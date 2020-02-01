DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Van'da PKK operasyonunda 3 gözaltı

VAN'da, PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmelerde bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün operasyon düzenledi. Operayonlarda terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmeleri bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLE GEÇİLDİ

HABER: VAN,

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Kapkaç anı güvenlik kamerasında

ADANA'da, okul arkadaşıyla yürüyen üniversiteli Fatma Zeren T.'nin (22) çantasını, Rahim B. (19) alıp, kaçtı. Kapkaççı kısa sürede yakalanırken, o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kapkaç olayı, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşandı. Okul arkadaşı Simge Ç. (21) ile yürüyen üniversiteli Fatma Zeren T.'nin çantasını, arkadan gelen Rahim B. alıp, kaçtı. Genç kız, Rahim B.'nin peşinden koşarak, çevredekilerden yardım istedi. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, bölgeye Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daha önceden de aynı suçtan sabıkası olan Rahim B. ile suç ortağı İ.Ç.'yi yakaladı. Çalınan çanta ise, Fatma Zeren T.'ye teslim edildi.

Şüpheli, polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının kadının elindeki çantayı alması

Zanlının kaçışı

Kadınların arkasından koşması

Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Bingöl- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi 'nde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl'de dün gece yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu kapandı. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Karayolunun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yolda kalan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/BİNGÖL,

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Motosikletli hamile kadına çarptı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S. ile ona çarpan motosikletli kazada yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Tunç yönetimindeki 35 AGD 615 plakalı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S.'ye çarptı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, hamile Nazife S. ile yere düşen kasksız motosikletli Tunç yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazayla ilgili kamera görüntüsü

Motosikletin hamile kadna çarpması ve bayanın yerde sürüklenmesinden görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Depremde herkes kaçarken, garson servise devam etti

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin yıkım ile ölümlere neden olduğu Malatya'da, sarsıntı sırasında bir künefeci dükkanındaki müşteriler can havliyle dışarı koşarken, garson Turgut Barlak, siparişleri masalara dağıtmaya devam etti. Müşterilerin kaçtığı anda, Barlak'ın servise devam etmesi iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sivrice merkezli 6.8'lik depremin güçlü hissedildiği ve çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının yaşandığı Malatya'daki bir künefeci dükkanında çalışan garsonun soğuk kanlı davranışları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, deprem başlar başlamaz müşteriler koşarak dışarı çıkıyor. Garson Turgut Barlak ise elindeki tepside olan siparişleri, masalara dağıtmaya devam ediyor. Siparişlerin dağıtımını bitirdikten sonra dışarı kaçıyor.

'DEPREM BEN DE ŞOK ETKİSİ YARATTI'

Garson Turgut Barlak, deprem anında işine odaklandığını söyleyerek, "Deprem olduğunu ilk anda hissetmedim. Müşteriler bağırmaya başladılar, panik yaptılar. O an biraz hızlandım, tepsideki siparişleri boşaltmak için. Sonra ben de kaçtım. İlk başta deprem, ben de şok etkisi yarattı. Müşterilerin kalkıp kaçmaya başlamsıyla heyecanıp ve korkup kaçtım" dedi.

İşletme sahibi Yücel Altuğ ise deprem akşamı müşteri yoğunluğu olduğunu, depremi hissettikleri andan itibaren müşterileri dışarıya çıkardıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deprem anı güvenlik kameraları

Muhabirin güvenlik kamerasıyla birlikte anonsu

Turgut Barlak'ın çalışma görüntüsü

Turgut Barlak röp.

Yücel Altuğ röp.

Genel ve detay görüntüler,

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Malatya'da kar yağışı, depremzedeleri olumsuz etkiledi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı Malatya'nın Kale ilçesinde etkili olan kar yağışı, çadırda kalan depremzedeleri olumsuz etkiledi.

Kale ilçesinde etkili olan kar yağışı, evlerinin hasar görmesi nedeniyle çadırda yaşayan aileleri olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle çadırların kurulduğu alan beyaza büründü. Depremzedeler, çadırda yaşamının zor olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çadırlardan görüntü

Kar yağışı

Çadırın içinden detay

Çadırlarının önünde oturanlar

Çadırda kalanlar röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Çadırda yaşayan öğrenciler tıraş edildi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesinde, aileleriyle birlikte çadırlarda kalan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin saçları tıraş edilip, bakımları yapıldı.

Malatya'daki Şener Eroğlu Akademi Mesleki Eğitim Kursu'nda eğitim alan kursiyerler, Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kale ilçesine gitti. Kursiyerler burada, evleri kullanılamaz hale geldiği ilçede çadırlarda aileleriyle birlikte yaşayan erkek öğrencileri tıraş etti, kız öğrencilerin ise saç bakımını yaptı. Öğrenciler, kendilerine verilen destek nedeniyle kursiyerlere teşekkür etti .

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tıraş olan öğrenciler

Çadırlardan görüntü

Saçlarının kesilmesi

Semih Özbay röp

Furkan Özbay röp.

Kuaför Şener Erdoğlu röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Kuyuya düşen koçu itfaiye ekipleri kurtardı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yaklaşık 20 metre derinlikteki kuyuya düşen koçu, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kurtardı.

Yeşilbağcılar Mahallesi'nde yaşayan Önay Özmen, dün bahçede otlattığı koçunun içi kurumuş olan kuyuya düştüğünü fark etti. Özmen'in ihbarıyla olay yerine, Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 metrelik kuyuya düşen koçu, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtardı. Koç ardından sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Koçun kuyudan çıkarılma görüntüleri.

Haber- Kamera: Burak ALPER KUŞ/ YATAĞAN (Muğla),

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Nakliyeciler, Elazığ'da depremzedeler için seferber oldu

ELAZIĞ'da meydana gelen deprem sonrası kentte birçok aile hasar gören evlerinden taşınıyor. Bazı nakliyeciler ise taşınan depremzedelere destek olmak için fiyatlarında indirim başlattı. Taşınma sürecinde depremzedelere yardım için şehir dışından da birçok nakliyeci Elazığ'a geldi.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da birçok binada hasar oluştu. Hasarlı binalarda oturan ailelerden birçoğu evlerinden taşınmak durumunda kaldı. Elazığ'daki depremzedelere destek olmak için birçok nakliye firması kente gelerek, düşük fiyatlarla taşıma hizmeti sunmaya başladı.

'2 BİN LİRAYA TAŞIDIĞIMIZ EVLERİ BURADA 800 LİRAYA TAŞIYORUZ'

Depremin ardından Diyarbakır 'dan yola çıktıklarını ve deprem bölgesine geldiklerini söyleyen nakliyeci Talat Kaya (42), depremzedelere yardımcı olmak adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Nakliye fiyatlarında indirim yaptıklarını belirten Kaya, "Normalde bin 500 ile 2 bin liraya taşıdığımız evleri burada 800 liraya taşıyoruz. Sürekli arayanlar oluyor. Gece yarılarına kadar ev taşıyoruz. Hasarlı evlerde taşıma yaparken korkmuyoruz. Biz Van depremine de gittik. Orada da birçok ev taşımıştık" dedi. Nakliye fiyatlarında yüzde 20 indirime gittiğini kaydeden nakliyeci Hakan Yasak (23) ise kentte yaşanan deprem felaketinden sonra fırsatçılık yapmak yerine insanlara yardımcı olmak gerektiğini dile getirdi.

Depremde evinin ağır hasar gördüğünü belirten Nilgün Yüksel (40), nakliyecilerin kendilerine kolaylık sağladığını ama durumu kötü olanlar için daha fazla indirim yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Umarım tüm depremzedelerimiz başlarını sokacak bir ev bulabilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nakliyecilerle röportaj

Evlerini taşıyanlar

Ev taşınması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ELAZIĞ,