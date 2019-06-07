DHA YURT BÜLTENİ-3

1)CHP DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ARSLAN HAYATINI KAYBETTİ

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan (65), bayram tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya'nın Aksu ilçesinde evinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

CHP Denizli Milletvekili evli ve 2 çocuk babası Kazım Arslan, bayram tatili nedeniyle ailesi ile birlikte Antalya'nın Aksu ilçesine gitti. Arslan, dün gece saatlerinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Arslan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan, saat 00.30 sıralarında, Antalya- Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle beraber bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Denizli Milletvekilimiz Kazım Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü İstanbul programını iptal ettiği ve Denizli'ye geçeceği bildirildi. Arslan'ın cenazesinin Denizli'de toprağa verileceği ifade edildi.

KAZIM ARSLAN KİMDİR?

17 Mart 1954'te, Denizli'nin Tavas ilçesinin Solmaz köyünde doğdu, Kızılca kasabasında büyüdü. Baba adı Mesut, Anne adı Ümmehan'dır. Kazım Arslan, tekstil sanayicisi ve avukat; 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.1979-1999 arasında Denizli'de serbest avukatlık yaptı, 4 yıl Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 yıl Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu.1984-1989 arasında Denizli'de SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 1989'da SHP İl Sekreterliği'ne, 1991'de SHP İl Başkanlığı'na seçildi. 1992-1995 arası CHP İl Başkanlığı yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'ni 6 sene, Genel Sekreter Yardımcılığı'nı 4 sene, Genel Başkan Yardımcılığı görevini 1 sene yürüttü. Serbest avukatlığı 1999 yılında bıraktı. Denizli Kültür ve Eğitim Vakfı'nı Atatürkçü ve Cumhuriyetçi arkadaşlarıyla birlikte 1992 yılında kurdu. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı'nı ve Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği-Denizli Şube Başkanlığı görevini 6'şar yıl yürüttü. 18 yıl Denizli Yüksek Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Denizli'deki 10 sivil toplum örgütünün üyesi olan Arslan'ın, Siyasete Adanan Hayat adında kitabı vardır. 2014 yerel seçimlerinde CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, 25. ve 26. Dönem'de Denizli Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. 27. Dönem'de yeniden Denizli Milletvekili seçildi. Arslan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Görüntü Dökümü

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-Milletvekili Kazım Aslan ın görüntüsü



ANKARA,

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2)KESKİN NİŞANCILAR, KARADENİZ'DE TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

KARADENİZ'de güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarda bölgede PKK'nın izi silinirken, teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları ise, yeni terörist grupların sızma girişimine karşı belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Jandarma Özel Harekat Timleri (JÖH) ve komandolar Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyon yaparak, alarm konumuna geçti.Karadeniz'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla, örgüte büyük darbe vuruldu. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat Timleri (JÖH) ve komandolar; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyonlarını sürdürerek, alarm konumuna geçti. Karadeniz'in kendine has bitki örtüsü, kayalıklı yamaç arazisi ve sık ormanlık alanlarında kendilerine mevzi oluşturan jandarmanın özel keskin nişancıları da, gece görüş dürbünlü silahlarıyla, JÖH ve komandoların operasyonlarına destek veriyor. Giresun kırsalında 2 teröristin sağ olarak yakalanmasının ardından Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında ele geçirilen sığınak ve erzak depolarının imhasıyla bölgede teröristler ağır darbe aldı.

BÖLGEDE PKK'NIN İZİ SİLİNDİ

PKK'nın Kandil'deki kamplarında eğitim alan bir grup terörist sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e sızdı. 2'şer ve 4'erli gruplara ayrılan teröristlere ilk büyük darbe 30 Eylül 2016'da Ordu'nun Mesudiye kırsalında vuruldu. 6 kişilik terörist grubu kış üstlenmesi hazırlığındayken aynı anda operasyonla etkisiz hale getirildi. Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında kalan teröristlerde bölgede çeşitli eylemler yaparak, güvenlik güçlerinin operasyonlarının yoğunlaşması sonucu yeniden Tunceli'ye kaçma girişiminde bulundu. Giresun kırsalında 1 PKK'lı teröristin teslim olmasının ardından, teröristin yazdığı günlüğü ele geçiren güvenlik güçleri, geçen yıl aralarında İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride yer alan teröristlerde olduğu 4 teröristi daha öldürdü. Son 5 yılda sürdürülen başarılı operasyonlarda toplamda 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ yakalandı. Bu teröristlerden 2'sinin 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu tespit edildi. Karadeniz kırsalından Tunceli'ye kaçan 2 PKK'lı teröristte burada öldürüldü. Bölgede PKK'nın izinin silinmesinin ardından, arazi arama ve tarama faaliyetleri de yoğunlaştırıldı.

SİLAHLAR VE SD KARTLAR KRİMİNAL İNCELEMEDE

Bölgede son kalan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu, aç kaldığı Giresun kırsalında 17 Mayıs'ta güvenlik güçlerine teslim olurken, 'Gri kategori'de aranan 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan ise 22 Mayıs'ta, Giresun Güce'de bir HES şantiyesinde yiyecek istediği esnada yakalandı. Her iki terörist tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Behrüz Dudkanlu Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında PKK'nın tüm erzak ve yaşam malzemesi depoları ile silah, mühimmat sığınaklarının yerini arazide güvenlik güçlerine gösterdi. Giresun Karaovacık deresi vadisi üzerinde PKK'nın sözde Karadeniz ana karargahı ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında, en büyük silah deposu da ele geçirilerek imha edildi. Sığınak ve dopolarda bol miktarda erzak ve yaşam malzemesi, RPG 7 anti-tank mühimmatı, güneş paneli, uzun namlulu silah ve mermi bulundu. Teröristlerin sığınağında bulunan kırılmış tablet ile bölgede fotoğraf ve video kaydedildiği, elde edilen SD kartlar ve silahlarında kriminal incelemesinin sürdüğü belirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON SÜRÜYOR

Bölgede bu yıl sürdürülen operasyonlarda ele geçirilen 25 sığınak ve deponun imha edilmesi, Erzincan-Tunceli kırsalından Doğu Karadeniz'e ulaşımı sağlayan yollardaki geçiş güzergahlarının da tek tek belirlenmesi üzerine, yeni terörist gruplarının korkudan bölgeye takviye gelemediği belirtildi. Yaklaşık bin 800 JÖH, komando ve PÖH timlerinin 5 ilde eş zamanlı yürüttüğü operasyonlar arazi arama-tarama faaliyeti olarak halen devam ederken, operasyonlara çok sayıda gönüllü köy korucularının da destek verdiği öğrenildi.

SIZMA GİRİŞİMİNE KARŞI TERBİRLER ARTIRILDI

Öte yandan teröristlerin tüm geçiş güzergahlarının olduğu hakim tepelere ve kritik noktalara, teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları konuşlanırken, yeni terörist grupların sızma girişimine karşı insansız hava araçlarının da bölgede sürekli keşif uçuşu yaptığı kaydedildi. Bölge kırsalında teröristlerin geçiş güzergahlarının tespiti ve bölgedeki sığınak ve depoların imha edilmesiyle büyük darbe yiyen teröristlerin, Ordu, Sivas ve Tokat kırsalına yönelebileceği istihbaratı üzerine de bu bölgedeki sınır hatlarında tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu

-Jandarma keskin nişancılardan görüntü

-Jandarma operasyonundan görüntü

-Operasyonda ele geçirilen depo silah, mühimmat fotoğrafları

Süre: 4: 17 DK Boyut: 637 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN-DHA

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3)KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI

İZMİT'te, direksiyon başında kalp krizi geçiren Yakup Çevik (69) otomobili ile yol kenarında bulunan işçi servisine arkadan çarptı. Hastaneye kaldırılan Yakup Çevik, hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde D-100 Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren Yakup Çevik idaresindeki 41 ACR 774 plakalı otomobil ile yol kenarında durarak yolcu indiren Fikret Acar idaresindeki 41 P 0100 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, Yakup Çevik'i otomobilin içerisinden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Çevik hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobilde yapılan incelemede Yakup Çevik'in emniyet kemerini arkadan bağladığı, kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi.

Kaza sırasında serviste bulunan işçi Hüseyin Can, "Sürücü çok yüksek bir hızla bizim servise arkadan çarptı. İndiğimizde otomobilinde sıkışmıştı, sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği söyleniyordu, dakikalarca kalp masajı yaparak hastaneye götürdüler." dedi.

Servisin sürücüsü Fikret Acar ise, "Fabrika işçilerini durakta indiriyordum. Bir anda servisin arkasında büyük bir gürültü duyduk. Aynaya baktığımda kazayı gördüm, inip hemen yardım ettik. Yaralıyı hastaneye götürdüler." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Araçtan görüntü

Ekiplerin inceleme yapması

İşçi servisinin sürücüsü ile röp

İşçi ile röp.

Detaylar

Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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4)ERZİNCAN'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI

ERZİNCAN'da kontrolden çıkan kamyonet orta refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum Karayolu'nun 17'inci kilometresi Üzümlü Kavşağı'nda meydana geldi. Mahmut Günaydın yönetimindeki 34 JM 6060 plakalı kamyonet kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan araç elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Mahmut Günaydın ile birlikte yanında bulunan 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 6 yaralı AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın, bayram tatilini Erzurum'da geçiren ailenin İstanbul'a dönüş yolunda meydana geldiği kaydedilirken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden genel detaya görüntü

-Güvenlik güçlerinin çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

