DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tokat'ta 75'inci Yıl Yazmacılar Hanı'nda çıkan yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine ait 2 toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) da müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Han esnafından bazıları, itfaiyenin müdahalesini izlerken gözyaşlarını tutamadı.

'YANGIN İLK BELİRLEMELERE GÖRE SOBADAN ÇIKTI'

Bölgeye gelen Tokat Valisi Ozan Balcı , "Burası bizim 21 yazmacı esnafımızın olduğu bina. İlk değerlendirmelere göre yangının sobadan çıktığı düşünülmekte. Şu anda itfaiyemiz yangını kontrol altına aldı. Tamamen soğutma çalışmaları devam ettiğinde işi tamamlamış olacaklar. Sevindirici olan ise can kaybının olamamasıö dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise, yangının kontrol altına alındığını belirterek soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü

-Ekiplerin çalışması

-TOMA'ların destek vermesi

-Esnafların üzüntüsü

-Vali ve Belediye başkanının ziyareti ve açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Van'da kardan kapanan yollar açılıyor

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan131 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Van ve çevresinde 2 gün önce başlayan kar yağışı, dün de aralıklarla etkisini sürdürmeye devam etti. Kar yağının durmasının ardından büyükşehir belediyesi yoğun bir çalışma başlattı. 164 araç ve 530 personelle yürütülen karla mücadele çalışmalarında Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde kapanan 43 mahalle ve 88 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı personeller ise, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İş makinelerinin kar temizleme çalışması

-Karla mücadelerdn genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/ VAN,

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Roma dönemi cam şişeyle başladığı koleksiyonu, 4 bin parçayı geçti

Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde 25 yıl önce yapısına, inceliğine ve zarafetine hayran kaldığı Roma dönemine ait cam bir şişe aldıktan sonra koleksiyonculuğa başlayan Diş Hekimi Özkan Arıkantürk (69), zaman içerisinde 4 binin üzerinde eserin bulunduğu bir koleksiyon oluşturdu. Arıkantürk, "Bu koleksiyonu oluşturmaya başlamama cam bir şişe sebep oldu. 2 bin yıldan fazla bir süre kırılmadan toprak altında bugün kadar gelmiş, incecik bir şişeydi" dedi.

Burhaniye ilçesinde diş hekimi olarak görev yapan Özkan Arıkantürk, 25 yıl önce Roma dönemine ait 2 bin yıllık cam bir şişeyle başladığı koleksiyonu yıllar içinde geliştirdi. Arkantürk, aralarında cam, pişmiş toprak eşyalar, bronz eserler, süs eşyaları, dönemin takıları gibi 600'e yakın antika eser topladı. Arıkantürk'ün koleksiyonunda ayrıca 3 bin 500 adet, bölgede yaşayan medeniyetlerin kullandığı sikke koleksiyonu da bulunuyor.

Çocukluk yaşlarından itibaren tarih ve arkeolojiye ilgi duyduğunu anlatan diş hekimi Özkan Arıkantürk, arkeolog olmak istese de hayatın akışı içerisinde diş hekimi olarak görev yaptığı söyledi. Tarihe karşı olan merakının sürekli devam ettiğini kaydeden Arıkantürk, "Yıllarca okuduğum ve edindiğim bilgilerle kendi koleksiyonumu oluşturmaya karar verdim. 25 yıl önce Kültür Bakanlığı'ndan aldığım koleksiyoner belgesiyle, antik eser koleksiyonculuğuna adım attım. Bu süre zarfında 600'e yakın eser sahibi oldum. Aralarında cam, pişmiş toprak eşyalar, bronz eserler, süs eşyaları gibi birçok eser mevcut" dedi.

İLK ESERİ ROMA DÖNEMİNE AİT CAM ŞİŞE

Koleksiyonculuğa hayran kaldığı Roma dönemine sait bir cam şişe ile başladığını belirten Arıkantürk, "Bu koleksiyonu oluşturmaya başlamama cam bir şişe sebep oldu. 2 bin yıldan fazla bir süre kırılmadan toprak altında bugün kadar gelmiş, incecik bir şişeydi. Kim bilir, kimlerin elinden geçmiş bu şişeye sahip olmak müthiş bir duyguydu. Onu korumak, muhafaza etmek, hatta bugünde sergileyebilmek çok güzel duygu. Sonraki süreçte arkeolojik eserlerimi daha da geliştirdim. Halk arasında gözyaşı şişesi olarak bilinen aslında parfüm şişeleri olan camlardan, çeşitli takılar, pişmiş toprak malzemelere, savaşlarda kullanılan balta, ok uçları, kurşundan yapılmış sapan taşları gibi savaş araçları; antik dönemde kullanılan zeytinyağı kandilleri ile dönemin yiyecek ve içecek için kullanılan ürünlerinin de bulunduğu geniş bir koleksiyon oluştu" diye konuştu.

TROASA'DAN, MYSİA VE AİOLİS'E

Özkan Arıkantürk'ün sahip olduğu 600'e yakın eserinin yanı sıra 3 bin 500 tane sikkenin yer aldığı ayrı bir koleksiyonu daha bulunuyor. Sikke koleksiyonunu oluştururken kendisine hedef olarak kuzeybatı Anadolu'daki 3 antik bölgeyi seçen Arıkantürk, bölgede yaşayan 70 antik şehre ait sikkeleri koleksiyonunda sergiliyor. Bugün koleksiyonundaki sikke sayısının 3 bin 500'e ulaştığını söyleyen Arıkantürk, şunları söyledi:

"Koleksiyonumu oluşturduğum sikkeler çevremizdeki antik kentlerin bastıkları paralardan oluşuyor. Milattan önce 6'ıncı yüzyıldan başlayarak, Bizans ve Roma çağına kadar gelmiş dönemler. Benim topladığım sikkeler her kentin değişik dönemlerine ait. Bazı kentler sadece Grek sikkeler basarken, bazıları Grek Roma, hatta Roma dönemlerinden sikkeler basıyorlardı. Bu antik şehirler arasında örneğin Antandros, Troas'a ait bir şehir. Adramytteion veya Edremit bölgesi diyebileceğim yine Mysia bölgesine ait. Cunda Ayvalık'ı kapsayan Aiolis olmak üzere 3 antik bölgeden 3 bin 500 sikke mevcut."

İLGİ YOĞUN

Arıkantürk'ün koleksiyonunun sergilendiği Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi Kurucusu Uğur Bostancıoğlu ise, "Müzemiz Kazdağları 'nı ve Edremit bölgesini, mitolojisini, kültürünü, faunasını ve bitki örtüsünü tanıtıyoruz. Özkan Arıkantürk'ün koleksiyonu da galerimizde yaklaşık 3 senedir Kültür Bakanlığı'ndan aldığımız özel bir izinle sergiliyoruz. Genelde Roma ve Bizans dönemine ait eserlerin yer aldığı koleksiyon yoğun bir ilgi görüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Koleksiyondan genel ve detay görüntüler

-Özkan Arınaktürk röp

-Arıkantürk'ün eserler hakkında detay bilgi vermesi

-Galeri sahibi uğur Bostancıoğlu röp.

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Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

İzmit'te anne ve babasının araçtan inmesinin ardından kapıların otomatik olarak kilitlenmesi nedeniyle otomobil içerisinde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı.

Olay, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek için otomobilden inen anne ve baba anahtarı aracın içerisinde unuttu. Otomobilin bir süre sonra kapılarının otomatik olarak kilitlenmesi sonucu aracın sol arka koltuğundaki çocuk koltuğunda oturan Çağıl bebek, mahsur kaldı. Aracın kapılarını açamayan aile itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğa zarar vermemek için aracın sağ arka camını ailenin izniyle kırarak kapıyı açtı. İtfaiye ekibi Çağıl bebeği ailesine teslim edip, çikolata verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtfaiyenin aracın camını kırması

Annenin bebeğine ulaşması

HABER: KOCAELİ,

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Denizli'nin ikinci beyaz cennetinde yarıyıl tatili yoğunluğu

Türkiye'deki önemli kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. Karnelerini alan ve tatile girmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, 2 bin 420 metre rakımlı kayak merkezinde kaymanın tadını çıkardı.

Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Karnelerini alan öğrenciler, aileleriyle birlikte 2 bin 420 metre yükseklikteki kayak merkezinin yolunu tuttu. Toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan 4 piste sahip tesiste telesiyeje binen, kayak ve snowboard yapanlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklar ise kızağa binerek eğlenceli vakit geçirdi. Şehir merkezine 85 kilometre mesafede, kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu kayak merkezi, şehir dışından da yoğun ziyaretçi aldı. Özellikle hafta sonu Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenleri ağırlayan ve kentin ikinci beyaz cenneti olarak nitelendirilen Denizli Kayak Merkezi'nde, nisan ayına kadar yoğunluğun süreceği belirtildi.

BİR GÜNDE 10 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

Denizli Kayak Merkezi sorumlusu ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke , tesisin özellikle Ege Bölgesi'ndeki kentlerden yoğun ziyaretçi aldığına dikkati çekerek, "Ege Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi, kar kalitesi ve pistleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Buraya gelenler, telesiyeje binip kayak, snowboard ve kızak yapabiliyor. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte yoğun bir hafta sonu geçiriyoruz. Bugün 10 bin kişiyi ağırladık. Bu yoğunluğun okullar açılıncaya kadar devam etmesini bekliyoruz. Ziyaretçilerin ilgisinden oldukça memnunuz. Vatandaşlarımızı karın tadını çıkarmak için tesisimize bekliyoruz" dedi.

'KAR KALİTESİ ULUDAĞ İLE AYNI'

Kayak merkezinin ziyaretçilerinden Ayşe Çetin , yarıyıl tatilini fırsat bilerek ailesiyle birlikte kent merkezinden geldiklerini dile getirip, "Burada çok güzel bir atmosfer var. Çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmek isteyen aileler kesinlikle kayak merkezine gelmeli" diye konuştu. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kızak yapanlardan Davut Arılık, "Yarıyıl tatilinin başlamasıyla kendimizi buraya attık. Ailemle birlikte son derece güzel vakit geçirdik" diye konuştu. Ankara Üniversitesi öğrencisi Cansu Arılık, "Tatile girer girmez buraya geldik. Doğası harika. Burada her şey çok güzel. Kayak yapmak çok eğlenceliydi" dedi.

Bursa 'dan gelen İbrahim Can Çetin ise Denizli Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini, kar kalitesinin Uludağ ile aynı seviyede olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kayak Merkezi'nden görüntü

Telesiyejden görüntü

Kızak, kayak ve snowboard yapanlardan görüntüler

BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke ile röp.

Ayşe Çetin ile röp.

Davut ve Cansu Arılık ile röp.

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,