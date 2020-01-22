DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1)

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki iş merkezinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan, 8 katlı iş merkezinin çatı katında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı katının izolasyonunun plastik olması nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Bölgeye ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İş merkezinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bürosu da bulunuyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Tabancayla oynarken kazara kendini başından vurdu

ADANA'da Selahattin B. (25), işyerinde elindeki tabancayla oynarken silahın birden ateş alması sonucu başından ağır şekilde yaralandı. Selahattin B., hastanede tedaviye alınırken, olay sırasında yanında olduğu öne sürülen kız kardeşi Sinem B. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte ailecek çalıştırdıkları bakkalı açan Selahattin B., iddiaya göre kız kardeşi Sinem B.'nin yanında olduğu sırada belindeki tabancayı çıkartıp oynamaya başladı. Silahın birden ateş alması sonucu Selahattin B., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan Selahattin B., tedaviye alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, silahın ateş aldığı sırada ağabeyinin yanında olduğu Sinem B.'yi ifadesini almak için karakola götürdü. Delil toplama çalışması yapan polis, işyerindeki tabancaya detaylı incelemek üzere el koydu.

Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Yol kenarındaki polis araçları

İşyeri önündeki polis ve vatandaşlar

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

Olay yerindeki tabancadan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Ayvacık'ta kamyonet kasasından 65 kaçak göçmen çıktı

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 65 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkiinde önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine T.D. yönetimindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Kamyonetin kasasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 65 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör T.D. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kamyonet kasasındaki kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Dağları var, kayakları var ama tesis yok

SARIKAMIŞ Kayak Merkezi'ne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Kars'ın Karaçoban Köyü gençleri kendilerine tesisi olmayan kayak merkezini kurdu. Deniz seviyesinden 2600 metre yükseklikteki Elma dağında kayak yapan 4 arkadaşın sosyal medyadaki paylaşımı beğeni topladı.

Kars'a 15 kilometre uzaklıktaki Karaçoban Köyü'nde yaşayan Aykut Karabulut, sosyal medyada izlediği videoyla kayak sporuna ilgi duymaya başladı. Köyünden 70 kilometre uzaklıktaki Sarıkamış Kayak Merkezi'ne giden Karabulut, kayak kursuna katıldı. Kurs sonrası köye dönen Karabulut, öğrendiklerini köydeki arkadaşları ve çocuklara öğretti. Karaçoban köyünde kayak meraklılarının sayısı artınca gençler hiçbir tesis olmayan Elma Dağı'nda kayak ve kızak pistler oluşturdu. Köyde günlük işlerini bitiren genç ve çocuklar kayak, snowbaord ve kızıklarını alarak 3 kilometrelik yürüyüşün ardından dağın zirvesine ulaşıyor. Zirveden kayarak inen Emre Karabulut, Aykut Karabulut, Oğuzhan Kildiş ve Oğuz Gündoğan bu zevkli yolculuğu sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Kendi kayak merkezimizi kurduk, girişler ücretsizdir ama teleferik bulunmamaktadır" notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kayak konusunda köydeki gençlerle önemli bir adım attıklarını söyleyen Aykut Karabulut, "Kayak bizler için pahalı bir spor. 'Neden köyümüzdeki Elma Dağı'nı değerlendirmeyelim?' dedik. Sarıkamış Kayak Merkezi bize uzak olduğu için kendi hayallerimizi böyle gerçekleştirdik. Kayak kıyafetleri ve malzemelerimiz yok. Yetkililere seslenmek ve malzeme talebimi iletmek istiyorum. Çünkü ben köyümüzde gençleri kayak konusunda eğitiyorum. Eğer malzemeleri de temin edebilirsek köyümüzden önemli kayakçılar çıkacaktır. Her gün 3 kilometre yürüyerek Elma Dağı'na kaymaya geliyoruz. Ama bizim eğlencemiz her zorluğa değer. Çocukların eğlenmesi gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Köy Muhtarı Ergin Gündoğan da, "Gençlerimiz burada kendi imkanları doğrultusunda kayıyorlar. Gençlerimiz benden malzeme konusunda destek istiyorlar. Bende önümüzdeki günlerde konuyu sayın valimize ileteceğim ve destek isteyeceğim. Gençlerimize kayak ve kızak lazım, kayak elbisesi lazım. Eğer burayı güzel bir şekilde geliştirirsek köyümüzde daha güzel şeyler olacaktır" dedi.

Gençlerden Olgun Gündoğan ise, "Burası bizim 2600 rakımlı Elma Dağı mevkii. Burası dünyanın en güzel karlarından olan kristal kar örtüsüne sahip kayak merkezlerinden biridir. Hem de bedava kayak yapabiliyorsunuz. Herkesi kayak kaymaya köyümüze bekliyoruz. Kayak kaymak eğlencelidir, güzeldir. Herkesi misafir etmek isteriz. Kaz pişiririz evimizde konuk ederiz" diye konuştu.

SARIKAMIŞ'I HİÇ GÖRMEDİ

Elma Dağı'nda kızak yapan çocuklardan Yunus Kildaş (12) Sarıkamış Kayak Merkezi'ni hiç görmediğini ifade etti. Kayak merkezini görmeyi çok istediğini vurgulayan Kildaş, şunları söyledi:

"Eğer götüren olursa gitmeyi isterim. Orayı görmek ve orada kaymak istiyorum. Şu anda köyümüzde kayıyoruz ama kızaklarımız yok. Kayaklarımız yok, kayak elbiselerimiz yok. Bizde büyüklerimizle buraya gelip kayak öğrenmeye çalışıyoruz. Sarıkamış'ta kayak çok pahalı. Benimde bu imkanım yoktur. Kayak kaymak çok eğlenceli bizde şimdilik bu eğlencemizi köyümüzde yaşıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyden detaylar

-Dağa doğru başlayan yolculuk

-12 yaşındaki Yunus Kildiş'in konuşması

-Çocukları omuzlarında ve sırtlarında taşıyanlar

-Zirveye varış

-Kayak ve kızaklarla eğlenen gençler ve çocuklar

-Muhtar Ergin Gündoğan'ın konuşması

-Gençlerden Olgun Gündoğan'ın konuşması

-Muhabir Bedir Altunok'un gençlerle kızak kayması ve konuşması

-12 yaşındaki Yunus Kildiş ile röp.

-Aykut Karabulut'un konuşması

-Detaylar

-Köye dönüş

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Takla atma simülatörü yaptılar

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, İlhan Cirit ve kardeşi Enes Cirit otomobil yedek parçası fabrikalarında, Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe'nin de desteğiyle emniyet kemerinin öneminin anlatılması için tasarımı kendilerine ait olan takla atma simülatörü yaptı.

Erenler'de İlhan Cirit ve Enes Cirit çok sayıda otomotiv firmasına parça ürettikleri fabrikalarında, Yol Güvenliği Uzmanı ve Güvenli Sürüş Eğitmeni Mert İntepe ile birlikte Türkiye 'deki eğitimlerde kullanılmak üzere tasarımı da tamamen kendilerine ait olan takla atma simülatörü yaptı. Tamamen yerli olarak üretilen ve yerli motor kullanılan simülatöre, daha önce kaza yapmış bir otomobil alınarak bağlandı. Yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede ana hatları tamamlanan simülatör, çevredeki işletmelerin de büyük ilgisini çekti. Takla atan bir otomobilde olmanın ve emniyet kemeri takmanın önemini anlatan simülatörün kısa sürede tamamlanacağını belirten İlhan Cirit, ayrıca kısa süre önce çarpma simülatörü için çalışmalara başladıklarını belirtti.

"EMNİYET AMAÇLI İLK PROJEMİZ"

İlhan Cirit, "Bu proje bizim emniyet amaçlı yapmış olduğumuz ilk proje. Bu projeyi sosyal medya paylaşımlarımızdan gören herkes burada proses üzerinde test yapmak istiyorlar, bizde her gelene kapımızı açıyoruz. Bu proje emniyet amaçlı olarak yaptığımız ilk projemiz. Burada emniyet kemerinin önemini gösteriyoruz, bu projeyle birlikte trafikte olan herkes emniyet kemerinin önemini görecek" dedi.

"HEDEF ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINI AZALTMAK"

Projeye destek veren ve Türkiye genelinde çok sayıda önemli projeye imza atan Mert İntepe, "Yaklaşık 25 yıldır yol güvenliği üzerinde çalışıyorum ve asıl amacım Türkiye'deki ölümlü trafik kazalarını önlemek. Tüm mühendisliği kendimize ait olan, cıvatasından demir işçiliğine, motoruna kadar ne görüyorsanız artık simülatörümüzü de Türkiye'de kendimiz yapıyoruz. Bu gururu sizlerle paylaşmak istedik. Yol güvenliğinde yeni bir sosyal sorumluluk hareketi yapıyoruz, hedef ölümlü trafik kazalarını azaltmak." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İşletme sahibi İlhan Cirit röp.

Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe röp.

İşletme içi çalışmalar detay

Çarpışma Simülatörü ilk prototipi detay

2 İşçinin takla atan araca binmesi

Araç takla atarken dışarıdan görüntü detayı

Araç takla atarken içeriden görüntü detayı

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER( Sakarya ),

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Araçlardaki uyuşturucuları 'Rexo' ve 'Bozo' buldu

VAN'ın Edremit ile İpekyolu ilçelerinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonet ve otomobilde narkotik köpekleri 'Rexo' ve 'Bozo' ile yapılan aramalarda, 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine sürücüsü durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, kamyonetin sürücü koltuğu döşemesi içine gizlenen 4 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

İpekyolu ilçesinde devriye göreve yapan polis ekipleri de şüphe üzerine otomobilin sürücüsünü durdurdu. Araçta narkotik köpek 'Bozo' ile arama yapılırken, arka koltuk döşemesi içine gizlenen 219 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan K.A., H.D. ve T.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan kamyonet

-Kamyenette nakrotik köpek 'Rexo' ile yapılan arama

-Kamyontte ele geçirilen metamfetamin

-Metamfetimini çıkartan polis ekipleri

-Ele geçirilen uyuşturucu

Haber: Orhan AŞAN/VAN,

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Suriyeli çocuklara ayakkabı ve mont

İSTANBUL Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü başkanlığında yürütülen kampanya ile hayırsever vatandaşlardan toplanan yardım malzemeleri Kızılay aracılığı ile İdlip'teki ailelere dağıtıldı. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ile birlikte çadırkentteki ailelere birlikte dağıtan Başkan Döğücü bu sırada art arda duyulan bomba seslerine dikkati çekerek, "Bu bombaların altında büyüyen çocuklar" dedi.

Sancaktepe Belediyesi olarak ilçede hayırseverlerin desteği ile toplanan yardımlar İdlib 'te bulunan ihtiyaç sahiplerine Kızılay'ın aracılığı ile ulaştırıldı. Battaniyeden, çocuk giyesilerine kadar gelen yardımları Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve ekibi çadır kentte dağıttı. Kızılay'ın bir taraftan ihtiyaç nedeniyle çadır kurduğu kampta, yardımlarda devam ederken bomba sesleri duyuldu. Başkan Döğücü, "O bombaların altında yaşayan çocuklar bunlar. İnşallah daha iyi şartlarda daha güzel, barış içinde yaşayan çocukların olduğu bir dünya hayaliyle bizde bu çocuklarımıza katkı olması için geldik. Kızılay'a teşekkür ediyorum güzel bir sistem kurmuş burada" dedi.

İdlip'te Kızılay tarafından açılan Sevgi Butik mağazasına giden Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç Kupon, Suriyeli aileleri ve çocuklarını burada giydirdi. Başkan Döğücü, yakından ilgilendiği küçük çocukların ıslak çoraplarını çıkartarak, onlara bot ve montlarla giydirdi.

'BOT GİYMEK İSTEMİYORLAR ÇÜNKÜ BİLMİYORLAR'

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Sancak tepedeki hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği hayırlarını buraya getirdik. Bunların devamı gelecek. Hakikaten burada gördüğümüz bu tablo, çocukların ayakları su içinde, gerçekten hepsinin ayağı bu soğukta ıslak. Ayaklarındaki ince ayakkabıların yerine botlarla değiştirmek istiyoruz. İstemiyorlar ince ayakkabıları tercih ediyorlar çünkü botları bilmiyorlar. Çünkü görmemişler. Şimdi inşallah bu güzel botlarla ayakları ısınacak. Dönüşümüzde ilçe genelinde büyük bir kampanya başlatıp yardımlarımızı buraya getireceğiz. Sık sık geleceğim buraya. Şu çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek kadar güzel bir şey yok. Gözlerimizle gördük buradaki dramı gidip bunları anlatacağız. İlk etapta buraya battaniyeler, sünger yataklar, çocukların beslenecekleri gıdalar mamalar getirdik. İhtiyaçları da var Kızılay'ımızla birlikte ilçemizdeki dinamikleri sivil toplum kuruluşlarımızı harekete geçirerek büyük bir seferberlik başlatacağız. Buradaki yavrularımızın gözlerindeki mutluluğu görebilmek için. El Birliği ile bunu yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü çocuklara kıyafet giydirmesi

Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile röp

Ailelere eşya dağıtılması

Çadır kurulması

Çadırın içinden görüntü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ-Eser PAZARBAŞI/İDLİB,(Suriye),

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