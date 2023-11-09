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Dilan Polat iddiası ilçeyi karıştırdı! Haberi duyan yüzlerce kişi kuyumcu dükkanına geldi - Son Dakika

Dilan Polat iddiası ilçeyi karıştırdı! Haberi duyan yüzlerce kişi kuyumcu dükkanına geldi

09.11.2023 23:26  - Güncelleme: 23:31

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcunun Dilan Polat soruşturması kapsamında tutuklandığı iddiası ilçeyi karıştırdı. Kuyumcuya altın emanet eden yüzlerce kişi haberi alır almaz dükkana akın etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcunun Dilan Polat soruşturması kapsamında tutuklandığı iddiası ilçede ortalığı birbirine kattı. Kuyumcuda altını olan yüzlerce kişi dükkanın önüne geldi.

DİLAN POLAT İDDİASI İLÇEYİ KARIŞTIRDI

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Dilan Polat soruşturması kapsamında bir kuyumcunun tutuklandığı haberi ilçeyi karıştırdı.

YÜZLERCE KİŞİ KUYUMCU DÜKKANINA AKIN ETTİ

Söylenti dilden dile yayılınca kuyumcunun önü doldu taştı. Kuyumcuda altını olan yüzlerce kişi haberi alır almaz kuyumcunun önüne akın etti. Dükkanın önündeki kalabalık uzun süre dağılmadı.

DİLAN POLAT SORUŞTURMASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

43 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

POLAT ÇİFTİ DAHİL 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Engin Polat, Dilan Polat, Fatsa, Ordu, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Dilan Polat iddiası ilçeyi karıştırdı! Haberi duyan yüzlerce kişi kuyumcu dükkanına geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat iddiası ilçeyi karıştırdı! Haberi duyan yüzlerce kişi kuyumcu dükkanına geldi - Son Dakika
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