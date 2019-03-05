Dha Yurt - Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem
57 dakika önce
BURSA'nın Karacabey ilçesi Marmara Denizi açıklarında gece gece yarısı Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BURSA'nın Karacabey
ilçesi Marmara Denizi
açıklarında gece gece yarısı Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 00.07'de merkez üssü Bursa
'nın Karacabey ilçesinin 9.5 kilometre açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bursa merkez ile Mudanya
, Gemlik
, Mustafakemalpaşa
ilçeleri ve Balıkesir
'in Bandırma
, Manyas
, Gönen
ve Erdek
ilçelerinden de hissedildi. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:49 Kaynak: DHA
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