DHA YURT BÜLTENİ-5

Çoban, kadın pilotun şehit olduğu yerde mezar oluşturdu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çobanlık yapan Hikmet Demircan'ın (74), 2001 yılında askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Pilot Teğmen Ayfer Gök'e ait olduğunu söylediği saç teli, küçük doku parçaları ve saat kordonunu gömüp mezar yaptığı ortaya çıktı. Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, olayı öğrendikten sonra Gök'ün ikinci mezarını çevre düzenlemesini yapıp şehitliğe dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, F-5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, irtifa kaybı nedeniyle Karaman'ın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde ormanlık alana düşmesi sonucu 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan ve kabri, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Ayfer Gök için çoban Hikmet Demircan'ın ikinci bir mezar oluşturduğu ortaya çıktı.

Ardıçkaya köyünde oturan çoban Hikmet Demircan, o yıl nisan ayında, köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 1850 metre rakıma sahip dağın eteklerine, uçağın düştüğü yerde hayvan otlatmaya başladı. Kaza sırasında karla kaplı olan dağdaki karlar eridiği için uçak parçalarının yanı sıra şehit Gök'e ait olduğunu sanılan saç teli, parmak, küçük doku parçaları ve saat kordonunu buldu. Demircan, bulduklarını bir bez parçasına sarıp oraya gömdü. Gömdüğü yeri belirlemek içinde taşla çevirdi. Daha sonra burayı mezarlığa çeviren Demircan yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Nisan sonunda hayvanlarımla beraber yaylaya çıktım. Uçağın düştüğü mevki olarak bildiğimden görmek istedim. Yer yer kar vardı. Olay yerine varınca birçok ağacın yıkıldığını ve birçok uçak parçasının olduğunu gördüm. Olayın şiddetini görünce çevreyi kontrol etmeye başladım. O sırada şehidin saçının bir bölümünü gördüm ve yüreğim yandı. Biraz daha gezince birkaç parça daha buldum. Uçak düştüğünde bu bölgede çok kar olduğundan bu parçalar bulunamamış. Yüreğim el vermedi, topladığım parçaları bir beze sararak o bölgede kazdığım bir yere dualarla gömdüm. Taşlarla çevirdim. Daha sonra da hayvanlarımın yanına döndüm."

Şehidi rüyasında gördüğünü belirten Demircan, "O geçe şehidi rüyamda gördüm. Sanki benden oraya güzel bir mezar yapmam istediğini düşünüp, yaklaşık 500 metre ileriden sırtımda taş getirdim. Taşı çekiçle kırıp, mezar taşı yaptım. Boyayla da şehidimizin ismini, doğum ve ölüm tarihini yazdım" dedi.

AİLESİ DUYUP GELMİŞ

Aradan 7 yıl geçtikten sonra da şehit ailesinin, kızları için mezar yapıldığını duyunca kendisini ziyaret ettiğini belirten Demircan, "Onlarla buraya geldik. Mermerden mezar taşı koyup, düzenlemesini yaptılar. Ben de çiçekler ektim. Zaman zaman gelip mezarlığın etrafını temizliyorum" diye konuştu.

O dönemlerde yaşadıklarından etkilenip, hayatında ilk kez şiir yazdığını hatırlatan Demircan, "Hayatımda ilk kez şiir yazmıştım. Şehit pilot adına yazdığım şiiri de çobanlık yaptığımdan yanımda kalem, kağıt yoktu. Çevrede bulduğum kömürle ağaç kabuklarına yazdım. Sonra da kağıda geçirdim" ifadelerini kullandı.

ERMENEK BELEDİYESİ ŞEHİTLİK HALİNE GETİRECEK

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, şehidin ikinci bir mezarını öğrendikten sonra çoban Hikmet Demircan ile mezarlıkta incelemede bulundu. Demircan'a bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Zorlu, belediye olarak mezarlığın çevre düzenlemesini yapıp, şehit pilot Ayfer Gök'ün adına yakışır bir şehitlik haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Küçükbaş hayvanları için mera alanı istiyorlar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, küçükbaş hayvan besiciliği yapan üreticiler ve çobanlar, hayvanlarını otlatabilmek için mera alanı istiyor.

Reyhanlı'nın Çakıryiğit Mahallesi'nde 10 bin küçükbaş hayvan olduğunu belirten muhtar Mehmet Ali İri, kışın hayvanlar için yem sıkıntısı çekmediklerini ve hazır yemle beslediklerini söyledi. Hayvanlarının beslenmesi için özellikle bahar döneminde yem sıkıntısı çektiğini belirten muhtar İri, "Sınıra yakın Çakıryiğit Mahallesi'nde yıllar önce sınırın yanında oluşan mera alanında hayvanlarımızı besliyorduk. Besiciler olarak özellikle bahar döneminde yem sıkıntısı çekiyoruz. Talebimiz, yıllar öncesinde olduğu gibi sınırın hemen yanındaki alanda hayvanlarımızı otlatabilmektir. Zaten sınırın yanında beton duvar çekili durumda. Duvarın ön tarafında, Türkiye bölümünde hayvanlarımızı otlatabilmek için yetkililerden izin istiyor, yardım bekliyoruz" dedi.

KOYUN FİYATI ARTAR

Mahalledeki besicilerin 10 bine yakın küçükbaş hayvanı olduğunu ve en büyük sorunlarının da mera alanı olduğunu söyleyen besici ve çobanlık yapan Mustafa Eminoğlu, "Talebimiz, tüm besiciler olarak mera sorunumuza çözüm bulunmasıdır. Sınırın hemen yanındaki duvarın ön tarafında oluşan mera alanında hayvanlarımızı otlatmak için yetkililerin izin vermesini rica ediyoruz. Besiciler olarak hayvanlarımızı otlatacak başka alanımız yok. Yem bulmakta zorlanıyoruz. Para ile satın aldığımız yemle beslediğimiz için de maliyetli oluyor. Mera sorunumuz devam ederse gelecekte bu hayvanlar tükenir yada da fiyatı artar. Bir koyun fiyatı bin lira yerine 5 bin liraya kadar yükselir. Sorumuza çözüm bulunması en büyük talebimizdir" diye konuştu.

66 yıl önce Amerika'dan getirildi, kilosu 40 lira

Amerika kıtası menşeli bir tür olan ve Türkiye'ye ilk olarak 1953'te getirilen pikan cevizinde hasat dönemi başladı. Klasik cevize göre çok daha farklı bir görünüm ve ince kabuğa sahip pikan cevizinin Türkiye'deki üretimi yaklaşık 2 bin tona çıktı. Ürünün bu yılki fiyatı 25-40 TL arasında değişiyor.

Antalya'da narenciyenin yanı sıra birçok tropikal meyve türünün üretimi yaygınlaşıyor. Normal cevize göre daha uzun, desenli kabuğuyla farklı görünüme sahip ve elde kolayca kırılabilen ince kabuklu pikan cevizinde hasat mevsimi başladı. Anavatanı Amerika kıtası olan türle ilgili Türkiye'deki ilk çalışmalar 1953 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) merkez bahçesinde başlatıldı.

KİLOGRAMI 150 TL'YE SATILIYORDU

1953'ten 1969'a kadar Amerika'dan getirtilen tohumlar üzerinde çalışmalar yapan BATEM ekipleri, 1969'da İsrail'den pikan cevizine ait 25 türün fidanlarını getirdi. Antalya'da BATEM'in kent merkezindeki merkez bahçesi ve Kadriye'deki yaklaşık 600 dönümlük alanın 50 dönümünde fidanlar dikildi. Son yıllarda bilinirliği artan pikan cevizinin, önceki yıllarda kilogramı 150 TL'ye kadar alıcı buluyordu. BATEM'in geçen yıl 33 liradan satışını yaptığı pikan cevizinin bu yılki fiyatı ise 40 TL civarında.

İLK FİDANLARI BATEM ÜRETTİ

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, adaptasyon çalışmalarında 25 türden 'mahan', 'wichita', 'choctaw' ve 'western' türlerinde üstün verim ve kaliteye ulaşıldığını, bu türlerin BATEM adına fidanlarının üretimine başlanıldığını ve tescil ettirildiğini kaydetti. BATEM'in 25- 30 yıldır bu ticari çeşitlerin fidanını ürettiğini ve Türkiye'de de enstitü vasıtasıyla yayıldığını belirten Ünlü, "Narenciye, avokadonun yetiştiği yerlerde bu cevizler de yetişiyor. Son yıllarda farklı ürünler yetiştirmek isteyen üretici de özellikle avokado ve pikan cevizi üretimine yöneldi" dedi.

TOPLAM ÜRETİM 2 BİN TON

Meyvedeki yağ oranının yüzde 71 ve normal cevizden biraz fazla olduğunu söyleyen Abdullah Ünlü, "Yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahip ince uzun bir ceviz türü. Normal cevize göre tadı biraz yumuşak, farklı ve lezzetli bir meyve türü. Ülkemizde sadece Ege ve Akdeniz bölgelerinin sahile bakan yamaçlarında ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yetişiyor. Tahminlere göre ülkemizde yıllık 2 bin ton üzerinde üretimi var. Pazarı olan ve son yıllarda pastacılar, baklavacıların da talep ettiği bir ceviz türü" diye konuştu.

800 RAKIMIN ALTINDA YETİŞİYOR

BATEM olarak pikan cevizi fidanında yıllık üretimin 8-10 bin adet civarında olduğunu kaydeden Ünlü, "Fidanlarımız sertifikalı. Özellikle farklı anaçlar kullanıyoruz, kendi anaçları yani ve dayanıklılık açısından kökten herhangi bir zarar gelmesin diye. Fidanlarımızı bu bölgedeki üreticilere satıyoruz. 800 rakım üzerinde yetişmeyen bir meyve türü. Fidanın tanesi 43 lira. Wichita ve choctaw erken, mahan daha geç hasat edilen türler. Normal cevize göre hasadı daha geç. Bölgemizde hasat dönemi başladı" dedi.

BİR DÖNÜME 14 AĞAÇ

1 dönüm araziye 13-14 pikan cevizi fidanı dikilebiliyor. Fidanlar, üçüncü yılından itibaren meyve vermeye başlıyor. Ekonomik verimlilik açısından bakıldığında, 6 yaşından sonra ağaç başına 20-25 kilo, 8 yaşından sonra ise ağaç başına en az 50 kilo meyve alınabiliyor. BATEM'de 1 yaşındaki pikan cevizi fidanlarının tane satışı ise 43 TL'den yapılıyor.

98 yaşındaki Remziye teyze, Atatürk'le çekildiği fotoğrafı anlattı

Mustafa Kemal Atatürk ile 1937 yılında Adana'ya ziyareti sırasında tanışan ve bazı ders kitaplarında birlikte çekilen fotoğrafları bulunan Remziye Tatlı (98), o anı üzerinden geçen 82 yıla rağmen dün gibi hatırladığını belirterek "Bu herkese nasip olmaz. Ölene kadar unutmayacağım" dedi.

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde tarih dersini dinlerken çekilen fotoğraftaki lise öğrencisi Remziye Tatlı, yıllar sonra o fotoğrafın çekildiği anda hissettiklerini anlattı. Atatürk'ün kendi okullarını ziyaret edeceklerini duyunca çok heyecanlandığını dile getiren Tatlı, herkese nasip olmayacak bir an yaşadığı için kendini çok şanslı hissettiğini söyledi. Atatürk'ün okullarına giriş yaptığı anı dün gibi hatırladığını kaydeden yaşlı kadın, " Müdüre Hanım bir anda 'çocuklar Atatürk geldi, şuan sizin sınıfa doğru yürüyor' dedi. Bir gürültü koptu. Herkes çok heyecanlandı ve Atamız içeri girdi. İlk sözünü hiç unutmuyorum. Hepimiz ayağa kalktık. 'Oturun geleceğin kültürlü anneleri' diye bize seslendi. Cümleye bakar mısınız. Biz de o sözün üzerine sıralarımıza oturduk"dedi.

HER GÜN O A BAKIYORUM'

Sınıfta en ön sırada kendisinin olduğunu ve bu nedenle Atatürk'ün yanına gelip durduğunu belirten Remziye Tatlı, o anları hiçbir zaman unutmayacağını ve özlemle yad ettiğini söyledi. Her gün birlikte çekildikleri fotoğrafa baktığını kaydeden Tatlı, "Özledikçe ona bakıyorum. Nur yüzlü, mütevazi, hoş görüşlü, hoş konuşan, can mı can bir insan. Unutulacak biri değil. Her gün ona rahmet yolluyorum" diye konuştu. Günümüzdeki öğrencilere de seslenen Tatlı, öğrencilere eğitimden kopmayarak vatana faydalı işler yapmanın elzem olduğu uyarısında bulundu.

YAŞLILIĞI TORBAYA KOYUP DENİZE ATACAĞIM'

Neredeyse bir asırdır yaşamın içinde olduğunu ama hiçbir zaman yaşama sevincini kaybetmediğini anlatan Remziye Tatlı şöyle konuştu:

"Yaşlılık çok zor geliyor. Çıkıp dolaşmak istiyorsun ama yapamıyorsun. Gücün yetmiyor maalesef. Gençliğin değerini bilmek lazım. Ben doya doya yaşadım gençliğimi. Her anımdan çok memnunum. Bu yaşlılık ise yaşanacak devir değil. Yaşlılığı bir torbaya koyup ağzını bağlayıp denize atacağım. Ancak böyle rahat ederim."

Remziye Tatlı'nın üniversite öğrencisi torunu Mete Kenanoğlu (22), büyükannesinin kendileri için çok değerli olduğunu ve ülke adına da bir kültür mirası olduğunu söyledi.

