DHA YURT BÜLTENİ-9

Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyünde zeytinlik alanda saklanan Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Prof. Dr. Kılıç: İnsanlar yalnızlıktan, dini inançların zayıflığından intihar ediyor

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, son dönemde yaşanan siyanürle intihar olaylarıyla ilgili, "İntihar dinimizce haramdır. Çünkü canı veren Allah'tır. Allah'tan başkası da alamaz. Şunu söyleyeyim, o insanlar bu noktada niye intihar ediyor, yalnızlıktan intihar ediyor, dini inançların zayıflığından intihar ediyor. Hayata olumlu bakmak lazım. Olumlu bakacak yollar ve yöntemleri de bilmek gerekiyor" dedi.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Edirne'nin Keşan ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programı kapsamında 'Hz. Peygamber ve aile' konulu bir konferans verdi. Keşan Belediyesi Konferans Salonu'ndaki konferansa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı ve çok sayıda davetli dinleyici olarak katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit'in açılış konuşmasını yapmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve İlçe Müftülüğü İlahi Korosu Tasavvuf Musikisi konseri ile devam etti.

'GÜÇLÜ BİR İMANLARI OLSA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYACAKLAR'

Konferans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Cevdet Kılıç, son dönemde yaşanan siyanürle intihar olaylarıyla ilgili şunları söyledi:

"İntihar dinimizce haramdır. Çünkü canı veren Allah'tır. Allah'tan başkası da alamaz. 'Bu beden benimdir, bu ruh benimdir' diye bir şey diyemeyiz. Bu bir emanettir. Dolayısıyla böyle bir şey İslam açısından çok büyük günahtır ve haramdır. Ama şunu söyleyeyim, o insanlar bu noktada niye intihar ediyor, yalnızlıktan intihar ediyor, dini inançların zayıflığından intihar ediyor, Allah'ı, peygamberimizi bilmemekten intihar ediyor. Gerçekten güçlü bir imanları olsa böyle bir şey yapmayacaklarını düşünüyorum. Bireyselci olmamalıyız. Vicdan, iman sahibi olmak gerekiyor. Allah'ı, peygamberimizi yakından tanımak gerekiyor. Hayata olumlu bakmak lazım. Olumlu bakacak yollar ve yöntemleri de bilmek gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Cevdet Kılıç, daha sonra ise 'Hz. Peygamber ve aile' konulu konferans verdi.

Görüntü Dökümü

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-Konferansa katılanlar

-Kur'an-ı Kerim tilaveti

-İlçe Müftülüğü İlahi Korosu konseri

-Dekan Prof. Dr. Cevdet Kılıç röp.

-Dekan Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın konferansı

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Hersek Lagünü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, bazı kuş türlerinin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi nedeniyle 'Kuş Oteli' olarak bilinen Hersek Lagünü, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kuşlara ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Köprüsü projesinde değişikliğe gidilip, köprüye kavis verilen Hersek Lagünü, bugünlerde, en kalabalık dönemini yaşıyor. Kasım ayı itibariyle şu anda 221 kuş çeşidinin konakladığı lagünde, Haziran ayında göç eden flamingolar da geri döndü. Flamingolar renkli görüntüler oluşturdu.

Şu ana kadar bin civarında flamingonun konakladığı Hersek Lagünü'nde bu rakam her geçen gün artıyor. Lagünün, bu yıl yapılan kuş gözlem kuleleri ile de özellikle doğaseverler ve fotoğrafçılar için çok önemli bir yer haline gelmesi hedefleniyor. Türkiye'nin tek tapulu gölü olan Hersek Lagünü'nde kuş görüntüleri meraklılarını bölgeye çağırıyor.

Görüntü dökümü;

-Drone görüntüleri

-Lagünden detaylar

-Hayvanlardan detaylar

-Bölgeye yönelik bilgilendirmeler, açıklamalar

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,