Dha yurt bülteni-2

1)SİNOP'TA GECE ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA SU BASAN EVLERDE TEMİZLİK

SİNOP'ta etkili sağanağın ardından meydana gelen taşkının ardından belediye ekipleri, vidanjörle kanalizasyondaki fazlalık suyu tahliye ederek yeni bir baskına karşı önlemlerini artırdı. Kentte bazı vatandaşlar da, gece etkisini artıran yağış sonucu su basıp eşyalarının hasar gördüğü evlerinde temizlik çalışması başlattı.

Kentte dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklı şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sağanak sonucu bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını da su bastı. Sağanağın gece saatlerinden yeniden etkili olmasıyla, bölgede yol kenarında bulunan Murat Güçer'e ait ev, taşan kanalizasyon sularında nasibini aldı. Su baskını sonucu, evdeki eşyalar hasar gördü. Eşyaları suyla kaplanan ev sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başattı. Belediye ekipleri de, bazı bölgelerde vidanjörle kanalizasyondaki fazlalık suyu tahliye ederek yeni bir baskına karşı önlemlerini artırdı.

'BAKTIK Kİ EVİ SEL ALMIŞ'

Ev sahibi Murat Güçer (39), baskınların son zamanlarda sıkça meydana gelmesinden ötürü mağdur olduklarını söyleyerek, "Odadan dışarı çıktığımda ayağıma su geldi. Baktık ki evi sel almış. Muhtarı aradım, bizi geçiştirdi ilgilenmedi. Belediye ekiplerini aradım. Gelen-giden olmadı. Birkaç sene önce de böyle olmuştu, valinin de bilgisi var fakat kimse oralı olmadı. Buraya asfalt yol yapılmıştı, ondan sonra her yağmurda su basmaya başladı. Kimse yardım etmedi, çözüm için uğraşmadı. Evde yatacak yerimiz yok. Dolaplar, yataklar ve eşyalar kullanılamaz hale geldiö dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Su basan evin içinden detaylar

Murat Güçer açıklamaları

Detaylar

Belediye ekipleri çalışması

(SÜRE: 03: 03 Dk) (BOYUT: 343 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

==============================================

2)30 MİLYON YILLIK MAĞARADA EZAN OKUNDU

TÜRKİYE'nin en büyük girişine ve galerisine sahip 30 milyon yıllık Kocain Mağarası'ndaki akustiği öğrenmek isteyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde getirdiği cami imamına önce ezan ardından da kaside okutturdu. Mağara akustiği kalabalık tarafından oldukça beğenildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve turizm potansiyelinin arttırılması için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç, Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç ve çok sayıda davetliyle Antalya- Burdur il sınırındaki Kocain Mağarası'na tanıtım gezisi düzenledi.

Mağara girişinde Kocain'le ilgili bilgiler alan Vali Karaloğlu, Türkiye'nin en büyük girişine ve galerisine sahip yaklaşık 30 milyon yıllık geçmişe sahip mağarada rehberler eşliğinde yürüdü. Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokol, mağaranın karanlık olması nedeniyle ışıklı kaskla gezdi.

MAĞARADA EZAN VE KASİDE OKUNDU

Mağaranın akustiğini görmek isteyen Vali Karaloğlu, ziyarette kendilerine eşlik eden Muratpaşa Cami İmamı Hatibi İrfan Keskin'den ezan okumasını istedi. Vali Karaloğlu, ezan okunmasından sonra bir de kaside okumasını istedi. Hem ezan hem de kaside okunan mağaranın akustiği kalabalık tarafından oldukça beğenildi.

3 BİN 505 MAĞARANIN 735'İ ANTALYA'DA

Vali Münir Karaloğlu, Kocain Mağarası'nı gezdikten sonra ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de haritası çıkarılmış 3 bin 505 mağaradan 735'inin Antalya'da bulunduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, kentteki mağaraların turizme kazandırılması için çalışma yaptıklarını, 735 mağaranın yalnızca 8'ini turizme kazandırdıklarını ve ziyarete açtıklarını ifade etti. Münir Karaloğlu, şöyle dedi:

"Antalya; Allah'ın birçok özellik verdiği bir şehir. Ancak içinde yaşayanlar olarak bizler kenti bilmiyoruz. Antalya'nın mağaralarından şelalelerine, endemik bitki türlerinden hayvan türlerine her şeyine tanıtıp anlatmamız ve sahiplenmemiz lazım. Biz sadece ezberlediğimizi yapıyoruz. Deniz, kum, güneş üçlüsüne sıkışmışız. Yenilik peşinde koşan yok. Tabii ki deniz, kum, güneş olacak. Ancak şu mağarayı daha çok insana göstermemiz lazım. Mağaraları hazine var, define var diye talan ediyorlar. Buralarda öyle bir durum yok. Milyonlarca yılda oluşmuş sarkıt, dikit ve sütunlar var."

Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra Döşemealtı ilçesinde bulunan Karain Mağarası'nı da gezdi.

Görüntü Dökümü

------------------------------------------

Mağara giriş

Vali ve beraberindekilerin bilgi alması

Fenerlerle mağarada yürünmesi

Detaylar

Muratpaşa Cami İmamı Hatibi İrfan Keskin'in ezan okuması

Muratpaşa Cami İmamı Hatibi İrfan Keskin'in kaside okuması

Vali Münir Karaloğlu açıklama

Detay

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR-ANTALYA-DHA)

=====================================================

3)YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİNE SALINCAK KURDULAR

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde çocukların oyunu adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Kentsel dönüşüm uygulanan mahallede yapılan apartmanlarda yaşayan çocuklar, oyun oynayacakları park bulamayınca bölgeden geçen yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu. Yakutiye İlçesi Şehitler Mahallesi'nde uygulanan kentsel dönüşüm sonrası gecekondu binalar yıkılarak yerine apartmanlar kuruldu. Mahallede yaşayanlar için park ya da sosyal donatı alanları yapılmayınca çocuklar, yüksek gerilim hattını oyun alanı olarak belirledi. Her taraf toprak olduğu için oyunlarını beton zemini bulunan yüksek gerilim hattında oynayan çocuklar, direğe salıncak kurdu. Yüksek gerilim kablolarını taşıyan direkte tehlikeye aldırış etmeden sallanan çocuklar, yetkililerden park yapmasını istedi. Kentsel dönüşüm ugulanan mahellede park olmadığı için çocukların yüksek gerilim hattını oyun alanı olarak kullandığını belirten Yavuz Coşkun, Çocuklar yağmurlu günlerde olsun buraya salıncak kuruyorlar. Her hangi bir önlem yok. İlgilelere kaç kez park kurulsun diye talebimiz oldu. Yüksek gerilim hattı, çocukları engelleyemiyoruz, tedirgin oluyoruz. Çocuklarımızın can güvenliğinden kaygı duyuyoruz" dedi.

Çocuklarını oyun oynamak için dışarı bırakmadığını ifade eden Ahmet Özhan ise "Mahallede dışarı çıkan çocuklar toz-toprak içinde oynuyor. Kaç kez mahallemize bir park yapılmasını istedik ama bir çözüm bulunamadı. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Yüksek gerilim hattında salıncakla sallana çocuklardan detay

-Yüksek gerilim hattından detay

-Yüksek gerlimi hattının yanındaki apartman

-Çocuklardan detay

-Yavuz Coşkun ile röp

-Ahmet Özhan ile röp

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 04.36 BOYUT: 515 MB

====================================================

4)ÖLDÜRDÜĞÜ KUZENİNİN SON GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

İSTANBUL'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlu Halil Çakar'ı (19) öldürdükten sonra, mezarının başına giderek helallik isteyen Mehmet Budan'ın (19), Çakar'ın öldürmeden önce son görüntülerini çektiği ortaya çıktı.

Olay, 31 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a giden kuzenler Halil Çakar ve Mehmet Budan arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Budan, üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı. Halil Çakar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Budan ise olayın ardından kaçtı.Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Halil Çakar'ın cenazesi, Adana'ya getirilip Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaçtıktan sonra otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet Budan, burada yakınlarına Çakar'ı kendisinin öldürdüğünü belirtti. Gözyaşları içinde olayı anlatan Budan, babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini vicdan azabı çektiğini söyledi. Bunun üzerine aile büyükleri Budan'ı mezarlığa götürdü. Mezar başında dua eden Budan, "Böyle olmasını kimse istemezdi, keşke ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sen de hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum, inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allaha emanet ol" dedi. Budan'ın ayrıca kuzenini öldürmeden önce son görnütülerini çektiği ortaya çıktı. İstanbu Beyoğlu'nda bulunan bir müze önünde çekilen görüntülerde öldürülen Çakar'ın gülerek kuzeniyle konuşması cep telefonuyla görüntülendi.

Budan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Burada ifadesi alınan Budan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra, Çakar'ın mezarına 500 metre mesafede bulunan Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Öldürülen Halil Çakar'ın cep telefonuyla çekilen görnütüleri

Haber-Kamera: ADANA,

====================================================

5)ASIRLIK AĞAÇLARIN ZEYTİNİ AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

İSTANBUL- İzmir otoyolu yapılırken kamulaştırılan araziden sökülen ve odun olmaktan son anda kurtarılarak Antalya'da dikilen biri 1200 diğeri 800 yıllık iki zeytin ağacı, 20 kilogram ürün verdi. Hasat edilen zeytinler, açık artırmayla satılacak.

Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği (Zeytinpark) arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı. ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) gibi kent dinamiği kamu kurumlarının ortağı olduğu Zeytinpark A.Ş. kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

BİRİ 800 DİĞERİ 1200 YILLIK

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen Zeytinpark'ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının da büyük bölümünde gençleştirme yapıldı. Tarımsal faaliyetler ve doğal alanın koruma altına alınmasının yanı sıra büyüklüğü ve sessizliği nedeniyle hem hafta içi hem hafta sonları zamanını burada dinlenerek geçirmek isteyenler tarafından büyük ilgi gören Zeytinpark, biri 800, diğeri 1200 yaşındaki iki anıt zeytin ağacına da ev sahipliği yapıyor.

ODUN YAPILACAKKEN KURTARILDI

İstanbul-İzmir otoyol projesi kapsamında Manisa'nın Akhisar ilçesinde istimlak edilen araziden sökülen iki anıt ağaç, odun yapılmak istenirken, ATB Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle 2015 yılında Tırlarla Zeytinpark'a nakledildi. İki anıt ağaç, özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. 2017 yılında iki ağaçtan nakil sonrası ilk defa 5'er kilo ürün alınırken 2018 yılında ağaçların verimi iki kat arttı. Yaklaşık 20 kilo ürün elde edilen iki anıt ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinleri, kilosu 5 bin liradan açık artırma usulüyle satıldı.

20 KİLOGRAM ZEYTİN AÇIK ARTIRMAYA SUNULACAK

Büyük titizlikle bakılan ağaçlar bu yıl ise 10'ar kilogram zeytin verdi. Ağaçların Antalya'ya getirilmesi konusunda iyi bir karar verdiklerini belirten Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, ağaçlarla ilgili ziyaretçilerden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Diğer zeytin ağaçlarına nazaran asırlık iki ağacın daha dikkat çektiğini kaydeden Narin, "Odun olacakken hayata tutunup meyve vermeleri herkesi şaşırtıyor. Tutacağı ve meyve vereceği çok şüpheliydi. Ancak yerini beğenip tuttu ve zeytin veriyor. 15-20 kilogram kadar ürün hasadımız olacak. Onu da açık artırma ile satışa sunacağız. Hak ettiği değere ve rakama ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Açık artırma tarihinin ilerleyen günlere açıklanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Zeytinpark drone görüntüsü

Anıt zeytinlerden detay

Zeytinlerin önündeki tabeladan detay

Ürün toplanırken görüntü

RöP. Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin

DHA Muhabiri Alparslan Çınar'ın anonsu

Detay

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

====================================================

6)OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ADIYAMAN'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Taner Çankaya (21), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Yenisanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Taner Çankaya yönetimindeki 02 AF 198 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 AAU 440 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Çankaya, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çankaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çankaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Olay yeri

Kazaya karışan motosiklet

Yaralı yerde yatması

Sağlık görevlileri

Yaralı ambulansa alınması

Ambulans ayrılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

==============================================

7)ERZURUM'DA 60 BÜYÜKBAŞ ÇALAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

ERZURUM'un Oltu, Horasan ve Çat ilçelerinde ahır ve meralarda 60 büyükbaşın çalınmasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Jandarma, Mayıs ayında Oltu'dan 25, Çat'tan 24 ve Horasan ilçesinden 11 olmak üzere toplam 60 büyükbaşın ahır ve meralardan çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma, yapılan istihbari çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine giderek hırsızlık olaylarını gerçekleştiren E.A., O.G., A.Y., A.I., C.Y. ve N.F.'yi düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Hırsızlık çetesinin kaçırdığı büyükbaşların satışını yaptığı tespit edilen B.E., B.E. ve S.Ö. de Van Tuşba ilçesinde gözaltına aldı. Jandarma, satılmak üzere olan 24 büyükbaşı da ahırda bularak Çat ilçesindeki sahibine teslim etti.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Erzurum'un Oltu içesinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Doğubayazıt'ta yakalanan 6 kişi tutuklanırken, hayvanları satın alan 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-jandarma araçlarının adliyeye gelişi

-Hırsızların araçtan inip adliye binasına girişleri

(Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

(Süre: 1,34/172MB)

=======================================================

8)İZMİR FUARI'NA GELEN İTALYAN KOMEDYEN SOKAK GÖSTERİSİ İLE GÜLDÜRDÜ

BU yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılan İtalyan komedyen Matteo Galbusera'nın sokak sahnesinde sergilediği 'The Loser' adlı şov, özellikle çocuklu ailelerden ilgi görüp, kahkahalarla izlendi.

Her sene olduğu gibi bu yıl da 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında birbirinden renkli sokak gösterileri yapılıyor. Fuar için İtalya'dan gelen Matteo Galbusera isimli komedyen, 'The Loser' isimli şovunu sergiledi. Fuarın ikinci günü ilk kez sokak sahnesine çıkan komedyen, çanta, tenis raketi gibi eşyalarla yaptığı komik hareketlerle sahne önünde toplanan kalabalığa eğlenceli dakikalar yaşattı. Özellikle çocuklu ailelerin ilgi gösterdiği şov boyunca komedyeni heyecanla izleyenler, kahkahalarını tutamadı.

20 yıldır komedyenlik yaptığını söyleyen Matteo Galbusera (42), "Dünyayı dolaştım. Amerika, Asya ve Avrupa'yı gezdim. Şimdi de Türkiye'deyim. Sokaklarda, tiyatro sahnelerinde, videolarda her yerde komedyenlik yapıyorum. Bugün fuarda ilk şovumu gerçekleştirdim ve çok güzel geçti. Şovumun ismi kaybeden anlamına geliyor, absürt komedi yapıyorum. Şovda profesyonel bir tenis oyuncusu gibi davranan bir posta ofisi çalışanını canlandırıyorum" diye konuştu.

Şovuna ilk başladığında seyircilere garip geldiğini anlatan Galbusera, "Sanırım böyle şovlara alışık değiller. Fakat sonrasında bana dahil oldular ve harika bir şov oldu. Fuar çok güzel, burada kendimi bazen bir filmdeymişim gibi hissediyorum. Özellikle yemekleri çok sevdim" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Sokak gösterisinden görüntüler

-Gösteriyi izleyen seyircilerden genel ve detay görüntüler

-Matteo Galbusera ile röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,