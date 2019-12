DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Anne-babası darbedip, sokağa attı

Isparta 'nın Yalvaç ilçesinde 12 yaşındaki B.Ç., anne-babası tarafından darbedilip, sokağa atıldı. Kol kemiğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedaviye, anne baba ise gözaltına alındı.

Olay, Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. isimli çocuk isimleri açıklanmayan anne-babası tarafından darbedildi. Ardından da sokağa atıldı.

Yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında anne-baba gözaltına alındı.

Evlat nöbetindeki baba: Oğlum 3 kişi teslim oldu, çabuk gel, durma

Diyarbakır 'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 117'nci günde de sürdürüyor. Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı iddia ettiği oğlu Vahit (19) için oturma eylemini sürdüren Bedirhan Çur, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Bak 3 kişi gelmiş teslim olmuş. Çabuk gel durma" dedi.

Hacire Akar , 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar , mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu, Cafer Ceylan, terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğluna kavuşan Hatice Ceylan, diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye de 5 yıl sonra örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Üç ailenin evlatlarına kavuşmasıyla, evlat nöbeti tutan diğer anne ve babaların da çocuklarına kavuşma umudu arttı. Kaya çifti, diğer ailelere destek için oturma eylemini sürdürürken, HDP önündeki 62 aile, 117'ncı günde eyleme devam etti.

'ARKADAŞLARINLA BİRLİKTE GELİN DEVLETİMİZE TESLİM OLUN'

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde oğlu Vahit'in 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını öne sürüp 7 Eylül'den beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini sürdüren Bedirhan Çur, Hacire Akar, Hatice Ceylan ile Hüsniye Kaya 'nın evlatlarına kavuşması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Bedirhan Çur, "Ben çocuğum için buraya geldim. Bugün 117'nci gündür ben çocuğumu bekliyorum. 117 yıl da geçse ben burada kalmaya devam edeceğim ve çocuğumu almadan bir yere gitmeyeceğim. Oğlum durma, gel. Gel devletimize teslim ol. Annen ve ben hastayız. Kardeşlerinle birlikte seni bekliyoruz. Arkadaşlarını da al gel. Arkadaşlarına da söyle hep beraber gelin. Devlet zaten size ceza vermez. Bak 3 kişi gelmiş teslim olmuş. Çabuk gel, durma" dedi.

Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı

Konya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan Yasin K. (21), bindiği minibüste yakalanıp, gözaltına alındı.

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki taksi durağına 8 Aralık günü saat 19.30 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, taksi durağında maddi hasar meydana geldi. 19 Aralık günü saat 00.30 sıralarında ise merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Denizli Sokak'ta başında motosiklet kaskı bulunan kişi, Sami Çamurcu'yı (34) iş yerinde tabanca ile ateş ederek her iki bacağından vurup, yaraladı. Çamurcu ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli, kendisini yakalamaya çalışan polislere de ateş açarak kaçtı.

CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 3 Aralık günü 'yaralama' suçundan hüküm giyen, cezasını çektiği Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar eden ve hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Yasin K. olduğunu tespit etti.

MİNİBÜSTE YAKALANDI

Polis , Yasin K.'nın gidebileceği tüm adresleri kontrol etti. Ekipler, dün akşam saatlerinde Yasin K.'yi, Nalçacı Caddesi üzerinde seyir halindeki minibüste yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Yasin K. adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da HDP'li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Erzurum'da 15 HDP'li belediye meclis üyesi, haklarında yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı 'nca görevden uzaklaştırıldı.

Haklarında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'PKK/KCK terör örgütüye üye olma, propagandası yapma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından soruşturma yürütülen 8'i Karayazı , 4'ü Karaçoban ve 3'ü Tekman olmak üzere toplam 15 Belediye Meclis üyesi hakkında görevden uzaklaştırılma kararı verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen karar sonrası, 15 belediye meclis üyesi görevden alındı.

HABER: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

========================

Tuncelili kadınlar, bakır işlemeciliğini yaşatıyor

Tunceli'nin Pertekli ilçesinde bakır işleme atölyelerinde eğitim alan kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Pertek ilçesinde 2 yıl önce halk eğitimi merkezince açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan 30 kadın, usta öğretici Nazım Civan'dan eğitim aldı. Kursu başarıyla tamamlayan 5 kadın, merkez bünyesindeki bakır işleme atölyesinde istihdam edildi. Bakıra hayat veren kadınların ürettikleri ürünler Tunceli Valiliği , ilçe kaymakamlıklarının yanı sıra Türkiye 'nin dört bir yanındaki kamu kurum ve kuruluşlarına satılıyor.

'KADINLARIMIZ ARACILIĞIYLA BU MESLEĞİ YAŞATIYORUZ'

Bakır işleme atölyesinin usta öğreticisi Nazım Civan, Türkiye'de bakır işlemesinin, bir erkek mesleği olarak görüldüğünü ancak Pertekli kadınların bu işi çok daha iyi yaptığını söyledi. Civan, "Bakır işleme işini Türkiye'de hep erkekler yapardı. Pertek Halk Eğitim Merkezi 2 yıl önce kadınlara yönelik böyle bir kurs açınca 30 kadın katıldı ve başarıya kursu tamamladılar. Şu an merkezimizin bünyesinde bakır işleme atölyemizde 5 kadın istihdam ediliyor. Bakır işleme sanatı günümüzde kaybolmak üzere ama biz Pertek'te kadınlarımız aracılığıyla bu mesleği yaşatmaya devam ediyoruz. Bizden sonraki nesillerin de bu sanatı yapabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Pertekli kadınlar bu mesleği çok severek ve isteyerek yapıyor. Özellikle Tunceli Valimiz Tuncay Sonel ile Pertek Kaymakamımız Emin Nasır bize destekleri çok oluyor. Bundan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletiyorum. Tuncelili iş insanlarının desteğini bekliyoruz" dedi.

'BİZ KADINLAR HER MESLEĞİ RAHATLIKLA YAPABİLİRİZ'

Atölyede çalışan Elif korkmaz, kadınların her mesleği rahatlıkla yapabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Biz zor olanı başardık. Bu mesleği Türkiye'de genelde erkekler yapardı ama görüyorsunuz kadınlar daha iyi yapıyor. Biz kadınlar her mesleği rahatlıkla yapabiliriz. Ben ağırlıklı olarak Tunceli yöresini temsil eden Aleviliği temsil eden motifleri bakır hediyeliklere işliyorum. Şu an bakır tepsiye semah dönen iki kişiyi ve Hz. Ali'nin kılıcını işliyorum. Her türlü işlemeyi motifi rahatlıkla bakır üzerine işliyoruz. Ürünlerimizi satın alıp bize destek olunursa daha iyi ürünler üretebiliriz."

