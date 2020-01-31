DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (2)- Yeniden

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.

Göçük, saat 23.00 sıralarında Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce ruhsatı iptal edilmesine rağmen kaçak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine ocak önüne Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. TTK ekipleri oksijen maskeleriyle ocağa inerek işçileri kurtarma çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerden ve ambulans görüntüsü

-Madenin girişindeki ekipler ve çalışmalar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

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Edirne'de, polisten kaçan sürücü Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalandı

EDİRNE'de polisin, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü uzman çavuş E.A., yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. Askeri yasak bölgeye giren E.A., otomobiliyle çarptığı biri polis, biri asker 2 kişiyi de hafif yaraladı.

Edirne'nin Kaleiçi semtin Maarif Caddesi üzerine uygula yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 45 SC 2923 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle birlikte hızlı bir şekilde kaçarken, polis ekipleri de peşine düştü. Yaşanan kovalamacaya karşın kaçışını sürdüren otomobilin sürücüsü yakalamak için takviye polis ekipleri de devreye girdi. Karaağaç Mahallesi kesimine kaçan otomobilin sürücüsü, ara yollara girerek izini kaybettirmek için Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgeye girerek, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı içine kadar ulaştı.

2 KİŞİYİ YARALADI

Gümrüklü alan içinde asker ve polis tarafından sıkıştırılan otomobilin sürücüsü, görevlilerin tüm çabasına rağmen kapılarını kilitlediği aracın içinden çıkmadı. İkna çabaları sırasında otomobilini hareket ettirip kaçmak isteyen sürücü, çarptığı bir polis ve bir askeri hafif şekilde yaraladı. Bunun üzerine sürücü, görevliler tarafından otomobilin camı kırılarak, güçlükle gözaltına alındı.

Yapılan incelemede polis kaçan kişinin Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bir birlikte görevli uzman çavuş E.A. olduğu belirlendi. Üzerindeki tabancasına el konulan E.A., götürüldüğü Sultan 1'inci Devlet Hastanesi 'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, emniyete götürüldü. Gözaltındaki E.A., ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Pazarkule Sınır Kapısı'ndan detaylar

Aracın polisler tarafından alınması

Sürücünün kendisini araca kilitlemesi

Polislerin ikna çabaları

Polislerin aracın camına vurup sürücüyü ikna çabaları

Sürücünün aracı çalıştırarak polislerin üzerine sürmesi

Yaşanan kargaşa

Sürücünün etkisiz hale getirilerek polis aracına konulması

Pazarkule'deki polis araçları

Şüphelinin hastaneden çıkarılması

Şüpheliden detaylar

Haber-Kamera: Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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'Arda Boyları' balesi seyirci ile buluştu

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Trakya türkülerinin modern dansla harmanlandığı 'Arda Boyları' balesini, seyirci ile buluşturdu.

Dünya prömiyeri 2012 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nce yapılan 'Arda Boyları'nı, Mersin Devlet Opera ve Balesi, farklı sahne ve dans teknikleri kullanıp, orkestra ekleyerek, sahneye taşıdı. İki perde olarak sahnelenen eserin librettosu Ayşegül Çevik tarafından kaleme alırken koreografisi ile rejisini Özgür Adam İnanç üstlendi. Orkestra şefliğini Nezih Seçkin üstlendiği eserin müziklerde Arda Erdem ve İsmail Sezen imzası taşıyor. Müzik düzenlemesi Can Aksel Akın'a ait olan Arda Boyları'nın dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay yaptı. Işık tasarımı Tarı Deniz, eser sorumluluğu Erdoğan Şanal, koreografi asistanlığı Deniz Alp tarafından gerçekleştirilen eserde başlıca rolleri, Tutku Barın Tümen, Meltem Ayar, Ilgaz Arslan (Halime), Burak Serkan Cebeci , Tugay Ak (Recep), Özlem Şenormanlılar, Selğan Çavdaroğlu ( Anne ), Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz (İsmail), Seda Dereli , Hülya Aydoğan (Fatma Kadın), Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu (Ağa), Pınar Humar, Riza Ochiai (Zehra), Tugay Ak, Niyazi Cingöz (Cemil), Nihan Çetin Aydın (Soprano), Mahmut Akyol ve Cenk Güner (Meczup) üstleniyor.

Birbirine kavuşamayan aşıklar Halime ve Recep'in hikayesini anlatan eserde, Trakya yöresine ait sevilen türküler modern dansla harmanlanacak. 'Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar', 'Çalın Davulları', 'Dere Geliyor Dere' gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği ile sentezlendiği 'Arda Boyları'nda, bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlar ile halk oyunu motiflerine de yer verilecek.

Koreografi ve rejisör Özgür Adam İnanç, birbirini seven Halime ile trajik aşk öyküsünü konu aldığını eserde Arda Boyları dans adımları ile seyirciye aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Eser, 01 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyemeyenler için yeniden sahnelenecek.

Haber: Mustafa ERCAN/ MERSİN,

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Gece kulübünde çalışan 3 kadına iş çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

OLAYIN ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gece kulübünde çalışan 3 kadının bindiği otomobile silahlı saldırıda bulunan ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanan Gazi K. (28) ve Atakan B. (19) Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Özer KAYA/ KAYSERİ,

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