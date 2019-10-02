Dha yurt bülteni - 17

Kardeşine doğum günü hediyesi 'adalet' istedi



ANTALYA'da, motosiklet sürücüsü kardeşi Satılmış Fırat'a(24) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Gökhan Gökkuyas'ın tahliye edilmesine isyan eden abla Burcu Kınayman, "Kardeşimin doğum günü olan bu gün, ona bir hediye alamadım. Fırat için bir tek hediye istiyorum, o da adalet" dedi.

Geçen 28 Ocak akşamı Gazi Bulvarı yan yolda meydana gelen kazada, aşçı yardımcısı Satılmış Fırat'ın kullandığı motosiklete, Gökhan Gökkuyas'ın yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan ve başındaki kask çıkan Fırat, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Gökkuyas, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gökhan Gökkuyas, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 3 Mayıs günü görülen duruşmasında 3 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Kararla birlikte cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak, tahliye edildi.

EŞİ ERKEN DOĞUM YAPTI

Satılmış Fırat'ın hamile eşi Cansu Fırat, tahliye kararı üzerine fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Erken doğum yapan acılı eş, 'Asya' adını verdiği kız çocuğunu dünyaya getirdi. Satılmış Fırat'ın ablası, ağız ve diş sağlığı teknikeri Burcu Kınayman ise kararı temyiz etti.

BUGÜN DOĞUM GÜNÜ

Bugün doğum günü olan Satılmış Fırat'ın ablası Burcu Kınayman, annesi Satı Gedik ve yakınlarını trafik kazasında kaybedenler ile birlikte Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi Attalos Heykeli önünde biraraya gelerek, suçlu bulunan sürücülerin serbest bırakılmalarına tepki gösterdi. Cansu Fırat'ın 5 aylık kızı Asya Fırat ile katıldığı protestoya katılanlar, Satılmış Fırat'ın fotoğrafının basılı olduğu tişört giydi. Cansu Fırat'ın eşinin fotoğraflarına karanfil bıraktığı protestoda basın açıklaması yapan abla, kardeşinin yaşasaydı bugün 25 yaşında olacağını belirterek, "Kardeşimin doğum gününde ona istediği saati, yakışacak gömleği alamıyorum. Onun fotoğraflarına karanfil bırakıyorum ve 'trafik canavarı olmayın' diye bağırıyorum. Fırat için tek bir hediye istiyorum, o da adalet" dedi.

Kardeşinin alkolik bir canavara kurban gittiğini ileri süren Kınayman, şöyle konuştu:

"Bizler, kaza mantığının kaldırılmasını, trafik terörüne son verilmesini, caydırıcı cezalar gelmesini sağlamak amacı ile tek yürek olduk. Ceza hukukunun en temel amaçlarından biri olan caydırıcılığın amacına uygun hale getirilmesi, kazanın meşrulaştırılmaması, yeni kazalara davet çıkartılmaması üzerine çalışmalar yapılması gözler önündedir. Alkol ile işlenen tüm trafik cinayetlerinde olası kast hükümleri uygulanması değerlendirilmelidir. Amerika'da ölümlü kaza sayısı yılda 30 iken ülkemizde 8 bindir. Bu yasa değişmediği, caydırıcılık gelmediği, katiller tutuklanmadığı sürece bu oran artmaya devam edecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazada ölen Satılmış Fırat'ın resimleri

Adalet istiyoruz yazılı pankartın görüntüsü

Ailenin birlikte görüntüsü

RÖP: Burcu Kınayman

Aile üyelerinin slogan atması

320 MB/// 02.53"

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Tekirdağ'da, depremde kolonları patlayan üniversite binası boşaltıldı(2)

REKTÖR ŞAHİN: ÖĞRENCİ VE HOCALARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören ve boşaltılan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu binasında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte incelemelerde bulundu. Öğrencilerin ve hocaların can güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu ve binanın boşaltılması talimatı verdiğini belirten Rektör Şahin, şöyle dedi:

"İstanbul Silivri açıklarındaki 5.8 şiddetindeki depremden dolayı çevre iller ve ilçelerimizde bazı hasarlar meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu en eski binalarımızdan bir tanesi. Geçmişte depreme dayanıklılıkla alakalı olumsuz şeklinde bir raporumuz mevcuttu. Geldiğimiz günden itibaren bu bize bildirilmişti. Bizde göreve geldikten sonra gerekli bütçeyi çıkardık. Şuanda da yeni binanın projesi çiziliyor. En kısa zamanda ihalesi de sonuçlanacak. Yeni inşaatımıza inşallah başlayacağız. Son gerçekleşen depremden sonra okul yönetimimizden bizlere bildirildi. Bazı kolonlarımızda sıyrıklar olduğuna dair bilgiler paylaşıldı. Bizde derhal okul yönetimimize talimat verdik. Öğrenci arkadaşlarımızın, öğretim elemanlarımızın ve idari personelimizin sağlığı, can güvenliği önceliklerimizden bir tanesi. Bizde derhal boşaltılması yönünde talimat verdik. Sayın Valimizi de konu ile ilgili bilgilendirdik eksik olmasınlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi. Oradan da tespite gelecekler. Tespit sonucunda nihai karar verilecek. Binanın yıkılıp yıkılmaması ile alakalı. Fakat gördüğünüz gibi biz şeridimizi çektik öğretim elemanlarımız, idari personelimizi ve öğrencilerimizi binaya almıyoruz. Eğitim kesintisiz devam ediyor. Çevre binalarımızda fakültelerimizde olanaklar dahilinde devam etmeye de çalışıyoruz."

'4 BİN 500 ÖĞRENCİ VAR'

Boşaltılan bina çevresinde gerekli önlemlerin alındığını söyleyen Rektör Prof.Dr. Mümin Şahin, "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kapasitesi 4 bin 500 civarında. Çevre binalarımızda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültemiz hemen yanlarımızda devam eden inşaatlarımız var. Oradan bazı kısımları devreye sokmaya çalışacağız. Kamusal binalarda eğitim yapılabilecek binalar olursa önerimizi getireceğiz inşallah. Onlarında değerlendirebiliriz ama şuan çevre birimlerimizde devam eden öğrenciler açısından bir sıkıntı yok. Sıkıntımız sınavlarda olabilir. Çünkü sınavlarda tüm öğrenciler katılıyor. Sınavlarda tam kapasite dolu oluyor. Orada sıkıntı yaşayabiliriz. Onunla ilgili çözüm önerileri ilgili yetkililere bildireceğiz. İnşallah olumlu sonuçlar alırız" dedi.

EĞİTİM ESNASINDA FARK EDİLMİŞ

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz, binadaki hasarın dün öğleden sonraki eğitim sırasında

inşaat programından hocalar tarafından fark edildiğini söyledi. Açıkgöz, "Hocalarımız bir önceki depremin etkileri olabileceğini söylediler. Ama oldukça kampusumuzun en eski iki okulundan birisi. Bir kolon zararı meydana geldi. Bize bildirildi. Bu olay B blok birinci katta meydana geliyor. Apar topar hemen oraya intikal ettik. Rektör yardımcımız ve genel sekreterimize bilgi verdikten sonra hemen apar topar orayı boşalttık. Ders esnasında bu gerçekleşiyor. Burası kampüsün en büyük okulu. Öğrenci kapasitesi çok yüksek bir okul. Acil toplanma bölgesine öğrencilerimizi tahliye ettik. Memurlarımızı çıkarttık. Elektriğimizi, suyumuzu ve doğalgazımızı kesip akabinde bölgeyi terk ettik" dedi.

Okul öğrencilerinden Birkan Yücesoy, "Depremden dolayı bazı çatlakla oluştu. Okul şu anda kapatıldı. Başka bir yerde derslere devam edeceğimizi söylediler. Yeni temin edilen derslikte devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hasar gören okul binasından detaylar

-Bina etrafında oluşturulan güvenlik önlemleri

-Öğrenci Bircan Yücesoy ile röp.

-Rektör Şahin ile röp.

-Binadaki çatlaklardan detaylar

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Denizli'de de yaya güvenliğine dikkat çekildi

TÜRKİYE genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında, Denizli'de de etkinlik düzenlendi.

Ulus Caddesi'nde 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' adlı kampanya için etkinlik yapıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve Merkez Ortaokulu öğrencileri etkinliğe katıldı. Vali Karahan ve Başkan Zolan, öğrencilerle birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçti. Etkinlikte trafik polisleri, sürücü ve yayalara broşür ile düdük dağıttı. Vatandaşlara, trafikte yaya önceliği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Vali Karahan, geçen yıl 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında bu seneki sloganın da "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" olduğunu söyledi. Trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirten Vali Karahan, bu kapsamda yaya geçidinde sürücülerin yayalara öncelik tanıması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Trafik polislerinden detay görüntü

Polislerin yaya ve sürücülere broşür dağıtması

Polislerin öğrencilere yaya geçidi kullanımı konusunda bilgi vermesi

Öğrencilerin yolun karşısına geçmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Tokat'ta, İlber Ortaylı izdihamı

TOKAT'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Tokat Kitap Günleri' etkinlikleri kapsamında kentte söyleşi düzenleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı görmek isteyenler izdihama neden oldu.

Tokat Belediyesi tarafından organize edilen 'Tokat Kitap Günleri" için kentte gelen Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı konferans salonunda söyleşi düzenledi. Söyleşinin yapılacağı konferans salonu dolarken, Ortaylı'yı görmek isteyen sevenleri dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Söyleşi için konferans salonuna gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı vatandaşların yoğunluğu nedeniyle Tokat İl Genel Meclis Başkanlığı'ndan salona giriş yaptı. Salon girişi önünde bekleyen kalabalığı polis ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkan Ortaylı, bahar ayında tekrar Tokat'ta geleceğini söyledi. Prof.Dr. Ortaylı ve il protokolü söyleşinin yapılacağı alana güçlükle geçti.

Prof.Dr. Ortaylı salonda 'Milli Mücadelenin 100'üncü Yılı' konulu söyleşiyi gerçekleştirdi. Prof.Dr. Ortaylı, Türk ismininin devlet adı olmasının İstiklal Savaşı ile başladığını belirterek, "Bu çok önemli. Yani o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisi ayrı bir devlet olduğunu düşünmüyor. Düşünse de ilan etmiyor. İstanbul'da ki hükümetin esir olduğu, devlet merkezinin işgal altında olduğu, dolaysıyla milletin hukuku için başka bir yerde teşkilatlanmak gerektiğini ileri sürüyor" diye konuştu. Ortaylı, milli mücadele döneminde yaşananlar ile ilgili tarihi süreci, seyirciler ile paylaştı.

Görüntü Dökümü:

-Salon önündeki kalabalık

-Ortaylı'nın gelişi

-Salona güçlükle girmesi

-Söyleşiden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Kanserle savaşan profesör, hastalardan aldığı ücreti öğrencilere bağışlıyor

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Hakan Tuna, kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi görürken, bir yandan da muayene ettiği hastalardan gelen geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine bağışladı. Yaklaşık 3 ayda 50 öğrencinin eğitimine katkı sağlayan Prof. Dr. Tuna'ya üniversite tarafından teşekkür belgesi verildi.

TÜ Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu Müdürü (BESYO) ve Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Hakan Tuna, örneğine az rastlanır bir duyarlılığa imza attı. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir kemoterapi alan Prof. Dr. Tuna, özel muayene ettiği hastalarından gelen muayene ücretini ise üniversite bünyesinde devam eden, 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyasına bağışlama kararı aldı. Yaklaşık 3 aylık süreçte 50 öğrencinin eğitimine katkı sağlayan Prof. Dr. Tuna'yı üniversite teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Üniversitede birçok öğrencinin ihtiyacı olduğunu, bu nedenle açılan kampanyaya kendisinin de destek verdiğini söyleyen Prof. Dr. Tuna, "50 bin öğrenciye yaklaşan üniversitemizde ihtiyaçlar var. Şu anda mesela BESYO Müdürlüğü'nü yapıyorum, dilekçeler var ve sürekli bunlarla muhatap oluyoruz Tıp Fakültesi'nin dışında da. Çok sayıda yabancı uyruklu öğrencimizin de ihtiyaçları var. Bu yıl yaşadığım sağlık problemlerinden sonra böyle bir karar aldım, bu karar sonrasında da bana özel muayene olmak isteyen hastalarımız sekreterim tarafından 'Bir Öğrenci de Sen Okut'un vakıf numarasına gidip hasta muayene ücretlerini yatırıyor. Bu şekilde yardım etmiş oluyorum" dedi.

3 AYDA 50 ÖĞRENCİYE YARDIM ETTİ

Bu yöntemle 3 ayda 50 öğrencinin eğitimine katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Hakan Tuna, "Bir öğrencinin 1 aylık ücreti olarak 300 lira parayı yatırıyorlar, 3 aylık zaman zarfında 50'nin üzerinde bu şekilde özel muayene yaptım. Her gün hemen hemen bir öğrencinin öğrenim masrafı böylece karşılanmış oluyor. 2,5- 3 ay içerisinde yaklaşık 50 öğrenci okuttuk bu da toplam 15 bin lira gibi bir bağış toplanmış anlamına geliyor. Hastalar da bundan mutlular, ben daha da mutluyum. Bu böyle de devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Törenden detaylar

Tuna'nın teşekkür belgesi alması

Tuna'nın törende öğrencilere ödül vermesi

Prof.Dr. Tuna'dan detaylar

Tuna ile röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

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Zonguldak'ta gerçeğini aratmayan tatbikat

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi ve itfaiyeden oluşan toplam 51 kişinin katıldığı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği maden işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpışmasıyla hastaneye kaldırılan yaralılara yapılan makyajlar ve müdahaleler gerçeğini aratmadı.

Ereğli Devlet Hastanesi'nce 'Afet Planı' programı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği maden işçilerini taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Toplam 40 madencinin yaralandığı kazada, minibüslerdeki ve yollara savrulan yaralılara, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralılar ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste hazır bekleyen doktorlar ve sağlık personelleri gelen yaralılara anında müdahale etti. Tatbikata yaralı işçi olarak katılanlara yapılan makyajlarda gerçeğini aratmadı. Tatbikattan habersiz acil servise gelen vatandaşlar, yaralıları görünce kazayı gerçek sandı. Ambulansların sirenlerini çala çala peş peşe geldiği acil servis önünde kazayı haber alarak gelen işçi yakınları da senaryo gereği ağladı. Bazıları da sağlık görevlilerine saldırdı.

Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Vildan Türkeli, tatbikatı her yıl düzenli olarak yaptıklarını söyledi. Amaçlarının tatbikata katılan ekiplerin bu tür kazalarda ne yapmalarını gerektiğini uygulamalı göstermek olduğunu ifade eden Dr. Türkeli, "Tatbikatımızda gördük ki tüm ekiplerimiz olabildiğince kısa sürede olay yerine giderek yaralılara yardımcı olmuş ve hastaneye ulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca çevredeki hastanelere sevkleri de sağlanmıştır. Zaman zaman maalesef doğal afetler, patlamalar trafik kazaları veya benzeri sebeplerle hastanelerimize kısa sürede beklenenden çok daha fazla yaralı başvurabilmektedir." dedi.

Görüntü Dökümü

-Kazada yaralananlar

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi

-AFAD ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların acile gelmesi

-Acilde yaralılara müdahale

-Yaralıların akrabalarının tartışması

-Başhekim Vildan Türkeli açıklaması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

