DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Bir kişinin öldüğü kafeterya kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Atatürk Bulvarı 'ndaki bir alışveriş merkezi içinde yer alan kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeteryaya gelen Abidin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi 'ne tedaviye alınan Alpay Uzuner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tedavisi devam eden Abidin K.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi. Silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Veysel K., Can E. ve Furkan Y.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan olay anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, iki grubun kavga ettiği ve birbirlerine bıçak ve tabancayla saldırdığı anlar görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kavga anı (güvenlik kamera görüntüsü)

Haber: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),

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Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı

KIRIKKALE'de, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili takip eden trafik polisleri, kaza geçirdi. Ekip otomobilinin, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale- Kayseri karayolu üzerinde, gece saatlerinde uygulama yapan trafik polisleri Kadir Erdem ve Mücahit Kanca, sahte plakalı olduğu belirtilen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücü, otomobille Kayseri yönünde kaçmaya başladı. Trafik polisleri de 71 A 5444 plakalı ekip otomobiliyle aracı takip etmeye başladı. Şüpheliyi yaklaşık 30 dakika takip eden polislerin bulunduğu otomobil, karşı şeritten Kırıkkale yönünde giden Adem Göçmen yönetimindeki 35 AH 9432 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada trafik polisleri Erdem ve Kanca ile otomobilin sürücüsü Göçmen yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin, kovaladığı sahte plakalı otomobil ise kayıplara karıştı. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, sahte plakalı otomobille kaçan sürücüyü arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yoldaki güvenlik önlemleri

-Polis aracından görüntü

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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Mevlana, Gelibolu Mevlevihanesi'nde anıldı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihanede, Mevlana Celaleddin Rumi 'nin 746'ncı vuslat yıldönümü nedeniyle Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Gecede, sema gösterisi gerçekleştirildi.

Tasavvuf Vakfı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu ve Gelibolu Mevlevihanesi Derneği'nce, Mevlana Celaleddin Rumi 'nin 746'ncı vuslat yıl dönümü nedeniyle Gelibolu Mevlevihanesi'nde 8'inci Uluslararası Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Törene, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, 2'nci Kolordu Komutanı Korgenaral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat , Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir , Tasavvuf Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özbağ , Proje Koordinatörü, Tasavvuf Vakfı İl Temsilcisi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku, Balkan Coğrafyası'ndan çok sayıda yabancı konuk ile halk katıldı.

Program, enstrümantal ney ve ilahi dinletisi ile başladı. Ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, "Dünyanın en büyük mevlevihanesi Gelibolu Mevlevihanesi'nde aşk ile Hazreti Mevlana'yı anmak için bir araya geldik. Kula vefası olmayanın, hakka vefası olmaz buyuruyor Hazreti Mevlana. Bugün vefa vakti. Vefaya hoşgeldiniz" diye konuştu. Program, Tasavvuf Vakfı ekibinin sema gösterisi ve yapılan dua ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Enstrümantal ney ve ilahi dinletisinden görüntü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı'nın konuşması

Tasavvuf Vakfı tarafından düzenlenen sema gösterisinden genel, detay görüntü

Sema gösterisini izleyenlerden görüntü

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN - Doğan ZELOVA/ ÇANAKKALE,

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Kızıltepe Belediye Başkanlığı'ndan alınan HDP'li Yılmaz tutuklandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve 4 gün önce gözaltına alınan HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP'li Nilüfer Elik Yılmaz, Kızıltepe Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı 'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle 4 Kasım'da görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında 12 Aralık 'ta 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alınan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Yılmaz, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: KIZILTEPE(Mardin),

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Hisarcıklıoğlu: Dünya Bankası Doing Business endeksinde 33'üncü sıraya yükseldik

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 'nin Dünya Bankası Doing Business endeksinde 33'üncü sıraya yükseldiğini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Oda ve Borsa Müşterek İstişare toplantısına katıldı. Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan , Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmethan Yüksel, Kadirli Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Balcılar 'ın da katıldığı toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların beklentilerine ve sorunlarına çözüm bulmak, onları dinlemek üzere Kadirli'de bulunmaktan onur duyduğunu söyledi. Türkiye'nin içinden geçtiği zor dönemde ülke içinde iş yapan üyelerin olumsuz etkilendiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki sene hem büyümenin artması, hem de iç piyasanın canlanmasının ön görüldüğünü dile getirdi. Faizlerin yüksek olması ve krediye ulaşmamanın geçmişte büyük sorun olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili olarak yapmış olduğumuz temaslar sonucunda Kamu bankalarımız hem faizleri düşürdüler hem de kredi kullandırmaya başladılar. Özel bankalarda kredi faizlerini düşürdüler ve üyelerimize kredi kullandırmak için gidiyorlar. Bu camiamıza büyük bir moral sağladı. Ayrıca Odalar ve Borsalar birliğinin üyesi olan 800 bin üyemize Kredi Garanti Fonu sayesinde kefil olduk. 400 milyar lira krediye kefaletsiz ulaşım imkanı sağladık. Üyelerimizin sorunlarını çözmek, iş hayatında başarılı olmasını sağlamak için 365 oda ve borsamız tek ses olarak hedefe yürüyoruz. Bizim en büyük farkımız ve gücümüz de, işte bu aramızdaki birlik ve beraberliktir. Bu birlik ve beraberlik, bizleri büyük bir aile yapmakta ve güçlü kılmaktadır. Son dönemde sizlerin bize ilettiği taleplerle pek çok düzenleme hayata geçti. Eskiden hiçbir limit olmayan POS komisyonları için yüzde 1,60 üst sınır getirildi. Şimdi bu oranın daha da düşmesi söz konusu."

800 BİN DAVA ARABULUCULUK SAYESİNDE ÇÖZÜLDÜ

TOBB'un uzun zamandır 'ticari alacak sigortası' üzerinde çalıştığını anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Arabuluculuk ve TOBB Tahkim ile anlaşmazlıkların hızlı çözülmesini sağlıyoruz. Zorunlu arabuluculuk sayesinde, uyuşmazlıkların yüzde 70'i mahkemeye gitmeden çözülüyor. Eğer arabulucuda anlaşamazsanız mahkemeye gitmeyin, TOBB Tahkim'e gelin. Ticari uyuşmazlıklarda, Arabuluculuk ve Tahkimin birlikte kullanılacağı, yeni bir çözüm modeli hazırladık. Bu sayede en geç 5 ayda, ticari uyuşmazlıklar mahkemeye gitmeden sonuçlanacak. Mahkemeye göre hem daha ucuz, hem daha hızlı. Son bir senede 800 bin dava arabuluculuk sayesinde çözüldü. Son olarak da, geçtiğimiz ay güzel bir gelişme yaşadık. Biliyorsunuz Yatırım ortamının iyileştirilmesinin özel sektör koordinasyonunu TOBB olarak biz yapıyoruz. İşe başlama kolaylığı, inşaat izinleri, elektrik temini, tapu siciline kayıt, vergilerin ödenmesi ve dış ticaret gibi pek çok alanda önemli adımlar atılmasını sağladık. Bu çalışmalarla Dünya Bankası Doing Business endeksinde geçen sene ilk kez 190 ülke içinde ilk 50'ye girdik. Bu yıl da 10 sıra daha yükselerek 33'üncü sıraya yükseldik. Hedefimiz ilk 20'ye girerek daha başarılı olmak."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmethan Yüksel ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Balcılar, Hisacıklıoğlu'na dünyaca ünlü Karatepe Kilimi hediye etti.

Haber: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),

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