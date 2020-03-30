DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Van'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Pozitif vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, mahalle ile mezraya, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy, Başkale ilçesinin Esenyamaç, Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının ardından, Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrasındaki vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

VAN

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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu Hasan Hasan (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya- Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme Amirliği yakınında meydana geldi. Sinan E. (31) yönetimindeki 42 AE 335 plakalı otomobil, önünde 'U' dönüşü yasak olan kavşaktan dönmek isteyen Suriye uyruklu Hasan Hasan'ın (32) kullandığı 01 MA 3859 kullandığı plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Sinan A., yanındaki Ahmet E. (56) ve Esma E. (27) ile diğer sürücü Hasan Hasan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Hasan yaşamını yitirdi. Hasan'ın yönetimindeki otomobilde bulunan ve Adana 'dan Kulu'ya mevsimlik işçi olarak gelen 7 akrabası da kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay

Araçlardan detay

Yara almadan kurtulanlardan detay

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU/ KONYA

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Sandıklı giriş ve çıkışlarında koronavirüs kısıtlaması

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Pandemi Kurulu'nun kararıyla ilçeye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.

İlçe Pandemi Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün itibariyle köylerden ilçe merkezine ya da ilçeden il merkezine oluşması muhtemel hareketliliği engellemek için giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Bu kapsamda sabah saatlerinde jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında geniş önlemler aldı. Jandarma ekipleri oluşturdukları denetleme noktalarında araçları durdurarak iş ve sağlık gibi makul gerekçe taşımayan yolculuklara izin vermedi. Jandarma ekipleri bu noktalarda durdurdukları araç şoför ve yolcularını da koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri hatırlatarak, daha dikkatli olmalarını istedi.

Yapılan çalışmaların doğru ve güzel olduğunu söyleyen sürücülerden Mahir Yalın , "Devletimiz, jandarmamız ve yetkililer gerekli tedbirleri alıyor. Bizim de o kurallara uyarak yardımcı olmamız gerekir. İnşallah birlikte kısa sürede bu belayı atlatırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DURUMU

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Değişik açılardan jandarmanın yol denetim görüntüleri

Jandarma sürücüleri koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken görüntü

RÖP: Mahir Yalın (şoför)

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca ve elektrik direğine de çarptı

ELAZIĞ'da, otomobille çarpışan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki ağaç ile elektrik direğine çarparak, yan yattı. Kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, dün gece, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Polat'ın kullandığı 23 FK 864 plakalı otomobil ile sürücüsün ismi öğrenilemeyen 33 KME 28 plakalı otomobil çarpıştı. Polat'ın kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaç ile elektrik direğini çarparak, devirdikten sonra karşı şeride geçip, yan yattı. Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan araçlar

İtfaiyeden ekipleri

Kaza yeri

Genel ve detay görünütler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ

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Ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde ahırdan 15 büyükbaş hayvan çalan ve Osmaniye'de yakalanan 7 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde geçen cuma günü gece saatlerinde Ekrem Erdoğan 'a ait çiftliğe gelen 7 kişi, ahırdaki 30 büyükbaş hayvanı çıkardı. Yaklaşık 11 kilometre götürmek istedikleri sırada hayvanlardan 15'i kaçtı, geriye kalan 15'ini de kamyona yükleyip kaçtı. Şüpheliler Osmaniye yakınlarına geldiklerinde jandarmanın, yol kontrol uygulaması yaptığını fark edince köy yoluna döndü. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, yükledikleri hayvanların branda nedeniyle nefessiz kalıp telef olduğunu anlayınca kamyonetten attı. Bir süre sonra yol kenarında yerde yatan büyükbaş hayvanları görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, 15 büyükbaş hayvanın 14'ünün boğulma sonucu telef olduğu ve Ereğli'den çalındığını belirledi. Jandarma, Cevdetiye beldesi DSİ Regülatörü Köprüsü yakınlarında şüphe üzerine 63 RC 287 plakalı kamyon ile bir otomobili durdurdu. Otomobildeki M.K., İ.P., A.B., İ.H.T., F.K., A.B., A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce de bölgede yaşanan büyükbaş hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheler Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Sorgularının ardından da adliyeye sevk edildi.

Bu sırada Ethem Erdoğan ve aynı bölgedeki bir grup besici, şüphelilere tepki gösterdi. 7 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Besici grubun tepki göstermesi

Güvenlik kemarası

Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ/ KONYA

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İzmir'de tek-çift plaka uygulaması başladı

İZMİR'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında, taksilerin trafiğe çıkış kısıtlanması başladı. Önlem kapsamında, kentte gece yarısından itibaren son hanesi tek olan plakalı taksiler trafiğe çıktı.

İçişleri Bakanlığı, Koranavirüs ile mücadele kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul da taksilerin trafiğe çıkmasını kısıtladı. Bakanlığın yayınladığı genelgenin ardından İzmir'de son hanesi tek olan plakalı taksiciler trafiğe çıktı. Yapılan uygulamanın iyi olduğu belirten taksi şoförü Yılmaz Arslan , "Mal sahipleri olarak durak başkanları vasıtasıyla dernekten talepte bulunmuştuk. Bir yandan iyi oldu 10-15 gündür sabah saat 10-11'de sefere kalkıp ertesi gün saat 8.00 gibi araçlarımızı kapatıyorduk. Uygulamanın faydasını gördüm. Bugün bir yolcu aldım 2 saat durağa dönemedim çok yolcu vardı. İnşallah daha iyi olur biz de çok sevindik" diye konuştu.

Öte yandan, uygulamanın yetersiz olduğunu belirten taksi şoförü Cafer Deniz, "Abi görüyorsunuz işte yok yani, tekte çalışsak çiftte çalışsak aynı. Biz iki şoför çalışıyoruz iki vardiya, hani bir şoför çalışsa diğer şoför ne yapacak. Bir şoför çalışıp diğer şoför çalışmazsa olmaz, zaten insan yok. 10 tane taksi de bıraksa iş yapamayız efendim, kimse dışarıya çıkmıyor." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taksilerden detay

-Yılmaz Arslan'dan görüntü

-Cafer Deniz'den röp.

-Yılmaz Arslan'dan röp.

-Genel ve detay görüntü+

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Anamur D-400 karayolunda koronavirüs denetimi

MERSİN'in Anamur ilçesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde denetim yapıldı.

Anamur'un Antalya girişi üzerinde dün akşam saatlerinde polis ve jandarma ekipleri D-400 karayolu üzerinde seyir eden otomobilleri durdurarak koronavirüs salgınına karşı denetim yaptı. Anamur Devlet Hastanesi sağlık ekipleri sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yaparak isimleri ve telefon numaraları kayıt altına alındı. Denetime Kaymakam İsmail Gültekin , Belediye Başkanı Hidayet Kılınç , Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Cingöz ve Anamur Devlet Hastanesi sağlık ekibi katıldı.

"İLÇEDE KORONAVİRÜS VAKASI YOK"

Denetimler sırasında korona virüsünün belirleyici bulgularından biri olan yüksek ateşe rastlanmadığını belirten Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, ilçede şu ana kadar bir vakanın olmadığını söyledi. İlçe genelinde ve yollarda denetimlerin sıkılaştırıldığını ve salgına karşı tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, "İlçemizde şuana kadar koronavirüs vakası yok. Yazlıkçıları da uyarıyoruz. Kurallara uymaları ve 14 gün kendilerine karantina uygulamaları konusunda emniyetimiz ve belediyemizle iş birliği yaparak tüm yazlıkçılarımızla tek tek temas kuruyoruz. Bunu sık sık anonsla da duyuracağız" diye konuştu.

YAZLIKÇILARI UYARIYORUZ

Yaz döneminin yaklaşması ile sahil beldelerine gelmeye başlayan yazlıkçıların durumunu değerlendiren Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "Merkezi hükümetin bize gönderdiği genelgeler doğrultusunda hareket ederiz. Zabıta birimlerimiz tarafından anons araçlarımızla hem deniz kenarında hem yaylaya giden yol üzerlerinde anonslarımızı yaptırıyoruz. Ayrıca genel anons sistemimizde bir saatte bir anonslarımıza devam edeceğiz. Tedbirlere uyulması noktasında gerekli uyarılarımızı sıkça yapmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimize diyoruz ki; kendinizi 15 gün hapsedin, lütfen bu zinciri kıralım" dedi.

Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici de günlük ortalama 250 aracın denetlendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma, polis, sağlık ekibinin yol kontrolünde görüntüsü

Sürücü ve yolcuların ateşi ölçülürken

Sağlıkçı ve sürücülerle röpler.

Yoldan genel görüntü

Polisler araçları durdururken

Kaymakam ve Belediye Başkanının açıklaması

Araç kuyruğundan görüntü

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),