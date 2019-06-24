DHA YURT BÜLTENİ - 3

Yolda av tüfeğiyle vurulan abla- kardeş yaralandı

Malatya'da, yolda yürüyen Makbule A. (19) ve Zehra A. (16), otomobille yanlarına yanaşan kimliği belirsiz kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacaklarından vurularak, yaralandı. Polis, saldırı sonrası kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Makbule A. ile kardeşi Zehra A.'ya, yolda yürürken, yanlarına otomobille yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, av tüfeğiyle ateş açtı. Abla- kardeş, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Makbule A. ile Zehra A.'yı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan kız kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, olay yerinden boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Otomobille kaçan kişi ya da kişilerin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------

Hastane

Polis ekipleri

Hastaneden detaylar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,

=====================

Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen insan zinciriyle kurtarıldı

Antalya'nın Finike ilçesindeki Gökbük Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan 2'si kadın 4 öğretmen mahsur kaldı. 25 kişilik ekip yaklaşık 5 saat sonra ulaşabildiği öğretmenleri kurtardı. Öğretmenler kurtarma ekiplerinin oluşturduğu insan zinciriyle derenin karşısına geçirildi.

Finike ilçesine bağlı Gökbük Kanyonu'nda dün saat 13.00 sıralarında 2'si kadın 4 öğretmen yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kadınlar düşerek hafif yaralandı. Kanyonda bir süre yürüyen öğretmenler yönlerini kaybetti. Grup, saat 18.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Acil çağrı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

25 KİŞİLİK EKİP VE KÖYDEN BİR REHBER KATILDI

İhbar sonrası Finike'den 8 kişilik jandarma timi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve bölgeyi bilen köydeki bir vatandaştan oluşan 20 kişi öğretmenlere ulaşmak için hareket geçti. 5 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü de bölgeye geldi. Gökbük Mahallesi Muhtarı İskender Altınok da kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

2'Sİ HAFİF YARALI

Öğretmenlerden biri cep telefonu aracılığıyla ekiplere bulundukları konumu bildirdi. Yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından saat 23.30 sıralarında arama kurtarma ekibi öğretmenlere ulaştı. Birinin ayağının incindiği, diğerinin burnundan kan geldiği belirlenen 4 kişi ekiplerle birlikte Gökbük Mahallesi'ne getirildi. Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Gökbük yakınlarına ulaşan kurtarma ekibi, Başgöz Deresi'nden insan zinciri oluşturarak, öğretmenleri karşıya geçirdi. Mahsur kalan A.A., T.A., Ç.O. ve M.Ç. Finike Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kurtarma ekibinin insan zinciri oluşturması

Mahsur kalanların derenin karşısına geçirilmesi

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

====================

Çatal Ada'da temizlik

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Çatal Ada'da, deniz dibinde ve çevresinde temizlik yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı etkinlikte, torbalar dolusu çöp toplandı.

Bodrum Belediyesi'nin öncülüğünde ve Turgutreis Kültür ve Dayanışma Derneği'nin girişimleriyle; yerli ve yabancı turistlerle yerel halkın yaz boyu uğrak yerlerinden olan Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'da temizlik etkinliği düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın da katıldığı etkinlikte, torbalar dolusu katı atık toplandı. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, bazı meclis üyeleri ile Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi, sivil toplum örgütleri üyeleri de çalışmaya katıldı. Deniz dibinden ve ada çevresinden toplanan çöpler, atık merkezine götürüldü.

Vatandaşların çevreye karşı duyarlı gerektiğine dikkat çeken Başkan Aras, "Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini istiyoruz. Çöp atanları uyarmalarını istiyoruz. Elbette çöp toplamak, belediyemizin asli işlerinden biri. Ama toplamadan önce kirletmemek en doğru olanı. Kendi evinin bahçesini kirletmeyen, çöp atmayan vatandaşları, ortak kullanım alanları için de aynı duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Temizlik etkinliğinden genel detay görüntü

-Etkinliğe katılanlardan röportaj

-Etkinliğin drone görüntüleri

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

===================

Üniversitede yetiştirilen çiçekler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni süsleyecek

IĞDIR Üniversitesi Kampüsü'nde kurulan seralarda yetiştirilen kadife, petunya, zinya ve gazanya türü 100 bin çiçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildi. Külliye bahçesine dikilecek çiçekler, sabah erken saatlerde büyük bir dikkatle hazırlandı. Son kontrollerin ardından TIR'lara yüklenen çiçekler, Ankara'ya doğru yola çıktı.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde Ziraat Fakültesi tarafından sera kuruldu. Yalova'dan getirilen çiçeklerin fideleri seralara dikildi. Kısa sürede büyüyen kadife, petunya, zinya ve gazanya türü 100 bin çiçekin satışı için Rektörlük Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne teklif sundu. Külliye yönetiminden olumlu yanıt alan Rektör Prof.Dr. Mehmet Hakkı Alma, yetişen çiçeklerin Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderilmek üzere hazırlanmasını istedi. Özel kasalara büyük bir titizlikle konulan yaklaşık 100 bin adet çiçek TIR'lara yüklendi. Yapılan kontrollerin ardından TIR'lar Ankara'ya doğru yola çıktı.

Seracılık alanında Iğdır Üniversitesi'nin önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yetiştirdikleri çiçekleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sattıklarını belirtti. Alma, "100 bin adet çiçeğimiz Külliye' ye ulaşmak üzere yola çıktı. Çiçek fidelerini Yalova'dan temin ettik. Ürettiğimiz bu çiçeklerin kalitesi farklı; sürgün verebilen ve kış aylarına kadar dayanabilen özelliğe sahipler. Her bir türün 27'ye yakın tipleri var. Zengin bir türe sahip olan çiçeklerimiz Külliye'yi süsleyecek" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Seradan genel ve detay

-Yetiştirilen çiçeklerin görüntüsü

-Çiçek toplayan kadınlar

-Rektör Mehmet Hakkı Alma ile röp

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

====================