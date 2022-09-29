ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor - Son Dakika
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ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor

29.09.2022 17:01

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi için silah ambargosunu kaldırmasına Türkiye cephesinden cevap geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs'taki Türk halkını korumak için adaya daha fazla askeri güç ve silah gönderileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdı. Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemeleri, 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olacak.

TÜRKİYE, ABD'NİN ADIMINDAN RAHATSIZ

Ancak Türkiye, müttefiki olduğunu iddia eden ABD'nin bu hamlesinden rahatsız. Dışişleri Bakanlığı, Ada'da bir silahlanma yarışının başlayacağını ve de Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarın zarara uğrayacağını açıkladı. "ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki Eylül 2020'de aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 40 BİN ASKERİMİZ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, "Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen, hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada bir de silahlanma yarışına yol açacaktır" dedi. Türkiye'nin adada 40 bine yakın askerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Orada bizim silah mühimmat araç gereç bu konularda da kara hava deniz bunlarla ilgili adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA ÇAVUŞOĞLU'NDAN

ABD'nin adımına ilişkin bir değerlendirme de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Pamukkale Üniversitesi ÜNİAK Gençlik Buluşması'nda konuşan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin karşısına dünya dahi dikilse Kıbrıs'ta, Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklarını, hukuklarını korumaya devam edeceklerini ve bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

"ÖDÜLLENDİRMEK İÇİN YAPILDI" SÖZLERİNE MANİDAR YANIT

Bakan Çavuşoğlu, ortaya konulan "kara para aklama konusunda iş birliği yaptı, ödüllendirmek için yapıldı" söylemi karşısında görüşmelerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, "Silahınız dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu?" sorusunu yönelttiğini aktardı.

"PARA VERİN, SEVERLER"

Çavuşoğlu, Blinken'a, "Para verin. Severler. İhtiyaçları da vardır. Niye silah veriyorsunuz? Bu silahı kime karşılık veriyorsunuz?" sorularını yönelttiğini söyledi. ABD tarafının aldığı karara karşılık Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını korumak için de diplomasinin tüm imkanlarını kullandıklarını vurgulayarak, sahada ve masada güçlü olduklarının altını çizdi.

YORUMLAR
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Bakan Çavuşoğlu: 'Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız' Bakan Çavuşoğlu: 'Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi ÜNİAK Gençlik Buluşması'nda konuştu: (1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi ÜNİAK Gençlik Buluşması'nda konuştu: (1)
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor - Son Dakika
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