobilin karıştığı kazada ise genç kadın adeta ölümün kıyısından döndü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Kütahya'da meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri 'hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazaların ilkinde, aşırı hızlı olduğu görülen bir otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Gaybiefendi Musalla Caddesi'nde ise iki otomobil, kavşakta geçiş üstünlüğü kuralını ihlal ederek çarpıştı.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

MOBESE kameralarına yansıyan diğer kazada ise ismi öğrenilemeyen bir kadın 75'nci Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalıştı. Soldan gelen aracı fark etmeyen kadın hızlı adımlarla karşıya geçerken hızla gelen otomobil, aynasıyla çarptı. Görüntülerde kazada hafif yaralandığı ve ölümden döndüğü görülen kadının yol kenarında oturarak yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Kadın ile otomobil kazası

-Kazalar MOBESE görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,