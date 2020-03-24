DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

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7 saat önce

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildiBİTLİS'te jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

BİTLİS'te jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla dün "Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-09" operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında; SİHA tarafından bir grup silahlı terörist tespit edilmesi üzerine de hava destekli opersyon düzenlendi. Yapılan opersyonda çıkan çatışmada 3 örgüt mensubu silahlarıyla birliket ölü ele geçirildi. Yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Yapılan hava harekatı ve sonrasında JÖH Tabur Komutanlığınca bölgede icra edilen operasyon esnasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen BTÖ mensupları ile birlikte, 2'si parçalanmış 3 adet M-16 Piyade tüfeği, 9 adet M-16 şarjörü, 50 adet M-16 fişeği, 3 adet taarruz tipi el bombası, 3 adet elektronik devre kartı, 1 adet mekanik fünye, 1 adet elektrikli fünye, 2 adet RF komutalı düzenek, 2 adet M-16 tüfek parçası, 3 adet el dürbünü, 1 adet el telsizi, 3 adet uyku tulumu, 3 adet sırt çantası, 3 çift mekap ayakkabı, 3 adet panço, 3 çift eldiven, 3 çift çorap, 2 adet küçük pil, 3 adet mat, 3 adet şemsiye, 5 kg, peynir, 1 adet kol saati, 8 adet çakmak, 5 adet kitap ve çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanmış olup, etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarının kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Operasyonun yürütüldüğü bölgeden detay

-Bölgeye helikopterle personel getirilmesi

-Atak helikopterlerinden detay

-Helikoperlerin bölgeyi ateş altına almalarından detay

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Tekirdağlı balıkçılar sezonu erken kapattı

TEKİRDAĞLI balıkçılar, koronavirüs salgını ve alının tedbirler kapsamında bu yılki sezonu erken kapattı. Balıkçı teknesi kaptanı İdris Şeremet, "Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Para her zaman ön plana gelmemesi lazım. Yaşamak daha güzel" dedi.

Dünyaya etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, Tekirdağlı balıkçılarda tekneklerini limana bağlayarak, sezonu erken bitirme kakarı aldı. Bir araya gelen balıkçılar, koronavirüs nedeniyle, 'paydos' kararı aldıklarını açıkladı. Balıkçılar adına konuşan kaptan İdris Şeremet, 15 Nisan'a kadar sürecek avlanma sezonunu bu yıl koronavirüs nedeniyle erken paydos etme kararı aldıklarını ifade ederek, kendilerini eve kapatacaklarını söyledi. Şeramet, şöyle dedi:

"Paydos etmek zorunda kaldık. Bu dünyaya yayılan koronavirüs belasının yüzünden paydos etmek zorunda kaldık. Normalde sezonumuza hemen hemen bir aydan daha fazla zamanımız var. Maalesef erken kontak kapatmak zorunda kaldık. Dünya için, Türkiye için her şeyden daha önemli olan, evlatlarımız için ailemiz için erken paydos etmek zorunda kaldık. Çünkü gemide 25 kişi gemide bir arada yemek yiyoruz, yan yana oturuyoruz. Yan yana yataklarımız var.  Hep aynı yerde nefes alıp veriyoruz. Bazı şeyler için fedakarlık yapmak zorunda kaldık. Her zaman para kazanmak ön plana gelmemesi lazım. Yaşamak daha güzel. Böyle erken paydos etme kararı aldık."

'EVDE KALIN'

Kaptan Şeramet, herkesin evde kalmasını isteyerek, "Tüm arkadaşlarım adına buradan herkese sesleniyorum. Lütfen evde kalalım. Lütfen yaşlılarımıza sahip çıkalım. Tekirdağ balıkçıları olarak şuan ara verdik. Biz büyük tekneler olarak erken paydos kararı aldık. Diğer küçük teknelerde bağladılar. Denize çıkmıyoruz, çıkmayacağız da bu sene kısmet böyleymiş. İnşallah bu virüs dediğimiz hastalığı atlatırız. Bir dahaki sezona vira bismillah deyip hayırlı bir sezonla güzel haberlerle başlarız inşallah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahildeki balıkçı barınağı

-Barınaktan detaylar

-Balıkçı tekneleri

-Kaptan İdris Şaramet ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ

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Çorum'da 65 yaş ve üzeri kişileri polis evlerine götürdü

ÇORUM'da polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak evlerine bıraktı.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasının ardından polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Çorum'da yasağa uymayanlar için 155 polis hattına ihbarlar yapıldı. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda dolaşan 65 yaş ve üzeri kişileri alarak, evlerine bıraktı.

Buharaevler Mahallesi'nde su faturasını ödemek için evden çıkan 65 yaş üzeri vatandaş ise evine dönmek için binmek istediği halk otobüsüne alınmadı. Bunun üzerine bölgede bulunan polis aracına otostop çekti. Başka vatandaşları evlerine götürdüğü için polis aracına alınmayan kişi ihbarla gelen başka bir ekip tarafından evine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis memurlarının çalışması

-Ekiplerin adreslere gitmeleri

-Polis ekiplerin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları

-Polis memurunun gelen ilginç istekleri anlatması  röp.

-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Girdikleri atölyeden 100 bin liralık senet ve 10 bin lira çaldılar

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde demir doğrama atölyesine giren 2 şüpheli, matkap, demir kesme makası ve levye kullanarak açtıkları kasadan 100 bin lira değerinde senet ile 10 bin lirayı çaldı. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayı, geçen pazar günü Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Serdar Davet'e ait demir doğrama atölyesinde yaşandı. Gece yarısı iş yerine giren F.H.N.(21) ve S.A.(20) matkap, demir kesme makası ve levye kullanarak kasayı açtı. İkili kasada bulunan 100 bin lira değerindeki senet ile 10 bin lirayı alıp kaçtı. Dün geldiği iş yerinde hırsızlığı fark eden Serdar Davet'in ihbarıyla polis, çalışma başlattı. Polis kısa sürede F.H.N. ve S.A.'yı çaldıkları senetler ile yakaladı. 10 bin lira ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin adliyeye giriş görüntüleri

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Oğluna çarpan aracın sürücüsünün para cezası almasına acılı anneden itiraz

ADANA'da sokakta oynayan 4 yaşındaki oğlu Mehmet Can Tunç'a çarparak ölümüne neden olan sürücü Ali S.K.'ya yargılandığı mahkemece, 21 bin 200 lira adli para cezası verilmesi isyan eden anne Remziye Tunç, "İçimiz yanıyor, adalet yerini bulsun istiyorumö dedi.

Acı kaza, geçen yıl 25 Mart günü Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Ahmet-Remziye Tunç çiftinin oğlu Mehmet Can Tunç'a evlerinin sokağında oynarken, bir diyaliz merkezinde çalışan Ali S.K.'nın yönetimindeki 01 EAD 51 plakalı minibüs çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Sürücü Ali S.K. hakkında ise Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Ali S.K., olay günü bir hastayı almaya gittiğini anlatarak, "Aracımı hareket ettirmeden önce 2 çocuğu aracın yanından uzaklaştırdım. Mehmet Can Tunç'u fark etmedim. Çarpınca da hemen hastaneye götürdüm. Pişmanım" dedi. Mahkeme, 18 Şubat günü görülen karar duruşmasında, sanık Ali S.K'yı, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından iyi hal nedeniyle 2 yıl 11 aya indirdi. Bu cezayı da günlüğü 20 liradan toplam 21 bin 200 lira adli para cezasına çevirip, 24 taksitle ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el koydu.

'İÇİMİZ YANIYOR'

Oğlunu kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini, acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen anne Remziye Tunç (34), şöyle konuştu:

"Benim içim yanıyor bunu kimse bilemez. Ailemiz paramparça oldu. Ben oğlumu dışarı salan bir anne değilim. Komşumun çocukları izinsiz götürmüş. Elinden tutar her yere ben götürürdüm. Bu acı bizi bitirdi. Kendimize gelemedik. Biz itirazda bulunacağız. Devletime sesleniyorum; Suçlunun cezasını çekmesini adaletin yerini bulmasını istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Anne Remziye Tunç'un çocuğunun fotoğrafını göstermesi

-Mehmet Can'ın fotoğrafı

-Anne Remziye Tunç ile röportaj

-Kazanın olduğu sokağın görüntüsü

-Bir vatandaşın olayı anlatması

-Mehmet Can'ın görüntüleri

-Mehmet Can'ın mezarından görüntü

Haber: Can ÇELİK – Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Erciş'te Caddelere Sensörlü El Dezenfektanı noktası oluşturuldu

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık girişi ile caddedeki bazı noktalara sensörlü dezenfektan otomatları yerleştirildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Kaymakamlık binası önü ve belirlenen caddelere sensörlü el dezenfektan otomatları yerleştirildi. Mehmetbeyoğlu, koronavirüse karşı ilçede gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hizmet standartları çerçevesinde, şehrimizin farklı noktalarına el dezenfektanı koyuyoruz. Bunu için de en yoğun bölgeleri seçtik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da evlerini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu arada vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını da tavsiye ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sensörlü el dezenfektanından vatandaş görüntüleri

-Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun konuşması

-Genel detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ, (Van)-


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:50 Kaynak: DHA

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