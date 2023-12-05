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Dilan Polat'ın evine yerleştirilen Özbekistanlı akrabalar gözaltına alındı - Son Dakika

Dilan Polat'ın evine yerleştirilen Özbekistanlı akrabalar gözaltına alındı

Dilan Polat'ın Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine girmesi üzerine evine yerleştirdiği iddia edilen iki Özbekistanlı akraba, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sınır dışı edileceği belirtildi.

05.12.2023 - 00:34,
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Dilan ve Engin Polat'ın evinde çalışan yabancı uyruklu kişi ile akrabasının sınır dışı edileceği bildirildi.

Dilan Polat'ın Şule isimli Özbekistanlı çalışanının, cezaevine giren Dilan Polat'ın evine Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Eve giden polisler, Shaklo K. (Şule) ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

Dilan Polat'ın evine yerleşen Özbekistanlılar gözaltına alındı
Dilan Polat'ın çalışanı Şule

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yapılan kontrollerde, Shaklo K.'nın (Şule) ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile yurda girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Dilan Polat'ın evine yerleşen Özbekistanlılar gözaltına alındı

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİNE OPERASYON

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan Polat'ın evine yerleşen Özbekistanlılar gözaltına alındı

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

POLAT ÇİFTİ VE SILA DOĞU'NUN ARALARINDA OLDUĞU 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan Polat'ın evine yerleşen Özbekistanlılar gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Kaynak: DHA

Dilan Polat, Özbekistan, Tutuklama, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilan Polat'ın evine yerleştirilen Özbekistanlı akrabalar gözaltına alındı - Son Dakika
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