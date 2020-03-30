DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Van'da mahalle ve mezralardaki karantina 3'üncü günde de devam etti

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran, Başkale ve Çatak ilçelerinde koronavirüs nedeniyle 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina 3'üncü günde de devam ediyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından 2 gün önce de Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Karantina uygulanan mahalle ve mezralarda giriş ve çıkışlara izin verilmezken Valilik, Başkale ilçesine bağlı Ilıcak ve Belliyurt mezralarının da korovanivüs nedeniyle karantinaya alındığını duyurdu.

Üç gündür karantinanın uygulandığı Hanköy Mahallesi'nde ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakamlığın izniyle ilçeye giden mahalle sakinleri, jandarma kontrolünde alışverişlerini yaptıktan sonra, mahalleye döndü. İhtiyaçlarını karşılamak üzere ilçeye giden Ahmet Öztunç, karantinaya alınan mahallelerinde olumsuz herhangi bir durumun olmadığını, ancak İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahallenin karantinaya alındığını söyledi.

Öte yandan, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, karantinaya alınan Hanköy Mahallesi'nde vakayla temas halinde olanlar, sağlık ekiplerince tespit edilerek taramadan geçiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalleden gelen araçlar

-Jandarma ekiplerinin kontrolleri

-Gelen araçların geçişleri

-Bir vatandaş ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Mahalleden genel ve detaylar

-Sağlık ekiplerinden detaylar

-Mahallenin tabelası

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Van Edremit'te havadan ve karadan koronavirüs denetimi

VAN'ın göl kıyısındaki ilçesi Edremit'te belediye ve polis ekipleri, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik helikopter destekli uygulama yaptı. Sahil bandındaki vatandaşlar, yapılan anonslarla uyarıldı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle sahil bandı, mesire ve ören yerlerinin yasaklanmasının ardından Van'ın göl kıyısındaki Edremit ilçesinde belediye önlemlerini arttırdı. Vatandaşların hafta sonları yoğunluk oluşturduğu ilçede belediye ekipleri ve kolluk görevlileri, 30 kilometrelik sahil bandında yürüyüş, spor ve piknik yapanları uyardı. Van Emniyet Müdürlüğü de helikopter ile uygulamaya destek verdi. Helikopterden, anonsla genelge kapsamında alınan yasaklar hatırlatılarak vatandaşlar, evlerinde kalmaları yönünde uyarıldı. İlçede sahil, mesire ve ören yerlerine girilmesine izin verilmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van'ın Edremit İlçesi'nde alınan tedbirler

-Helikopterlerin havadan aldığı tedbirler

Gülay KUYUCU/VAN,

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Babasıyla tartıştı, evi ateşe verdi

MALATYA'da, babasıyla tartışan Güven A., yaşadıkları evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün gece Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Güven A., babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Güven A., yaşadıkları evi ateşe verdi. Yangını görenlerin ihbarıyla eve gelen itfaiye ekipleri, baba ile oğlunu tahliye edip, yangını müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, evi ateşe veren Güven A. ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detay

Yanan ev

Müdahaleden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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HDP önündeki eylemde 210'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 210'uncu günde de devam etti. Oğlu Hamza (19) için Hakkari'den gelen Zümrüt Salim, koronavirüs salgınına rağmen oturma eylemini devam ettireceğini belirterek, oğlundan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'OĞLUMU ALMADAN GİTMEYECEĞİM'

2015 yılında Kuran kursunda hafızlık okurken dağa kaçırılan oğlu Hamza için Hakkari'den gelerek oturma eylemine katılan Zümrüt Salim, oğlunu alana kadar eylemini sürdüreceğini belirtti. Oğluna da seslenen Salim, "Koronavirüs hastalığı var, ama oğlum için oturmaya devam edeceğim, oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğluma sesleniyorum, gel, burada oturmuşuz, hastayım, senin hasretini çekiyorum. Eve dön oğlum, yeter, nereye kadar, eve dön. Senin annen ve baban önemlidir. Bak halan beni aradı, hastadır. Ölmeden önce seni görmek istiyor. Kaç, devletimize sığın, ceza da yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Zümrüt Salim'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Nizip ve Karkamış'ta tarım arazilerinde sel zararı

GAZİANTEP'te hafta sonu etkili olan sağanak Nizip ve Karkamış ilçelerinde sele neden oldu. Her iki ilçede tarım arazileri ve bahçeler zarar görürken, çiftçiler, yetkililerden destek istedi.

Gaziantep'te hafta sonu yağan sağanak, Nizip ve Karkamış ilçelerinde sele neden oldu. Her iki ilçenin kırsal mahallelerinde ekili araziler ve bahçeler zarar gördü, ahırlar ve bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı. Nizip ilçesinde sel sularına kapılan Abdullah Korkmaz (13) yaşamını yitirdi, çok sayıda hayvan da su basan ahırlarda telef oldu.

Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz da selin zarara yol açtığı mahallerde incelemelerde bulundu. Çiftçinin mağdur olduğunu ve zarar tespitine ilişkin incelemelerini raporlaştırarak ilgili kurumlara ileteceklerini belirten Sıddık Durmaz, üreticinin yaşadığı sıkıntının giderilmesini talep edeceklerini ifade etti.

Sağanak yağış ile gelen selin; tarım arazilerinin yanında fıstık, zeytin, nar ve ceviz ağaçlarında da zarara yol açtığını belirten çiftçiler, mağdur olduklarını söyledi. Bir yıllık emeklerinin heba olduğunu belirten çiftçiler, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zarar gören alanlar

Çiftçilerle rop.

Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz röp.

Yıkılan duvarlar ahırlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP

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Mezarlıkta, 'kadın çığlığı' ihbarı asılsız çıktı

ADIYAMAN'da, mezarlıkta kadın sesi duyulduğuna dair gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, mezarlıktaki incelemenin ardından ihbarın asılsız olduğunu belirtirken, mahalle halkı ise polisin bu şekilde meşgul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Dün gece polis ihbar hattını arayan bir kişi, Karapınar Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta kadın çığlıkları duyduğunu söyledi. İhbar üzerine mezarlığa giden polisler, uzun süre arama yaptı ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Polisler, mezarlıktan ayrılırken, olayı öğrenen mahalleli sabah saatlerinde duruma tepki gösterdi. Mahalle halkından Kadir Dicle, herhangi bir çığlık sesini duymadıklarını ve bu ihbarda bulunanların polisi oyaladığını belirterek, "Yıllardır buradayız ve herhangi bir ses duymadık. Buradan geçen birisi böyle bir ihbarda bulunmuş olabilir. Bir kadının gece vakti mezarlıkta ne işi olabilir. Polisi böyle uydurma konularla meşgul etmekten vazgeçsinler" dedi.

Mahalle esnafından Bülent Tekin de gece herhangi bir çığlık sesi duymadıklarını ifade ederek, ihbarda bulun kişinin polise şaka yaptığını tahmin ettiklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karapınar Mezarlığı

Mezarlık içerisi

Kadir Dicle ile röp.

Bülent Tekin ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Taksiciler tek-çift uygulamasından memnun

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle saat 00.00'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarıyla ilgili yapılan yeni düzenlemeden sonra, bugün plakasının son hanesi tek sayı olan ticari taksiler trafiğe çıktı. İzmir'de görev yapan taksiciler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 00.00'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Uygulama çerçevesinde, tek ve çift plaka uygulaması sayesinde bugün İzmir'de plakasının son hanesi tek sayı olan ticari taksiler göreve çıktı. Plakasının son hanesi çift sayı olan taksiciler ise araçlarını park halinde bıraktı. Aynı zamanda, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, otobüslerde olduğu gibi taksiler de kapasitesinin yarısı kadar yolcu almaya başladı. Bir kişi ön koltuğa, bir kişi arka koltuğa olmak üzere, taksiler toplamda 2 yolcu alabiliyor. Bugün İzmir'de toplamda bin 400 taksinin görevde olduğunu aktaran İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan, "Hükümetimiz elinden gelen çabayı sarf ederek esnaf adına da önlemler alıyor. Genelge bizlere dün akşam saat 10 itibari ile gönderildi. Biz de haberleşme kanallarımızla taksicilerimize bildirdik. Dün gece saat 12'den itibaren tek plakalı araçlarımız çalıştı, bu gece saat 12'den sonra da çift plakalar uygulamaya devam edecek. Halkın yüzde 80'i evde kal çağrısına uydu. Dolayısıyla müşteri potansiyelimizde ciddi bir düşüş oldu. Arkadaşlarımız boş yere duraklarda müşteri bekliyorlardı, boş yere trafik yoğunluğuna sebebiyet veriyorlardı. Esnafımızdan da böyle bir talep vardı. Zaten biz kendi içimizde gruplara ayrılıp o şekilde çalışmaya başlamıştık. Ama bunun resmi uygulamasına geçilmesi çok yerinde oldu" dedi.

'BİR NEBZE DE OLSA HAREKETLİLİK SAĞLANDI'

Bayraklı'da taksi şoförlüğü yapan Erhan Kaya, "Tek çift sistemi bizim için her türlü avantaj sağlıyor. Yavaş yavaş da olsa tekerler dönmeye başladı. İster istemez salgından korkuyoruz ama ekmek parası için çalışmaya devam ediyoruz. Eskiden tüm arabalar bekliyordu, şimdi en azından daha çok müşteri bulabiliyoruz. Çok müşteri olmuyor yine ama bir nebze de olsa hareketlilik sağlanmaya başladı" diye konuştu.

'EN AZINDAN BİRKAÇ GÜN EVDE OLACAĞIZ'

Buca'da taksi şoförlüğü yapan Edip Vardar, virüs salgınıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Bu sistem bizim için bir yandan iyi, bir yandan kötü oldu. Bizim durakta toplamda 19 araba var. Tek plaka 7, çift plaka 12 tane var. Bu tarz eşitsizlikler olabiliyor. Fakat yapacak bir şey yok, önlem önlemdir. Bir şekilde kendimizi karantinaya almak zorundayız. Dinlenmek gerekiyor. Yolcu aldığımda maske takıyorum, dezenfektan kullanıyorum. Her yolcu inip bindikten sonra da koltukları ve kapı kollarını kolonya ve dezenfektanla silip yeni yolcuya hazırlıyorum" dedi.

Karabağlar'da görev yapan şoförlerden Fikri Deveci ise, uygulamadan memnun olduğunu anlatarak, "Bir gün çalışıp bir gün çalışmamak iyi olacak bizim için. Bizim durağımız devlet hastanesine yakın, tedirgin oluyoruz haliyle. Bu şekilde en azından haftada birkaç gün evde olacağız. Araçta eldiven ve maske takıyorum. Kolonya ile hijyen sağlamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Park halindeki taksilerden görüntüler

Taksilerin plakalarından görüntüler

Tek plakalı taksilerden görüntüler

Taksi şoförleriyle röportaj

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan ile röportaj

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Nevra UÇKAÇ/İZMİR,

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Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu

MERSİN'de yaşayanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyup, hafta sonu dışarı çıkmadı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce boş kalan cadde ve meydanların drone görüntüleri sosyal medyadan paylaşılıp, Mersinlilere teşekkür edildi.

Ülke genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, evde kalınması çağrılarına uyan Mersinliler, dışarı çıkmayıp, hafta sonunu evlerinde geçirdi. Kent merkezindeki yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, meydanlar, caddeler ve yollar, polis ekiplerinin de önlem almasıyla boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce boşalan noktaların drone ile havadan çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşılarak, Mersinlilere 'evde kal' çağrılarına uydukları için teşekkür edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet Müdürlüğü'nün teşekkür yazı

-Kentin çeşitli noktalarından drone ile çekilen görüntü

-Teşekkürler yazı ve evdekal yazısı

Haber-Kamera: MERSİN