DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bakan Varank Yalova'da gemi indirme törenine katıldı



Yalova'da gemi indirme törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşası yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz" dedi.

Bakan Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde Kanadalı 'Ocean Choise International' firması için inşa edilen 'Calvert' isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi'nin denize iniş törenine katıldı. Törene Bakan Varank'ın yanı sıra, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve davetliler katıldı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, "Ülkemiz adına, tersanemiz adına gururlu bir günü yaşıyoruzö dedi.

TERSAN BİRÇOK İLKE İMZA ATTI

Bakan Varank, denize indirilen geminin Türk tersaneciliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece gurur verici olduğunu söyledi. Bakan Varank, "Tersan, son 10 senede birçok ilke imza attı. LNG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) ile çalışan kargo gemisinden, hibrit feribotlara, yolcu gemilerinin üretimine kadar pek çok alanda büyük işler başardı. Yine burası, fabrika balıkçı gemileri ve elektrikli feribotlarda dünyanın önde gelen tersanelerinden biri konumuna geldi. Tabi burada takım çalışmasının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Burası, bünyesinde 3 bin 800 kişiyi barındıran, işçisinden mühendisine yöneticisine kadar herkesin tek bir amaç uğruna alın teri döktüğü bir ekmek kapısıö diye konuştu.

GEMİ İNŞA YATIRIMLARINA DESTEK

Gemi inşa yatırımlarına önemli destekler sağladıklarını söyleyen Varank, "Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşaa yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz. Bugün bu alanlarda küresel rekabette söz sahibi olan işletmelerimiz varsa, bunun temelinde izlediğimiz bilinçli ve planlı politikalar var. Bu politikalara da sizlerin huzurunda kısaca değinmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, gemi inşa yatırımlarını, yatırım teşvik uygulamalarımızla destekliyoruz. Bu kapsamda son 7 senede 329 gemiye teşvik belgesi düzenledik, bu projelerin 224 tanesi de tamamlandıö dedi.

'AB'NİN YAPTIRIMLARINA KARŞI SAĞLAM DURURUZ'

Törenden sonra Altınova Belediyesi'ne gelen Mustafa Varank'ı burada Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan karşıladı. Varank, ardından Valilik makama çıkarak ildeki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Belediyeden ayrılmadan önce anı defterini imzalayan Varank, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediyeden ayrılışı esnasında bir gazetecinin Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı sondaj çalışmaları sonrası AB'nin aldığı yaptırım kararını hatırlatması üzerine Bakan Varank, "Sağlam dururuz Allah'ın izniyleö diye cevap verdi.

Görüntü dökümü:

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-Bakan Varank'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER - İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,

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Kız arkadaşını yaralayıp, intihar etti



AFYONKARAHİSAR'da, tartıştığı kız arkadaşı Ş.B.'yi (21) pompalı tüfekle yaralayan H.B. (21), aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.Y. ile kız arkadaşı Ş.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. yanında getirdiği pompalı tüfekle Ş.B.'yi vurarak yaraladı. H.Y. daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan H.Y. ve Ş.B.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürdü. H.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ş.B.'nin tedavisi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Olay yerindeki polis ekiplerinden detay

-Olay yerindeki pompalı tüfek ve diğer eşyalardan detay

-Vatandaşlardan detay

-Olay yeri inceleme ekibi çalışma yaparken detay

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

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Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından düşen Günay Gönülaçar (18) hayatını kaybetti.

Kaza bugün öğle saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze'ye gitmek için Y.K.'nin kullandığı halk otobüsüne bindi. Gebze'ye geldikleri sırada bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Günay Gönülaçar, otobüsün açık olan kapısına doğru yöneldi. İnmek için halk otobüsünün durmasını bekleyen Günay Gönülaçar, bu sırada dengesini kaybederek halk otobüsünün kapısından düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi, Gönülaçar'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Gönülaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Y.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Selda Hatun TAN - Haluk TURGUT/ GEBZE(Kocaeli),

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Malatya Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı



MALATYA'da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali yürüyüşü ile başladı.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılından sonra ilk kez düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, akşam saatlerinde Öğretmen Evi önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Malatya türküleri söyleyerek meydana geldi. 15 Temmuz Meydanı'na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişleri kapatıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde Malatyaspor taraftarları, STK temsilcileri bulunurken, havai fişek gösterisi yapıldı. Traktör kasasına konulan kayısı ağaçları kortejin ilgi odağı olurken, katılanlara tonlarca taze kayısı dağıtıldı.

Haber: Taha AYHAN/ MALATYA,

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