Dha Yurt Seçim Bülteni -36

Çanakkale'de Millet İttifakı adayı CHP'li Gökhan, 4'üncü kez kazandıÇANAKKALE'de 3 dönemdir CHP'den belediye başkanı olan Millet İttifakı'nın adayı Ülgür Gökhan, resmi olmayan sonuçlara göre, 4'üncü dönemde de başkan seçildi.

Çanakkale'de Millet İttifakı adayı CHP'li Gökhan, 4'üncü kez kazandı



ÇANAKKALE'de 3 dönemdir CHP'den belediye başkanı olan Millet İttifakı'nın adayı Ülgür Gökhan, resmi olmayan sonuçlara göre, 4'üncü dönemde de başkan seçildi. Başkan Gökhan, CHP lokali önünde partililere seslenerek, zaferini ilan etti.



Çanakkale'de 2002 yılında Başkan İsmail Özay'ın milletvekili adayı olmak için istifa etmesi üzerine belediye meclis üyesi Ülgür Gökhan, meclis tarafından belediye başkanı seçildi. Gökhan sonrasında, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazandı. Üst üste 3 dönemdir başkan seçilen Ülgür Gökhan, bugünkü seçimleri de kazanarak 4'üncü dönemde yine başkan oldu.



Başkan Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki CHP lokali önüne gelen partililere teşekkür konuşması yaptı. Partililer, ellerindeki Türk bayrakları ve CHP bayraklarıyla büyük bir coşku yaşadı, meşaleler yakıldı.



Yeniden Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Ülgür Gökhan, "Bu başarı hepimizin, hepinize kutlu olsun. Bu kente hep 'barış kenti' diyoruz, 'özgürlük kenti' diyoruz. 'Burada kardeşlik hüküm sürsün' diyoruz. Bununla ilgili söylemlerimizi Çanakkale halkı dikkate aldı. Burada büyük bir oy oranıyla bizi göreve getirdi. Şu andan itibaren inşallah mazbatamızı aldıktan sonra artık biz Çanakkale halkının tamamının belediye başkanıyız. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak, kardeşçe bu kentte yaşayacağız. Bu insanlara mahcup olmamak için çok çalışmamız lazım. Hep beraber çok çalışacağız. Hedef şu; Çanakkale'de mutlu, huzurlu ve kalkınmış bir kent yaratmaya devam edeceğiz. Yarın doğum günüm. Kutlayanlar var. Sağ olun, var olun. Başka hediye istemiyorum, bu hediye bana çok bile. Hepinize bu hediyenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çanakkale halkına ve katkısı olan teşekkür ediyorum" dedi.



ÜLGÜR GÖKHAN KİMDİR?



Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de başladığı eğitim hayatına İstanbul Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Galatasaray Lisesi'nin ardından 1975 yılında Ankara Üniversitesi'nde Mülkiye'ye girdi. Üniversite öğrenimi için gittiği Ankara'da Hale Gökhan ile tanışıp evlendi. Gökhan çiftinin bu evlilikten bir erkek ve bir kız çocukları oldu.



1989 yılı yerel seçimlerinde SHP'den kontenjan Belediye Meclis Üyesi seçilerek yerel yönetim idareciliğiyle tanışan Ülgür Gökhan, 1992 yılında CHP'nin yeniden açılmasıyla CHP Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. 1999 yılı yerel seçimlerinde CHP'den yeniden Belediye Meclis Üyesi seçildi ve 2002 yılında, dönemin Belediye Başkanının milletvekilliği için istifa etmesiyle boşalan belediye başkanlığı görevine meclis üyelerinin oylarıyla seçildi. Meclisçe yapılan seçimlerin ardından 2004 yılına kadar emanet aldığı kentin yönetimini sürdürdü. Gökhan, bu yıl yapılan seçimlerde başkanlık koltuğuna oturdu. 2009 yılı yerel seçimlerinde, halktan yeniden görev istedi ve seçildi. 2014 yılı yerel seçimleri için yeniden partisinin adayı olarak belirlenen Ülgür Gökhan, tekrar Çanakkale Belediye Başkanı seçildi.



Kente yalnızca siyasi kimliğiyle değil, iş ve spor adamı olarak da hizmet sunan Başkan Gökhan; ÇTSO ve Çanakkale Spor'un yönetici kadrolarında görev aldı, Rotary Kulüp Başkanlığı yaptı. Ülgür Gökhan, Galatasaraylılar Birliği ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliği görevini de sürdürmektedir.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-CHP lokalinde partililerden görüntü.



-Ülgür Gökhan'ın partilileri selamlamasından görüntü.



-Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü.



Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



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Zonguldak'ta AK Parti'lilerden kutlama



ZONGULDAK'da, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan seçimin galibi olmasıyla AK Partli'liler, Madenci Anıtı önünde kutlama yaptı.



AK Parti İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarını takip eden parti yöneticileri, 2009 ve 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin galip geldiği Zonguldak'da oyların çoğunluğunu almanın sevincini yaşadı. AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Ömer Selim Alan, partililerle birlikte Madenci Anıtı'nda sevinç gösterilerinde bulundu. Davul ve zurna eşliğinde kutlama yapan partililer, araçlarıyla da konvoy halinde şehir turu attı.



Çok çalışacaklarını söyleyen Ömer Selim Alan, "Bugünden sonra daha güzel günler göreceğiz. Martın sonu bahar dediler ama hala kış. Biz yazı getireceğiz. Bize inanları, güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Çok çalışacağımızın sözünü veriyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



-Ak Parti il Başklanlığında kutlama



-Ömer Selim Alan'ın tebrikleri alması



-Madenci Anıtı'ndaki kalabalık



-Ömer Selim Alan'ın konuşması



-Detaylar



Süre: (4.47) Boyut: (535 MB)



Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,



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Konya'da 2 ilçede bağımsız aday kazandı



KONYA'da iki ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı.



2009-2014 yılında MHP'den Ereğli Belediye Başkanlığını kazanan Oprukçu, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için yeniden MHP'den aday adayı oldu. Ardından ilçede seçim çalışmalarını başlayıp sürdürdüğü sırada Cumhur İttifakından dolayı MHP aday çıkarmadı. Bunun üzerine bağımsız adaylığını koyan Oprukçu, Ereğli Belediye Başkanlığını kazandı.



BEYŞEHİR'DE DE BAĞIMSIZ ADAY KAZANDI



1989-2002 yılında Beyşehir Belediye Başkanlığına seçilen Adil Bayındır, 31 Mart seçimleri için MHP'den aday adayı oldu. Cumhur İttifakından dolayı MHP aday çıkarmayınca bağımsız aday olan Bayındır, belediye başkanlığına seçildi.



GERGİNLİK YAŞANDI



Oyların sayımının sonuna yaklaşıldığı sırada Cumhur İttifakı adayı olan Ak Partili Üzeyir Yaşar'ı destekleyen partililer, iddiaya göre itiraz için ilçe seçim kurulu önüne geldi. Bağımsız aday Adil Bayındır'ın destekleyenlerde seçim kurulu önüne geldi. Bunun üzerine iki grup arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Bağımsız aday Adil Bayındır, seçmenlerine sakinleştirip, dağılmalarını sağladı.



(Görüntü Dökümü



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Gerginlikten detay



Adil Bayındır'ın sakinleştirmesi



_ Genel ve detay



Haber- kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA))



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Bolu'da, Millet İttifakı seçim sonuçlarını kutladı







Murat KÜÇÜK/BOLU, - BOLU'da, resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı CHP'li Tanju Özcan seçimi kazandı. Demokrasi Meydanı'nda toplanan CHP ve İYİ partililer meşaleler yakıp, havai fişekler atarak seçim zaferini kutladı.



Bolu'da yerel seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından Millet İttifakı Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Burada, toplanan CHP ve İYİ Partililer havai fişek ve meşalelerle kutlamalar yaptı. Grup, ellerinde yalnızca Türk bayrağı taşıdı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinden konuşma yaptı. Partililer sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Kalabalık, sloganlar atıp, marşlar söyleyerek sevinç gösterilerinde bulundu.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu







Umut KARAKOYUN/İZMİR, - İZMİR'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.



İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer kazandı. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.



TUNÇ SOYER KİMDİR



Ankara'da 1959 yılında doğan Tunç Soyer, orta öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun oldu. Öğrenciliği döneminde tiyatro oyunculuğu ve yönetmen asistanlığı yapan Soyer ayrıca Türk Haberler Ajansı'nda muhabir olarak çalıştı. İsviçre Webster Koleji'nde 'Uluslararası İlişkiler' ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'Avrupa Birliği' alanlarında yüksek lisans yaptı. Seferihisar'da bir tatil köyü kuran Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ahmet Piriştina'nın danışmanlığını, İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi. 2009- 2019 yıllarında iki dönem Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Soyer, evli ve iki çocuk babası.







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Aydın'da Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Çerçioğlu yeniden kazandı







Burhan CEYHAN/AYDIN, - AYDIN'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, mevcut Başkan ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu, tekrar aynı göreve seçildi.



Aydın'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu yeniden kazandı.



ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?



11 Ağustos 1968'de Aydın Nazilli'de doğdu. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22'nci Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı. 22 Temmuz 2007'de 23'üncü Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı seçildi. Halkın güvenini ve takdirini alarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Kentin ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kazandı. Halen CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.







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Uşak'ta AK Parti'li Çakın kazandı







Ramazan ÇETİN/UŞAK, - UŞAK'ta resmi olmayan kesin seçim sonuçlara göre AK Parti'li Mehmet Çakın, belediye başkanı oldu.



Uşak'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, AK Parti'li Mehmet Çakın kazandı.



MEHMET ÇAKIN KİMDİR?



Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Çakın, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, İstanbul'da il genel meclisi üyeliği de yaptı. MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çakın, evli ve iki çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilen Çakın, 22 Ocak 2018'den itibaren AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.







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Nevşehir'de AK Partili Rasim Arı kazandı







NEVŞEHİR, - NEVŞEHİR'de, yerel seçimin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre AK Parti adayı Rasim Arı, belediye başkanı seçildi.



AK Parti, mevcut belediye başkanı Atilla Seçen'in yerine Rasim Arı'yı aday gösterdi. Arı, kesin olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alarak Nevşehir'de yeni belediye başkanı oldu.



RASİM ARI KİMDİR?



Rasim Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir'de tamamlayan Arı, liseyi Pendik İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Rasim Arı, 2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı. 2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Arı, 9 Kasım'da Nevşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etti. Arı, evli ve iki çocuk babasıdır.







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Diyarbakır Büyükşehir'de HDP Milletvekili Mızraklı kazandı







Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, - DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, resmi olmayan sonuçlara göre aynı zamanda milletvekili olan HDP'nin adayı doktor Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.



24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi doğumlu Adnan Selçuk Mızraklı (56), evli ve 3 çocuk babası. Mızraklı resmi olmayan sonuçlara göre, kentteki 1 milyon 48 bin 250 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Mızraklı'dan sonra en fazla oyu alan ikinci isim ise AK Parti'li Cumali Atilla oldu. Cumali Atilla, 30 Mart 2014 seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Gültan Kışanak'ın görevden alınıp, tutuklanmasının ardından Ankara'nın Etimesgut Kaymakamlığı'ndan 1 Kasım 2016'da Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı.



ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?



1963 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Tıp eğitimini 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde bitirdi. Yozgat ve Ankara'da bir süre çalıştıktan sonra 1991- 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesi'nde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı. 1996- 2005 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde, 2005- 2018 yılları arasında Diyarbakır'daki iki ayrı özel hastanede çalıştı. 1990'lı yıllardan itibaren Diyarbakır Tabip Odası'nda farklı düzeylerde görev yaptı. 2008- 2010 yılları arasında Oda Başkanlığı görevini yürüttü ve halen Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu üyesi. 24 Haziran 2018 genel seçimlerde HDP Diyarbakır Milletvekili seçilen Mızraklı, ileri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Kürtçe biliyor.







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Edirne'de yeniden CHP'li Gürkan kazandı







Ali Can ZERAY/EDİRNE, - EDİRNE'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifakı'nın CHP'den aday gösterdiği mevcut başkan Recep Gürkan kazandı.



Edirne Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan kazandı. Gürkan, seçimlerden önce 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi eğlence mekanında çekilen ve "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var" konuşmasının yer aldığı görüntülerinin gazete ve televizyonlarda yayınlanması ile kamuoyunda geniş yer almıştı.



RECEP GÜRKAN KİMDİR?



Recep Gürkan 1964 yılında Edirne'nin İpsala ilçesinde dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Yüksekokulu'nu bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünü de tamamladıktan sonra, 1998-2003 tarihleri arasında Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü içerisinde çeşitli görevlerde bulundu. Trakya Ünversitesi Genel Sekreterliği de yapan Gürkan 2011 seçimlerinde CHP'den Edirne Milletvekili seçildi. Gürkan 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde Edirne Belediye Başkanı seçilmişti. Gürkan evli ve 2 çocuk babası.







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Şereflikoçhisar'da AK Parti adayı Çelik, başkan oldu







Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), - ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Memiş Çelik, belediye başkanı seçildi.



AK Parti'nin mevcut belediye başkanı Ferda Polat'ın yerine aday gösterilen Memiş Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanı oldu.



MEMİŞ ÇELİK KİMDİR?



1970 yılında Şereflikoçhisar İlçesi'nin Devekovan Kasabası'nda doğan Çelik, İlkokulu Devekovan İlkokulu'nda, liseyi Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler mezunu olan Çelik, lisans eğitimi Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. AK Parti ile 2001 yılında Şereflikoçhisar İlçe Kurucular Kurulu'nda yer alan Memiş Çelik, 2004 yerel seçimlerinde, Ankara İl Genel Meclis üyeliğine seçildi. 2009 yılında ise Devekovan Beldesi Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2014-2015 yılları arasında AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında Ak Parti Ankara İl Disiplin Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.







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Bursa Kestel'de AK Parti'li Tanır kazandı







Tahsin AYDIN/BURSA, - BURSA'nın Kestel İlçesi'nde, resmi olmayan sonuçlara göre Kestel Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Önder Tanır seçildi.



Bursa'nın Kestel ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Önder Tanır 19 bin 567, CHP adayı Yıldıray Atlı 14 bin 283, Saadet Partisi adayı Mehmet Akbaba bin 942 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti adayı Önder Tanır, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.



ÖNDER TANIR KİMDİR?



Önder Tanır, 1974 yılında Bursa'nın Kestel İlçesi'nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kestel'de, liseyi Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde tamamladı. Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Tanır, 1999 yılında bir mimarlık şirketi kurdu. Tanır, 2009 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçildi. Önder Tanır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Komisyonu ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve 4 çocuğu bulunan Tanır, iyi derecede İngilizce biliyor.







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Muğla Büyükşehir'de zafer CHP'li Osman Gürün'ün







Cavit AKGÜN/MUĞLA, - MUĞLA'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Osman Gürün, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.



Muğla'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin galibi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Osman Gürün oldu.



OSMAN GÜRÜN KİMDİR?



1948 yılında Muğla'da dünyaya geldi. İlkokulu Muğla Atatürk İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu İzmir Buca Ortaokulu'nda, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudu. 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede uzmanlık eğitimi almaya başladı ve 1976 yılında ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak mezun oldu. 1979 yılına kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı'nda baş asistan olarak çalıştı. 1979-1996 yılları arasında Muğla SSK Hastanesi'nde çalıştı. 1996 yılında SSK Hastanesi'nden ayrılarak Özel Yücelen Hastanesi'nde çalıştı. 1997 yılında emekli oldu. 1997 yılında emekli olduktan hemen sonra CHP Muğla Merkez İlçe Başkanlığı'na başvurarak parti üyesi oldu. 1998 yılında yapılan delege seçimlerinde Orhaniye Mahallesi'nden delege seçildi. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 37'lik bir oy oranıyla CHP'den Muğla Belediye Başkanı seçildi. 10 yıldır Muğla Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gürün, bu seçimlerde de kazanarak belediye başkanı oldu. Gürün, evli ve 2 çocuk babasıdır.







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Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek kazandı







Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, - ANTALYA'da resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığını CHP'li Muhittin Böcek kazandı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Muhittin Böcek seçildi.



MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?



Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya Konyaaltı'nda doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitimi aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi'nin Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi'nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez CHP'den aday oldu ve aynı göreve tekrar seçildi. Mart 2009 yerel seçimlerine yine CHP adayı olarak giren Böcek, seçimi açık farkla kazandı. 30 Mart 2014 seçimlerinde Muhittin Böcek, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı KentKonseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Böcek, evli ve bir çocuk babası.





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