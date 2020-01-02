DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

'Kıran-11'de 515 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında sürdüren 'Kıran-11 narko-terör' operasyonunda 515 kilo esrar ele geçirildi, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesinin kırsal alanında 31 Aralık günü başlatılan 'Kıran-11 narko-terör' operasyonu tamamlandı.

515 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında güvenlik güçlerince arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar, poşetler ve jelikan bidonlar içerisinde, 515 kilo esrar ve 2 kenevir elemekte kullanılan elek ele geçirildi.

SIĞINAKLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 kış sığınağı ile avcı boy çukuru tespit edildi. Sığınak ve arazide ise 3 el bombası, anti-tank roketatar mühimmatı, silah üstü termal gece görüş dürbünü, 3 Kalaşnikof şarjörü, EYP düzeneğinde kullanılan çalar saat, 86 el yapımı el bombası muhafaza kabı, siren, anons ve lamba kontrol cihazı, 4'lü pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, kıyafetler, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, delil niteliğinde olan malzemelere el konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Jandarmanın operasyonu başlatması

-Ele geçirilen uyuşturucu

-Sığınaktan detay

-Ele geçirilen malzemeler

-İmha edilen malzemeler

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif FİLİZ-Kamera: DİYARBAKIR,

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Alkol alırken silahlı saldırıya uğradı

KARAMAN'da meyve bahçesinde oturup alkol alan Yusuf Şen (22), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açılması sonucu bacaklarından yaralandı. Şen, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.40 sıralarında Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde bir meyve bahçesinde meydana geldi. Yusuf Şen, iddiaya göre rast gele girdiği bir meyve bahçesinde oturup, alkol aldığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerin bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan Şen, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralının hastaneye getirilişi

Ambulans ve hastaneden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Mobil PTT şubesinden para çaldı, ayakkabı sayesinde yakalandı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, üzerine geçirdiği çuvalla mobil PTT şubesini soyan İsmail K.'yi (25), giydiği ayakkabı ele verdi. Bölgedeki kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen jandarma, İsmail K.'nin paylaştığı fotoğraftaki ayakkabısının şüphelinin giydiği ayakkabıyla aynı olduğunu tespit ederek, gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden İsmail K., adliyeye sevk edildi.

Olay, 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında Güneyyurt beldesindeki mobil PTT şubesinde meydana geldi. Kimliğini gizlemek için başına ve üstüne çuval giyen bir kişi, mobil şubenin gişe olarak kullanılan bölümünün kapağını açtı. Şüpheli, dışarıdan kasayı açmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca tırmanarak içeri girip kasadaki yaklaşık 150 lira madeni parayı alarak kaçtı. Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında aynı kişinin, PTT şubesine gelirken kimliğini gizlemek için şemsiye kullandığı ve hafif eğilerek yürüdüğünü belirledi. Şüphelinin o bölgeden biri olduğu üzerinde duran jandarma, araştırmasını bölgede oturan insanlar üzerinde yoğunlaştırdı.

Şüphelendikleri kişilerin sosyal medya hesaplarını da inceleyen jandarma, mobil PTT Şubesi'nin yakınında lokantada çalışan İsmail K.'nin sayfasında yayınladığı fotoğraftaki ayakkabısının, şüphelinin giydiği ayakkabıyla aynı olduğunu saptadı. Ardından şüphe üzerine gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden İsmail K., aynı gün o bölgedeki bir marketten de madeni para çaldığını itiraf etti. Evde yapılan aramada ayakkabısı, tanınmamak için başına ve üstüne giydiği çuval, kilitleri açtığı kazma ile şemsiyeye el konuldu.

İsmail K., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Şüphelinin çevrdeki güvenlik kemaralarına yansıması

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Sosyal medyada kullandığı fotoğrafı

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN

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HDP önündeki eylemde 122'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 122'nci günde de sürdürdü. Bazı HDP'lilerin parti binasına girip, çıkması üzerine aileler de çadırdan çıkarak, eylemine binanın merdiveninde devam etti.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturmayı sürdürürken, HDP önündeki 64 aile, 122'nci günde eyleme devam etti.

ÇADIRDAN ÇIKIP, MERDİVENE OTURDULAR

Eylemi çadırda sürdüren aileler, parti binasına bazı HDP'lilerin girmesi üzerine dışarı çıkarak, bina merdiveninde oturmaya devam etti. Binaya giren partililerden çocuklarını isteyen aileler, HDP'ye tepki gösterdi.

'EVLADIMIN ÜZERİNDE HAKKINIZ YOK'

Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için eşi Şevket Altındaş ile beraber Gaziantep'ten gelerek, 5 Eylül'de oturma eylemine katılan Songül Altındaş, HDP'lilerin parti binasına girip, çıktığını ve kendilerini önemsemediklerini söyledi. Altındaş, "Burada biz yokmuşuz gibi davranıyorlar. Binalarının önündeyiz. İnsan gelir bir seslenir, 'Derdiniz nedir? Konuşalım, çare arayalım' der. Ama bunlarda hiç insanlık yok, hiç merhamet yok. Kar da olsa kış da olsa buradan gitmeyeceğiz. Ben oğlumu istiyorum, benim oğlumu kaçırdılar. 5 yıldır oğlumu bırakmıyorlar, 150 metre yerin altında tutuyorlar. Yeter artık, ben evladımı istiyorum. Evladımın üzerinde sizin hiçbir hakkınız yok. Siz bu kadar zalimsiniz, vicdansızsınız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-HDP il binası

-Ailelerin bekleyişi

-Ailelerin çadırdan çıkıp il binası önünde oturöası

-Ailelerin parti binasına girenlerden evlatlarını talep etmesi

-Songül Altındaş'ın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Denizli Büyükşehir'den ücretsiz kayak kursu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 420 metre rakıma sahip Bozdağ'daki kayak merkezinde, yarıyıl tatilinde ücretsiz kayak kursu düzenleyecek.

Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki Denizli Kayak Merkezi, ücretsiz kayak kurslarına ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi, kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı, 2 bin 420 metre yükseklikteki kayak merkezinde, haftanın 3 günü kayak eğitimi verecek. Hafta içi 19 yaş ve üzeri, hafta sonu ise 10-18 yaş aralığındaki vatandaşlar, toplam 13 kilometre uzunluğa sahip 9 pistin bulunduğu tesiste eğitim alacak. Eğitimde kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları ücretsiz sağlanacak. Kurs içi kayıtlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ve Yenişehir Spor Merkezi'nde yapılabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kurum olarak 7'den 70'e birçok spor dalında ücretsiz kurs düzenlediklerini belirtti. Denizli Kayak Merkezi ile birlikte bunların arasına kayak sporunu da eklediklerini söyleyen Zolan, "Kış turizminin gözdesi olan kayak merkezimizde yetişecek sporcularımız Denizli'ye şampiyonluklar getirecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurstan detay görüntüler

Kayak yapanlardan detaylar

Kayak Merkezinden görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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