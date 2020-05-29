Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika

Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin nisan ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 92,7'yi bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 73,8 olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret istatistikleri (2), System.String[]

Türkiye'nin nisan ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 92,7'yi bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 73,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,7 oldu.

Ocak-nisan döneminde ise ekonomik faaliyetlere göre, ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, nisanda ara mallarının payı yüzde 73,8, sermaye mallarının payı yüzde 15,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76, sermaye mallarının payı yüzde 13,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 862 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 896 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 886 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 773 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 581 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ine karşılık geldi.

Çin, geçen ay ithalatta ilk sıraya yerleşti. Nisanda Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar ile Güney Kore izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,8'ini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde ithalatta da ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 6 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 6 milyar 376 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 356 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 519 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 697 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,3'ünü kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; ihracat nisanda bir önceki aya göre yüzde 31,9, ithalat yüzde 27,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 41,4, ithalat yüzde 25,1 geriledi.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı nisanda yüzde 4,6, ocak-nisan döneminde ise 3,5 olarak kayıtlara geçti.

Nisanda imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,7, ocak-nisan döneminde ise yüzde 78,5 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,4, ocak-nisan döneminde yüzde 14 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 azalarak 8 milyar 439 milyon dolar, ithalat ise yüzde 28,8 azalarak 12 milyar 441 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisanda dış ticaret açığı yüzde 33,4 artarak 4 milyar 2 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019'da yüzde 82,8 iken, bu dönemde yüzde 67,8'e geriledi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine yüzde 13,9 azalarak 48 milyar 783 milyon dolar, ithalat da yüzde 0,9 azalarak 65 milyar 923 milyon dolar oldu.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 74,6 artarak 17 milyar 139 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2019'un ocak-nisan döneminde yüzde 85,2 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74'e geriledi.

(Bitti)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi         
17:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz         
17:25
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri         
17:19
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu         
17:08
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi         
17:01
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak         
16:57
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı         
16:49
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma         
16:43
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak         
16:39
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı         
16:31
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi         
16:29
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti         
16:24
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı         
16:06
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler         
16:05
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi         
15:47
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı         
15:44
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı         
15:40
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı         
15:31
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı         
15:28
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti         
15:22
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap         
15:13
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı         
15:04
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü         
14:55
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
14:27
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor         
14:25
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak         
14:25
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 18:02:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]