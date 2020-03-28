DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Sahte 8 bin 600 maskeye 1 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, jandarma ekiplerince atölyeye yapılan baskında sahte üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narince köyünde bir tekstil imalathanesine sahte maske üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda usulsüzce ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 8 bin 600 maske ele geçirildi. Maskelere el konulurken R.Ç., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tekstil atölyesi

-Maskeler

-Genel ve detay görüntü

Haber: Sercan SAKAR-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

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GÖZALTI ÖNCESİ HIZLI KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı (3)

Yurt dışından gelerek Bolu'da karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyadan yaptıkları yayın sırasında devleti aşağılayıcı ifadelerde bulunan M.N.M., M.K.K. ve M.Y. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

KARANTİNADAN GÖZALTINA

Gözaltı işlemleri için 3 kişiye koronavirüs testi yapılması için hızlı kitler temin edildi. Şüphelilere test yapıldı. Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından 3 genç özel koruma kıyafetli polisler tarafından yurttan çıkarılarak polis aracına bindirildi. Bu sırada yurtta karantina altında kalan diğer vatandaşlar pencerelere çıkarak 3 gence tepki gösterirken, gözaltı işlemlerini gerçekleştiren polisi ise alkışladı. Hastanede sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler, daha sonra götürüldükleri Asayiş Şube Müdürlüğü önünde de bir grubun tepkisine uğradı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin hazırlanması

-Şüphelilerin özel kıyafetli polisler eşliğinde yurttan çıkarılması

-Yurtta kalan vatandaşların tepkileri, polisi alkışlamaları

-Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmeleri

-Şube önündeki vatandaşların tepkileri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Samsun'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu

SAMSUN'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son seferler yapılmasının ardından saat 17.00 itibariyle otobüs seferleri durduruldu, firmalara ait yazıhaneler kapatıldı.

Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında alınan karar doğrultusunda Samsun'da şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan son seferlerin ardından saat 17: 00 itibariyle otobüs seferleri sona erdi, firmalara ait yazıhaneler kapatıldı.

Alınan tedbirlerle ilgili konuşan Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Ayyıldız, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi tamamen şehirler arası otobüs taşımacılığına şuan için bir ara verilmesi söz konusu. Dün saat 24.00 itibariyle ek süre verilmişti. Daha önceden bilet olmuş yolcularımızın memleketlerine dönmeleri hususunda mağduriyet yaşamaması hususunda. 17.00'ye kadar son seferler yapıldı. 30 büyükşehirlerimizde valilerimiz tarafından çok ciddi durumlarda ölüm, hastalık durumlarda izin belgesi alarak seyahatler yapılacak. Netice itibariyle bugün saat 17.00 itibariyle bütün eserler tüm firmalar tarafından durdurulmuş durumda. İnsanlarımızın sağlığı çok önemli. İnşallah alınan bu önlemlerle en kısa sürede Türkiye sağlığına kavuşacaktır. Tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz diye düşünüyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Terminalden detay

-Son giden otobüslerden detay

-Röportaj

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalan hırsız tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalarak kayıplara karışan Mustafa Manavoğlu(33) yakalandı. Mahkemece tutuklanan Manavoğlu, basın mensuplarına 'Öylesine çaldım' dedi.

Olay, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Engelli Hayati Karakurt(46) tekerlekli sandalyesini, güvenli olduğu düşüncesiyle evinin karşısında bulunan bir iş yerinin bahçesine bıraktı. Geçen salı günü ise, dernek bahçesine gelen kimliği belirsiz bir kişi, Karakurt'un tekerlekli sandalyesini çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir süre sonra sandalyesinin çalındığını fark eden Karakurt, durumu polis ekiplerine haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, hırsızın Mustafa Manavoğlu olduğunu belirledi. Bunun üzerine Manavoğlu, İnegöl ilçesinde sokakta gezerken yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye çıkarılan Manavoğlu, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavoğlu, adliye çıkışında basın mensuplarının neden hırsızlık yaptığına dair sorusuna ise "İhtiyacım yok, öylesine yaptım" dedi.

Öte yandan İnegöl Kaymakamlığı tarafından Hayati Karakut'a, tekerlekli sandalye hediye edildi.

Görüntü dökümü;

-Yakalanan adamın cezaevine götürülüşü

Hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüsü

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Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobille ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Kızılkaya beldesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan karayoluna çıkan sürücüsünün kimliği açıklanmayan 16 U 0933 plakalı otomobille Burdur'dan Antalya yönüne giden 07 T 0242 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada 16 U 0933 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan 1 kişiyle ticari takside bulunan 4 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntüler

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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Adana Otogarı sessizliğe büründü

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından Adana Otogarındaki firmalar tüm seferlerini iptal etti.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal etti. Kentler arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek. Adana Otogarında ise yasağın uygulanacağı saate kadar memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar kalkacak olan son otobüslere yetişmek için zamanla yarıştı. Yetişemeyen bazı kişiler ise otogarda çaresizce beklemeye başladı.

KOMİSYON İZNİYLE GİDİLEBİLİR

Şehirlerarası yolculuğa gelen kısıtlamanın ardından yolculuk yapmak isteyen kişilerin otogarlarda kurulacak komisyonlardan izin aldıktan sonra yola çıkabileceklerini belirten Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlhan, "Her isteyen kafasına göre gidemeyecek. Otobüs firmalarının çoğu da bu dönemde kapatmayı tercih ediyor çünkü yolcu olmayacak" dedi.

FİRMAMIZI GEÇİCİ OLARAK KAPATTIK

Alınan tedbir kararlarının ardından otobüs firmasını geçici olarak kapatma kararı aldığını vurgulayan Vural Aygırcı ise şöyle konuştu:

"Bu kararlar sonra arabalarımızın hepsini bağladık. Zor durumdayız tabi ama devletimiz bize yardımcı olacaktır. Sağlık her şeyden önemlidir. Bugünden sonra burada olmayacağız, firmamızı geçici olarak kapatıyoruz. Yasaklara uyuyoruz. Zorunlu gitmesi gereken vatandaşlarımız için ise izin alırlarsa otobüs kaldıracağız. Tabi en az 20 kişi olmalı ki otobüs kaldıralım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otogarda bekleyen yolcular

Kapatan firmalar

Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlhan ile röp.

Bileti iptal olan Berk Bali ile röp.

Firma sahibi Vural Aygırcı ile röp.

Otobüse bavul taşınması

Otogardan genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04'28" BOYUT: 494 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,