DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

İdlib şehitleri, Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralanan 1'i ağır 9 asker de aynı hastanede tedaviye alındı.

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejimi gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına topçu atışı düzenledi. Saldırıda 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilip, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, şehitler de aynı hastaneye getirildi. 4 şehit toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu saldırılara misliyle karşılık verildiğini, fırtına obüsleri ve F-16'larla belirlenen noktaların vurulduğunu söyledi. Erdoğan, şua na kadar 30-35 civarında rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini de vurguladı.

Haber: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

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Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada İsmet Açıcı, öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Ergene'nin Velimeşe-Yanıkağıl karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Pala yönetimindeki 59 TG 488 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen İsmet Açıcı'nın kullandığı 52 HK 364 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmet Açıcı olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Eryılmaz, Mehmet Akyüz, Mustafa Pala, Emre Doğan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden İsmet Açıcı'nın cansız bedeni itfaiye tarafından otomobil içinden çıkarılarak, Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detaylar

-Kazaya karışan araçlar

-İtfaiyenin çalışması

-Jandarmanın çalışması

-Jandarma ve itfaiye araçlarından görüntü

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

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Futbolcuların tekme tokat kavgası, amatör maçı tatil ettirdi

TOKAT'ın Pazar ilçesinde, Topçamspor ile Zile Belediyespor arasında oynanan amatör lig maçının son dakikalarında futbolcular, tekme tokat birbirine girdi. Karşılaşmanın son anlarında yaşanan olaylar nedeniyle maç, tatil edildi.

Tokat 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Topçamspor ile Zile Belediyespor, Pazar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Topçamspor'un 4-2 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında yaşanan faul pozisyonu sonrası iki takımın futbolcuları ve yedek kulübesindekiler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken futbolcular, tekme tokat birbirine girdi. Hakem Sezgin Uyar, iki takımdan da 4 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Hakem, olayların ardından maçı tatil edip, soyunma odasına gitti. Öte yandan kavga anı, karşılaşmayı izlemek için stadyumda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinde bulunan polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga, takımların soyunma odasına girmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Maçın son anlarındaki kavga

-Sahada yaşanan olaylar

Haber: İbrahim UĞUR/PAZAR (Tokat),

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Polis karda iz sürererek kablo hırsızlarını yakaladı

VAN'da kablo hırsızlığı şüphelisi, güvenlik kamera kayıtları ile karda bıraktığı izlerden tespit edilerek yakalandı.

Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Merkez İpekyolu ilçesinde Türk Telekom Şirketi'ne ait 700 metre kablonun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kablonun çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 105 saatlik görüntülerin ardından şüphelinin izini tespit etti. Belirlenen 6 kilometrelik alan içerisinde kablonun karda bıraktığı izleri takip eden polis N.T.'nin evine ulaşmayı başardı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise demir kesme makası ele geçirildi. N.T. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Hırsızların kabloyu karda sürüklemesi

-Güvenlik kamerası detayları

-Karda iz sürülmesi

-Kablo izleri

-Bölgedeki ayak ve kablo izlerinden detaylar

-Gözaltına alının kişinin emniyette çıkırılışı

Haber: Orhan AŞAN/VAN,

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Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada

DİYARBAKIR'da, karayolunda halay çekerek ilerleyen patenli gençlerin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, gençlerin kırmızı ışık ihlali yaptığı tehlikeli anlar ise endişe yarattı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ karayolunda, 2 gencin halay çekerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, karayolunda patenle halay çekip ilerleyen 2 gencin, kırmızı ışık ihlali yaptıkları da yer aldı. 2 genç, kırmızı ışıktan geçtikten sonra başka bir patenli arkadaşıyla buluşarak yollarına devam etti. Gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu ise Kürtçe müzik eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patenci cocukların halay çekerek ilerlemesi

Kırmızı ışıktan geçmeleri

Arabaların geçmesi

Genel ve detay

Haber Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Bitlis'te kardan kapanan 575 yerleşim yeri, ulaşıma açıldı

Bitlis'te, hafta sonu etkisinin artmasıyla 600 yerleşim yerinin kapanmasına neden olan kar yağışı sonrası ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürerek, 575 yerleşim birimini ulaşıma açtı. Kalan 25 yerleşim yerinin de kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada; 9 şantiyede, 90 kişilik personel ve 70 iş makinesi ile çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Gece gündüz çalışma yürütülerek, 575 köy ve mezra yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri ise yerdeki kar kalınlığının 102 santimetre olduğunu, 2 gün içinde hafif kar yağışı beklendiğini belirtti. Belediye ekipleri de gece saatlerine kadar çalışarak, okul bahçelerinde karla mücadele yürüttü. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, öğrencilerin eğitimini etkilememesi için Bitlis merkezdeki okulların bahçelerindeki karların iş makineleriyle gece saatlerine kadar temizlendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarından detay

-Kepçenin yolu temizlemesinden detay

-Okl bahçelerindeki çalışmalardan detay

-Karların kamyonlara yüklenmesinden görüntü

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Muş'ta köy yollarında karla mücadele

MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan 311 köy yolunun 298 ulaşıma açıldı.

Muş'ta iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezi ve kırsal kesimde iyice etkisini gösteren kar yağışı 311 köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi ile birlikte zor anlar yaşayan ekipler, zorlu çalışmaların ardından 298 köy yolunu ulaşıma açtı.

Köy yollarında karla mücadele çalışması yürüten ekipler, gece-gündüz demeden köylere ulaşım sağlamaya çalıştıklarını belirterek, işlerinin zor olduğunu ifade ettiler.

Bu arada kent merkezinde 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sebebiyle Muş Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışması yapmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

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Kar yağışı ve iş makinası

İş makinasının çalışmasından detay

Karayolları ve özel idare ekiplerinden detay

Çalışmalardan detay

İş makinası ve kürekle çalışma

Köy halkı ve çalışma

Kepçe operatörü röp.

Haber-Kamera: Muhammed Samu MARAL/ MUŞ,

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Eskişehir'de istinat duvarları dünyaca ünlü tablolarla süslendi

ESKİŞEHİR Yenikent Mahallesi'nde arkasında kalan zemin hacmini tutmak amacıyla yapılan istinat duvarları, büyükşehir belediyesi tarafından dünyaca ünlü ressamların birbirinden özel eserleriyle süslendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile kent estetiğini bozan istinat duvarları dünyaca ünlü ressamların eserleri ile donatılıyor. Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde bulunan ve arkasında kalan zemin hacmini tutmak amacıyla yapılan istinat duvarları ilk etapta asılan 30 tablo ile kent estetiğine uygun hale getirildi. Duvarlarda Picasso'nun Soytarılar, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa, Claude Monet'in Şemsiyeli Kadın gibi önemli eserlerin yanı sıra Türk ressamlar İbrahim Çallı, Neşet Ünal, Nuri İyem gibi isimlerin eserlerine de yer verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilerleyen süreçte başka alanlarda da bu çalışmalar devam edeceğini ifade ederken, mahalle sakinleri de tabloların caddeye ayrı bir renk kattığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tabloların asıldığı cadde

-Tablolar detay

-Ekiplerin çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,