Dha Yurt - Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

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"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi

İçişleri Bakanı Soylu, "İlk Kez Söylüyorum" Dedi ve Açıkladı: Öldürülür ya da Tutuklanır