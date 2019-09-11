Dha yurt bülteni - 19

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (4)

AYŞE DE SERBEST BIRAKILDI

Kütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşlerden Ayşe Daşgın da ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kadın, Kütahya'dan gelecek ailesiyle buluşmak üzere kentte bir otele yerleşti. Daşgın, Sevgi Evleri'ne tedbir amaçlı yerleştirilen kardeşi Reyhan Keçiş ile birlikte memleketlerine döneceklerini söyledi.

OSMANİYE

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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Betül Sena Yalçınkaya (26) idaresindeki 53 DU 569 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken İbrahim Bozkurt idaresindeki 58 FT 701 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yalçınkaya idaresindeki otomobil devrilirken, diğer araç ise yolun yanındaki boş araziye sürüklendi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Yalçınkaya ve Bozkurt ile birlikte her iki araçtaki Abdullah Tokuş, Metin Doğruyol ve Oktay Kara yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Kaza anı güvenlik kemarası görüntüsü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 8 yaralı (4)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlana minibüste hayatını kaybeden 7'si çocuk 10 kişinin cenazeleri, Hizan Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından da cenaze namazları kılındı. Cenazeler daha sonra belediyeye ait cenaze araçlarına konularak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gayda Köyüne getirildi. 7'si çocuk 10 kişinin tabutları burada bir süre omuzlarda taşındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tabutların camiye getirilişi

-Cami içinden detaylar

-Cenaze namazını kılınması

-Tabutların cenaze aracına konulması

-Cenaze araçlarının Gayda köyüne gelişi

-Kalabalıktan tedaylar

-Cenazelerin mezarlığa götürülüşü

-Cenaze törenine katılan Vali Oktay Çağatay ve beraberindekilerden detaylar

-Mezarlıktan detaylar

BİTLİS

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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kavşakta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- İslahiye karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Nazmiye Ş. (55) yönetimindeki 27 SS 812 plakalı otomobil ile İsmail T. (42) yönetimindeki 27 ACK 846 plakalı otomobil Gökçedere kavşağında çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile İsmail T.'nin eşi Meltem T. (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı ve İslahiye'deki hastanelere kaldırıldı. Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail ve Meltem T. çifti, hayati tehlikeleri olduğu gerekçesi ile Gaziantep Dr. Ersin Aslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Nazmiye Ş.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devlet Hastanesi acil girişi

- Ambulans taki yaralı

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB

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Kız kardeşiyle gördüğü kişileri, tabancayla yaraladı

SAMSUN'da, daha önce kız kardeşinin yanında gördüğünü öne sürdüğü Sinan A. (23) ve Fatih D.(24)'yi çıkan kavgada tabancayla yaralayan şüpheli T.S., gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bir süre önce T.S., kız kardeşi ile aynı restoranda gördüğünü iddia ettiği Sinan A. (23) ve Fatih D.(24) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dağılan grup arasında husumet oluştu. İddiaya göre T.S., bugün Sinan A. ve Fatih D.'nin yanına giderek kavga etti. Kavga sırasında T.S., tabanca ile Sinan A. ve Fatih D.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sinan A. ve Fatih D.,bacaklarından yaraladı. Çevredeki esnafının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eğitim Araştıma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli T.S. ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruştuma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Görgü tanığı Mehmet Yıldırım'ın röportajı

Yaralının hastanedeki görüntüsü

Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Çanakkale'de 141 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 141 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşil Liman, Sivrice Burnu ve Burunucu mevkii açıklarında operasyonlar gerçekleştirdi. Lastik botlar ile Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Angola uyruklu 141 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaçaklardan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Nuh'un Gemisi kalıntılarında 60'ncı yıl buluşması

HARİTA Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 1959 yılında Ağrı Dağı'nda bulunan kalıntıların Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu yönündeki iddialardan yola çıkarak bölgeye gidip belgesel hazırlayan yönetmen Mehmet Cem Sertesen, 'Nuh'un Gemisi: Asrın Keşfi' adlı bir kitap çıkardı. Kalıntının bulunduğu Doğubayazıt'a 25 kilometre uzaklıktaki Telçeker köyünde 60'ncı yıl buluşması gerçekleştirildi. Durupınar'ın kızı Lale Durupınar Dinç'le beraber 45 gezgin, Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntıyı inceledi, fotoğraf çekti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin haritasını çizmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla bölgede uçuş yapan Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar, 11 Eylül 1959'da Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyünde kalıntıyı keşfetti. Fotoğrafçı Ara Güler'in çektiği fotoğraflarla dünyaya duyurduğu, Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılarla ilgili yönetmen Cem Sertesen, belgesel çekti. 2017'de yayınlanan belgeselden sonra Sertesen, 'Nuh'un Gemisi: Asrın Keşfi' adlı bir de kitap çıkardı. Yeniden gündeme gelen Nuh'un Gemisi için bu kez Dünya Değişmeden Seyahat Acentesi harekete geçti. Acente sahibi Tulga Ozan, keşfin 60'ıncı yılında bölgeye bir tur düzenlemeye karar verdi.

45 KİŞİLİK GEZGİN TELÇEKER'DE

Acente tarafından düzenlenen organizasyon belgesel yapımcısı Coşkun Aral, İlhan Durupınar'ın kızı Lale Durupınar Dinç ve 45 kişilik gezgin ekibi bölgeye geldi. Doğubayazıt ilçesinde önce İshakpaşa Sarayı'hı gezen gezginler, rehberlerden bölge hakkında bilgi aldı. Gezginler daha sonra Telçeker köyü arazisindeki kalıntıya gitti. Kalıntıyı üstteki bir bölgeden fotoğraflayan gezginler, daha sonar inerek yakından inceledi.

'BABAMIN MİRASINI DEVRALDIM'

Kalıntının keşfinin 60'ncı yılında bölgeye gelen kaşif İlhan Durupınar'ın kızı Lale Durupınar Dinç, babasının 10 bin fotoğraf arsında gemiyi bulduğunu söyledi. Babasının mirasını korumanının kendisi ve iki kızına düştüğünü anlatan Dinç, "Babamın Dünya ve Türkiye'ye bıraktığı mirasını korumak bana ve kızlarım Özge ile Öyku'ye düştü. Babam zaten görevinde başarılı bir insandı. Daha sonra onu anlayan kişiler yolunu devam ettirdiler. Ara Güler geldi, bölgeyi dünyaya duyurdu. Sonra fazla takip eden olmadı. Cem Setesen seneler sonra beni buldu. Hem belgeselinde hem de iki kitabında son derece muhteşem şekilde anlattı. O olmasaydı buralarda ne kadar olurdu? Onun çalışmasıyla dünyalar bizim oldu" dedi.

BELGESEL SAYESİNDE OLDU

Nuh'un Gemisi kalıntısında inceleme sonrası soruları cevaplandıran yönetmen Cem Sertesen, "En büyük mutluluğum kaşif İlhan Durupınar'ın kızının ve torunlarının burayı görmeleridir. Bunların hepsi belgeselin sayesinde oldu. Bu turizm gezisi de öyle bir şey oldu. Belgeselin izletildiği yerde Dünya Değişmeden Turizm acentasının sahibi Tulga Ozan buraya tur düzenledi. Belgeselim çok başarılı bulundu. Kendimi ancak şöyle başarılı sayacaktım, 'bir kişi bile belgeselimi seyreder ve merak edip gelirse başarılı oldum' diyecektim. Bugün 50'ye yakın gezgin burada çok mutluyum" diye konuştu.

Marka Konseyi'nin Başkanı Bülent Fidan, yerel hikayelerin bulundukları yerlere kattığı değeri anlattı. Ağrı'da 5 bin yıllık efsanenin izini sürdüklerini ifade eden Fidan, şunları söyledi:

"Üç büyük dinin anlatımında yer alan büyük tufanla ilgili kalıntıların burada olması çok önemli. Buranın değerinin artırılması çok önemli. Geminin izleri harika, ilerde çok fazla turist çekeceğine dair içimde bir his var. Burada tesis yapılması gerekiyor. İzlemek için daha büyük bir alan oluşturulmalı."

Bölgeye ilk defa geldiğini belirten makine yüksek mühendisi Hayrettin Kağnıcı, bölgenin ihmal edildiğini Nuh'un Gemisi'ne yönelik ilk defa böyle bir tur düzenlendiğini kaydeden Kağnıcı, çok az kişinin bildiği bölgenin daha iyi tanıtılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nuh'un gemisinin bulunduğu alanın genel görüntüsü

-Buluntunun üzerinde gezenler

--Buluntudan genel ve detaylar

-Marka Konseyi'nin Başkanı Bülent Fidan'la röp

-Drone görüntüsü

Hayrettin Kağnıcı ile röp

-Nuh'un gemisi kalıntısından genel görüntü

-Lale Durupınar iDinç ile röp

-Belgeselci Cem Sertesen ile röp

-Bölgenin drone kamerasıyla görüntüleri

Haber: Salih TEKİN – Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

