DHA YURT BÜLTENİ -5 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ -5

6 saat önce

Operasyondaki time el bombası atmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildiMARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda, güvenlik güçlerine el bombası atmaya çalışan 'Renas' kod adlı terörist Kutbettin Saltan, etkisiz hale getirildi.

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Operasyondaki time el bombası atmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-1' operasyonunda, güvenlik güçlerine el bombası atmaya çalışan 'Renas' kod adlı terörist Kutbettin Saltan, etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan 'Kapan-1' operasyonu devam ediyor. 'Şafak-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Özel Birlik Operasyonu'nda, kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 21 komando timinin katılımıyla operasyon başlatıldı. Operasyonda güvenlik güçlerini görünce üzerlerine el bombası atmaya çalışan PKK'lı terörist 'Renas' kod adlı Kutbettin Saltan, etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Birliklerin operasyona çıkması

Operasyondan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: 50 MB

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KOLOMBİYA'DAN GELEN 10 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi (2)

Kolombiya'dan çeşitli meslek gruplarından 10 kişi bu sabaha karşı geldikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında otobüsle Bolu'ya getirildi. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalarına alındı. Gün içinde başka ülkelerden de Türk vatandaşlarının gelerek yurda yerleştirileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşların kayıt yaptırması

-Yurda giriş

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Domaniç Belediye Başkanı Ertürk, pazarda maske dağıttı

KÜTAHYA'da Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, korona virüs tedbirleri kapsamında, halk pazarında esnafa maske ve eldiven dağıttı. Esnafı tek tek uyaran Ertürk, sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını hatırlatarak, müşteriler arasında sosyal mesafenin korunmasını istedi.

Domaniç'te, her hafta Pazartesi günleri kurulan halk pazarında, korona virüse karşı alınan önlemler arttırıldı. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Zabıtalar ile birlikte sabah saatlerinde pazaryerinde incelemede bulundu. Ertürk, esnafa maske ve eldiven dağıtarak, hijyen kurallarına uymaları, müşteriye sebze, meyve seçtirmemeleri ve sosyal mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

Başkan Ertürk, "Tedbirler üst seviyede. Zabıta, emniyet, meclisimiz ile sahadayız. Burada en büyük sorumluluk esnafımıza düşüyor. Bugün seçmece olmayacak. Siz seçerek vatandaşımıza vereceksiniz. Kesinlikle kötü malzeme poşetlere koymayalım. Alışveriş sırasında sosyal mesafe korunacak. Verdiğimiz çöp poşetlerine çöplerinizi atalım. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız. İnşallah bu zor günleri hep beraber atlatacağızö dedi. Öte yandan belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla alışverişlerini tamamlayanların evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Görüntü Dökümü:

-Başkan ve zabıtanın Pazar gezmesi

-Esnaflara eldiven ve maske dağıtılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),-

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'Sülük' operasyonunda gözaltına alınan tefeciler, adliyeye sevk edildi

NİĞDE'de, 'sülük' adıyla tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 'Sülük' adı verilen operasyonda, F.Ö., B.Ö., F.Ö. ve S.Ç.  gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 3 cep telefonu, 5 boş senet, 2 mağdur adına hazırlanmış senet ve kimlik fotokopileri ile ihtarname ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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Şüphelilerin polis eşliğinde adliyeye girmesi

Adliyeden görüntü

Süre: 00'29"     Boyut: 54 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Kozan'daki barınakta köpekler birbirine saldırdı iddiası

ADANA'daki Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden besleme çalışmalarının aksaması nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye vatandaşlar tepki gösterirken belediye yetkilileri, "Uyuz köpeklerin bulunduğu kısımda ölen bir köpeğe diğer köpekler saldırmış. Yemek vermemek gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.

İddiaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki besleme çalışmaları bir süredir aksadı. Açlıktan oldukça zayıf oldukları görülen koruma altındaki köpeklerin birbirini saldırdığı anlar, bir hayvansever tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Dün gece saatlerinden bu yana yüzlerce vatandaş tarafından paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Hayvanseverler, barınakla yakından ilgilenen personelin 4 ay önce işten çıkartılması üzerine yeni alınan personelin hayvanlara gerekli ilgiyi göstermediğini öne sürdü. Kozan Belediyesi ise, "Uyuz köpeklerin bulunduğu kısımda ölen bir köpeğe diğer köpekler saldırmış. Yemek vermemek gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü

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Aç kalan köpeklerin birbirini yemesi

Haber: Nuri PİR-Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN(Adana),

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Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde odun yüklü kamyon devrilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı - Tunçbilek karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Tunçbilek'e giden İsmail Altın (61) idaresindeki 10 VZ 302 plakalı odun yüklü kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İsmail Altın kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza ve ekipler

-Devrilen kamyon

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-

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'Kırmızı Montlular'dan sağlık çalışanlarına destek

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydan gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' üyeleri, sağlık çalışanlarına ve 'evde kal' çağrısına destek amacıyla şarkı söyledi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' gönüllüleri, koronavirüs nedeniyle yapılan evde kal çağrısına ve sağlık personellerine destek için etkinlik düzenledi. Gönüllüler, sağlık çalışanlarına moral ve destek amacıyla şarkı söyledi. Şarkıya çocuklar da destek verirken, işitme engelliler için işaret dili de kullanıldı.

Görüntü Dökümü

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Şarkının işaret dili eşliğinde gönüllüler ve çocuklar tarafından söylenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber:  Ahmet ÇÖTELİ-Kamera:  ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59,8 MB

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Öğrenciler uzaktan eğitime başladı(2) DORUK, TV BAŞINDA

Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de okullarda eğitime ara verildi. Öğrencilerin eğitimlerinden uzak kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye soktuğu  uzaktan eğitim sistemi bu sabah saatlerinden itibaren başladı.  TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden  yapılan eğitimlere öğrenciler televizyon başına geçerek evlerinden katıldı.  İlk ve ortaöğretimde öğrenciler, günde 20'şer dakikalık iki ders şeklinde planlanan eğitime katıldıktan sonra EBA sistemi üzerinden öğretmenlerinin verdiği ödevleri yapmaya devam edecekler.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Doruk Torkan da sabah televizyon karşısına geçerek ders yaptı. Uzuktan eğitimle derslerinden geri kalmadığını belirten Doruk Torkan,  "Uzaktan eğitim sayesinde derslerimizi alıyoruz. Sağlımız için evdeyiz. Yaşlılarımızın da bizim için evlerinden bizi için çımkasınlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ders başlaması

-Doruk Torkan'ın ders yapması

-Doruk Torkan ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:00 Kaynak: DHA

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