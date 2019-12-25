DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (4)

1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan işçilerden birinin cesedine ulaşıldı. TTK kurtarma ekipleri, işçinin cesedini dışarı çıkardı. Ekipler diğer işçiyi çıkarmak için çalışmalara devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Adana sele teslim oldu (8)

HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

Adana Valiliği'nin kriz masasına gelen ihbar üzerine, kent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Helikoptere alınan 4 kişi, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

KOVALARLA SULARI TAHLİYE ETTİLER

Yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki Levent Mahallesi'nde çok sayıda evi su bastı. Eşyaları su içinde kalan vatandaşlar, temizlik çalışması başlattı, kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar geceyi iş yerlerinde ve üst katlardaki komşularının evlerinde geçirdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Helikopterin inmesi

Mahsur kalan vatandaşların helikopterden indirilmesi

Helikopterin gidişi

Mahsur kalan vatandaşlardan birinin konuşması

Haber-Kamera: ADANA,

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Bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü saniyelerle kurtuldu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Durmaz E.(43) yönetimindeki 16 F 3456 plakalı hafif ticari araç, ışıktan geçtiği sırada aniden önüne çıkan Murat Ö.(40) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün manevrasıyla kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde olan 16 ZY 1374 ve 06 AT 8755 plakalı 2 otomobile çarparak kaldırım üzerine çıkıp durabildi. Kaza sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, elektrikli bisikletin sürücüsü saniyelerle ölümden döndü.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümleri;

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kaza anı

-Kaza sonrası detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Solunum yetmezliği olan Su bebek, yaşama tutunamadı (2)

AYNI HASTALIKTAN ÖLEN AĞABEYİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kronik solunum yetmezliği hastalığı bulunan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 1 yaşındaki Su Şahinoğulları, son yolculuğuna uğurlandı. Öğle vakti, Orhangazi Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılınan cenaze namazına, anne Selin, dede Ertan ve anneannesi Gülçin Karadağ ile çok sayıda yakını katıldı. Anne Selin ile dede Ertan Karadağ'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Su bebek, kılınan cenaze namazının ardından, 4 yaşındayken aynı hastalıktan hayatını kaybeden ağabeyi Doruk'un mezarının yanına defnedildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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-Tabuttan detaylar

-Yakınlarından detaylar

-Namazın kılınması

-Tabutun taşınması

Haber-KameraHasan BOZBET/BURSA,

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Karaman'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

KARAMAN'da, polis operasyonunda gözaltına alınan İsmail G. ile Murat T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek'ten tutuklandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro amirliği ekipleri, Gürcistan uyruklu Phikria G.'nin fuhşa zorlandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 'fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçundan kaydı bulunan İsmail G. ile Murat T. ve İdris K.'nin Gürcü kadını fuhşa zorladığını belirledi. Zembilli Ali Efendi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, İsmail G., Murat T., İdris K. ile Phikria G.'yi gözaltına aldı. Mağdur olduğu anlaşılan Phikria G., ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen İsmail G. ve Murat T., 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek'ten tutuklanırken, İdris K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Firari cinayet hükümlüsü, 3 yıl sonra yakalandı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılıp 3 yıl önce Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli ayrılıp firar eden İ.H.G., jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.

Çermik ilçesinde 2009 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden olan İ.H.G., tutuklu bulunduğu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 2015'te izne çıkıp dönmedi. Hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 20 yıl hapis cezasıyla aranan İ.H.G., Çermik ilçesi Karamusa Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin 23 Aralık günü düzenlediği yol kontrol uygulamasında yakalandı. Üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirilen İ.H.G., cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Çermik Adalet Sarayı

-Firarinin jandarma eşliğinde çıkarılması

-Firarinin jandarma aracına bindirilmesi

-Firarinin üzerinde yakalanan silah, şarjör ve mermilerin teşhiri

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Selim KAYA-Kamera: DİYARBAKIR,

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Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi, toprağa verildi

BURSA'nın Kestel ilçesinde gölette cansız bedeni bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu İsmail Güldüren'in kayınvalidesi Mediha Türkyılmaz (65), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi'nde meydana geldi. Panik atak hastası olduğu iddia edilen Mediha Türkyılmaz, sabah saatlerinde evden çıktı, ancak geri dönmedi. Yakınları, Türkyılmaz'a ulaşamayınca, polis ve jandarmaya bildirdi. Son olarak Kazancı Göleti'ne doğru gittiği tespit edilen Mediha Türkyılmaz için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerince gölette yapılan aramada, Mediha Türkyılmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Fenerbahçeli eski futbolcu ve İnegölspor'un eski teknik direktörü İsmail Güldüren'in kayınvalidesi olan Türkyılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. İnegöl ilçesi İshakpaşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mediha Türkyılmaz, Orhaniye Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazeden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

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Gizli cennet, 'Kusuru Gölü' koruma altına alındı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki Kusuru Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.

Çameli ilçesinin Kolak Mahallesi'nde çam, çınar ve kavak ağaçları arasında bulunan, yaklaşık 700 metre rakımdaki, Potansiyel Doğal SİT Alanı durumundaki Kusuru Gölü, doğal güzelliğiyle 4 mevsim görenleri kendisine hayran bırakıyor. Tektonik olaylar sonucu çökmeyle oluşan ve Denizli'ye 109 kilometre mesafedeki göl, doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. İçerisinde sazan balıklarının yaşadığı gölün üzerinde yüzen ördek ve kazlar, görsel bir şölen oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen Kusuru Gölü, fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Fazla tanınmaması nedeniyle, 'gizli cennet' olarak da nitelendirilen göl, hafta sonları piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak yerleri arasında yer alıyor.

'GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ'

AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kusuru Gölü'nün koruma altına alınmasının kendilerini memnun ettiğini belirtip, "Kusuru Gölü, yayla turizmi için önemli yerlerimizden birisi. Alınan kararla birlikte gölün çevresindeki yapılaşma izine tabi olacak. Göle dışarıdan kesinlikle bir müdahale yapılamayacak. Bu Kusuru Gölü'nün gelecek nesillere aktarılması için oldukça önemli. Alanın turizmde daha da ön plana çıkması için, çadır, karavan kampları organize edeceğiz. Tüm doğa tutkunlarını Kusuru Gölü'nü görmeye davet ediyorum" dedi.

Kararın kendilerini sevindirdiğini belirten Kolak Mahallesi Muhtarı Mustafa Adak ise, "Burası dört mevsim doğa harikası olan bir göl. Fotoğraf çekmek için çok gelen oluyor. Yürüyüş grupları sıklıkla geliyor. Artık kampçıların, doğaseverlerin daha çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Gölün koruma kararı altına alınmasına çok memnun olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gölün drone ile çekilen görüntüleri

Kolak Mahallesi ve Kusuru Gölü'nden görüntü

Göldeki ördeklerden görüntü

Göl çevrekindeki ağaçlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,