DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Elazığlı öğrenciler, ağır hasarlı okullarının yıkımını üzüntüyle izledi -ÖZEL

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremde ağır hasar gören okulların yıkımına başlandı. Elazığ Ortaokulu'nun öğrencileri de ağır hasarlı binalarının yıkımını izledi. 8'inci sınıf öğrencisi Serhat Efe Orhan, "İçimiz parçalanıyor, çok üzüldük" dedi.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da, 200 okuldan ağır hasar gören 10'unun yıkımına karar verildi. Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde bulunan, 24 derslikli Elazığ Ortaokulu'nun da taşıyıcı kolonlarında, depremde ağır hasar meydana geldi. 68 öğretmenin görev yaptığı, 1081 öğrencinin eğitim gördüğü, 3 katlı okul, iş makineleriyle içindeki eşyalarla birlikte kontrollü olarak yıkıldı. Yıkımı duyan öğrenciler de okul binasının önüne geldi. Yıkımı izleyen ve duygulanan öğrenciler, aynı yere inşa edilecek okul açılana kadar Esen Tepe Mahallesi'ndeki Cemal Gürsel Ortaokulu'nda eğitim görecek.

Elazığ Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Serhat Efe Orhan, "Burada okuyorum. 8'inci sınıfa gidiyorum. LGS'ye hazırlanıyorum. Kitaplarımız da evde kaldığı için ders çalışamıyoruz. İçimiz parçalanıyor, çok üzüldük. Okulumuz yeniden yapılana kadar eğitime yukarıda, Cemal Gürsel Ortaokulu'nda devam edeceğiz" dedi.

7'nci sınıf öğrencisi Muhammet Sefa Yıldırım ise "Okulumuz yıkıldı, çok üzüldük" diye konuştu.

7'nci sınıf öğrencilerinden Nisa Ceylin Bal da "Bu okulda bir sürü anımız vardı ama hepsi gitti. Yeni okul yapılacakmış. Okulumuzun hemen yapılmasını istiyorum" dedi.

Öte yandan depremde, okulun en üst katındaki duvarda olduğu gibi kalan Atatürk portresi, görevliler tarafından alınarak, güvenli yere konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin okul yıkımını izlemesi

-Öğrencilerin konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL/ELAZIĞ,

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Kızılay'dan deprem bölgesindeki hayvanlar için mama

Türk Kızılayı tarafından Sivrice merkezli 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'ın sokaklarına, hayvanlar için mama bırakıldı.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da çalışma başlatan Kızılay ekipleri, afetzedelerin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, deprem bölgesinde sokaklara hayvanlar için mama bıraktı. Kızılay görevlileri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HABER: ELAZIĞ,

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Ulaştırma Bakanı Turhan'dan 4 ile demiryolu müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cihat Turhan, Eskişehir ile Antalya arasında demiryolu hattı için demiryolu etüt çalışmalarına başlandığını açıklayarak, "Eskişehir'i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cihat Turhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de, 4 şehir için demiryolu hattı müjdesi verdi. Eskişehir ile Antalya arasında yapılacak olan yeni demiryolu hattını 'dev proje' olarak nitelendiren Bakan Turhan, "Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir YHT hattında 18 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Yine dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir'in Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu ile bağlamak için proje çalışmalarımız hızla devam ediyor. Proje çalışmalarımızı, hedefimiz bu yılın sonunda tamamlamak. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından finansman sorunun çözülmesinden sonra bunu yatırım programına alıp, yapımına başlayacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Turhan'ın lokomotif fabrikası gezisi

-İşadamlarıyla toplantısı

-Yeni demiryolu hattı açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Kazak gazeteci, evinde ölü bulundu

Antalya'da yerleşik yaşayan Kazakistanlı gazeteci Zhassulan Kuzhekov (53), ailesiyle birlikte oturduğu evde ölü bulundu.

Olay saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede ailesiyle oturan Kazakistanlı Zhassulan Kuzhekov, yakınları tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 ekipleri, Kuzhekov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kuzhekov'un cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Zhassulan Kuzhekov'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Evli ve iki çocuk babası Zhassulan Kuzhekov'un ülkesinde gazeteci olduğu, Antalya'da da Türkiye'yi tanıtıcı haberler yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Binadan genel görüntü

-Polislerden genel görüntü

-Polisin ekiplerin bina önünde beklemesi

-Gazetecinin opak fotoğrafı

-Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, TEM yolunda hafif ticari araç, takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM yolunun Erenler Hanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Zekeriya Bostancı yönetimindeki 50 ZC 601 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Zekeriya Bostancı, eşi Semiha Bostancı ile beraberlerinde bulunan Sudenaz Taşpınar ve Nisa Dinçsoy, sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise kazanın ardından alev alan aracı söndürdü.

Sürücü Zekeriya Bostancı, ilk ifadesinde, yola manevra yapan plakasını alamadığı otomobile çarpmamak isterken aracının kontrolünü kaybederek kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri detay

-Polis ekipleri incelemesi

-Aracın bulunduğu yerden çıkarılması

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER(Sakarya),

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Erdemli'de yaralı kızıl şahin, tedaviye alındı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kamyonun çarpması sonucu yaralanan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl şahin, tedaviye alındı.

Erdemli'nin Yarenler Mahallesi'ndeki evlerine dönen Semiha ve Oğuz Tatar çifti, önlerinde ilerleyen bir kamyonun kuşa çarptığını gördü. Otoyolun Mezitli-Kuyluk bölgesinde durarak yaralı kuşu yanlarına alan Oğuz Tatar, tedavisi için veterinere götürdü. Burada ilk müdahalenin yapıldığı kuşun nesli tükenme tehdidi altındaki kızıl şahin olduğu saptandı. Tatar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü'nü aradı. Kızıl Şahin, tedavisi yapılmak üzere gelen ekiplere teslim edildi. Tatar, "Yaralı kuşu alarak Erdemli'de önce veterinere götürdük ve ilk tedavisini yaptırdık. Sol gözünden darbe aldığı görülüyor. Temennimiz bir an evvel tedavisinin yapılarak doğal yaşamına geri dönmesidir" dedi.

TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan, yaralı kuşu Erdemli Şefliği'nde veteriner kontrolünden geçtikten sonra Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne göndereceklerini, bakım ve tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağını belirtti. Arslan, duyarlı davranışlarından dolayı Tatar ailesine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kızıl Şahin'i bulan Oğuz Tatar'ın ekiplere teslim etmesi

-Kızıl Şahin'in görüntüsü

-Oğuz Tatar ile röportaj

-Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ömer Arslan ile röp.

-Tatar ailesi ve ekiplerden görüntüler

-Şahinin kafese konulması

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),