Dha Yurt Bülteni-19

FACETİME YAPARKEN UÇURUMA DÜŞEN ECE, YAŞAMINI YİTİRDİ
DENİZLİ'nin Pamukkale
ilçesinde, arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıktığı dağlık alanda, arkadaşıyla görüntülü konuştuğu sırada yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma düşen 14 yaşındaki Ece Türkoğlu
, yaşamını yitirdi.
Ortaokul öğrencisi Ece Türkoğlu, yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte, bugün saat 14.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı
Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi'nin bulunduğu dağlık alana gitti. İddiaya göre, Türkoğlu, buradaki dağlık alanda arkadaşıyla telefonda görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ve sarp ve dağlık alanda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Türkoğlu'na ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekipleri tarafından düştüğü kayalıklarda bulunan Türkoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis
ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından sedyeye konulan Türkoğlu'nun cesedi, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Türkoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın görgü tanıklarından Yavuz Sezen, "Mantar topluyordum. Orada bir kızın kayalıklara düştüğünü gördüm. Daha sonra 3- 4 arkadaşı daha geldi. Hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdim" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Olay yerinden görüntü
-Ekiplerin sarp arazide yaptığı çalışmadan görüntü
-Türkoğlu'nun cesedinin halatlarla bulunduğu yerden çıkartılması
-Olayın görgü tanıklarından Yavuz Sezen ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,
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'Lİ MUHİTTİN BÖCEK MAZBATAYI ALDI, GÖREVİNE BAŞLADI
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek
, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Böcek, "İktidarı, muhalefetiyle birlikte çalışarak 5 yıl sizlere hizmet edeceğime namusum üzerine söz veriyorum" dedi.
Millet İttifakı'ndan Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek, öğle saatlerinde mazbatasını aldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı
'ndaki Atatürk
Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu. Ardından Büyükşehir Belediyesine gelen Böcek, yeni görevini, Genel Sekreter
Yardımcısı Bedrullah Erçin
'den teslim aldı. Törene CHP ve İYİ Partili yöneticiler, milletvekilleri, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, eski eşi Havva Minta da katıldı.
Muhittin Böcek, Antalya'da 714 bin 264 vatandaşın oyuyla başkan seçildiğini söyledi. Herkesin emrinde olacağını belirten Böcek, söz verdikleri her şeyi yapacaklarını dile getirdi. Seçimde Antalya ve demokrasinin kazandığını kaydeden Muhittin Böcek, "Görevi Türel Başkanımdan almak isterdim ama belki şehir dışında olduğu için ya da yoğun programı dolayısıyla gelememiştir. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasının ardından makam koltuğuna oturan Böcek, gazetecilere poz verdi.
'HERKESLE ANTALYA'YI YÖNETECEĞİZ'
Muhittin Böcek, daha sonra belediye önündeki kalabalığa seslendi. Doğup büyüdüğü bu topraklara vefa borcunu ödemek üzere kendisine görev verildiğini anlatan Böcek, "Öncelikle bu görevi bana veren Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu
ve Meral Akşener
'e teşekkür ederim. İttifak dışında, ezana sahip çıkan, Cumhuriyete sahip çıkan, Atatürk'e, al bayrağa sahip çıkanlara teşekkür ediyorum. 99 gündür 19 ilçede kimseyi ötekileştirmeden herkesle beraber olduk. Dertlere derman olacağımı söyledim. Beni göreve getirdiniz. Gece gündüz demeden kimseyi ayrıştırmadan herkesle beraber Antalya'yı yöneteceğiz. Oy veren, vermeyen bütün Antalya'nın emrinde olacağım" dedi.
'913 MAHALLEMİZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPACAĞIZ'
20 yıllık tecrübesiyle 19 ilçenin belediye başkanını ayrıştırmadan çalışacaklarını dile getiren Muhittin Böcek, "Ben sen yok, biz varız, birlikte yaparız dedik. Gün birlik ve beraber olma günüdür. İktidarı, muhalefetiyle birlikte çalışarak 5 yıl sizlere hizmet edeceğime namusum üzerine söz veriyorum. Şu ana kadar Antalya'ya katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Bütün gönüldaşlarımızla 'Bismillah' dedik. Antalya'mız için, 913 mahallemiz için çalışmalarımızı yapacağız. Her şey Antalya için, sevgiyle, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kalabalık detay
Muhittin Böcek makam detay
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah
GÜL/ANTALYA,
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MARMARİS'TE ADRENALİN TUTKUNLARININ SÖRF KEYFİ
MUĞLA'nın Marmaris
İlçesi'nde öğleden sonra şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilen sporcular, uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı.
Marmaris'te bugün saat 14.00 sıralarında, başlayan ve zaman zaman hızını arttıran rüzgarı fırsat bilen sörf tutkunları soluğu Atatürk Caddesi
'ndeki Halk Plajı'nda aldı. Rüzgar ve uçurtma sörflerini kapıp kendilerini denize bırakan sporcular, hız 35 kilometreye kadar ulaşan lodosla dans adeta dans etti. Rüzgar ile metrelerce yükseğe çıkan sörfçüleri heyecanla izleyenler o anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Uçurtma ve rüzgar sörfü yapan biri kadın 4 sporcu anın keyfini çıkartırken, sahilde yürüyen ve banklarda oturanlar görsel şöleni izledi.
Emekli turizmci Hamdi Çakıroğlu, "1985 yılından bu yana rüzgar sörfü ile uğraşmaktayım. Gençlere deniz sporları yapması için imkanlar seferber edilmelidir. Su sporlarına ilgi duyan çok genç var. Kurslar ve imkanlarla gençlerin önü açılmalıdır. Mevsimin son rüzgarları. Rüzgarın arttığını görünce arkadaşlarımızla toplanıp anın keyfini çıkarttık" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Uçurtma sörfü yapan sporculardan görüntü
-Uçurtma sörfçüsünün havalanma anından görüntü
-Sörf yapanlardan görüntü
-Hamdi Çakıroğlu ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
(Toplam: 3 dakika 1 saniye-218 MB HD görüntü)
Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla
),
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SU KAPLUMBAĞALARI, GÜNEŞE ÇIKTI
MERSİN'de havaların ısınmaya başlamasıyla yağmur suyu tahliye kanallarında saklanan su kaplumbağaları bulundukları yerlerden güneş alan yerlere çıktı. Anamur
ilçesinde su kanalları kenarlarında buldukları toprak boşluklara tırmanan su kaplumbağaları, birbirlerinin sırtına da çıkarak güneş alan bölgelere gitti. Kaplumbağalar kendilerini izleyenlerden ürkünce de suya atlayarak gözden kayboldu.
Kaplumbağaları izleyen Ahmet Söğüt
(55), hayvanların ortaya çıkmasının Anamur'da havaların ısındığını gösterdiğini söyledi. Kaplumbağaların doğal yaşam alanlarında korunması gerektiğini kaydeden Söğüt, özellikle tarım ilacı ambalajlarının su kanallarına ve doğaya rastgele bırakılmaması gerektiğini de belirtti.
Görüntü Dökümü
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-Kaplumbağaların yaşadığı kanaldan görüntü
-Kaplumbağalardan genel ve detay
-Röportajlar
-Kanaldan genel görüntüler
Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin
),
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