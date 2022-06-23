Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı

23.06.2022 16:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lair Lapid ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme adımları kapsamında, ikili ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmanın başladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli Mevkidaşı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, İsrail ile diplomatik temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bununla birlikte Çavuşoğlu, "Filistin meselesi konusunda ikili devlet çözümü önerimiz geçerlidir. Ziyareti ve verimli görüşmeler için Sayın Lapid'e teşekkkür ediyorum" dedi.

"TÜRK İSTİHBARATI İRAN'IN KOMPLOSUNU ORTAYA ÇIKARDI"

Bakan Çavuşoğlu'ndan sonra söz alan Bakan Lapid ise, "Türk istihbaratı İran'ın komplosunu ortaya çıkardı. Güzel İstanbul'a memleketinizin güzel kumsallarına hayranım. Umarım önümüzdeki günlerde İsrailliler buralara geri dönecektir. Türkiye vatandaşları da Kudüs'ü yakında İstanbul'dan direk uçuşla ziyaret edebilecekler" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İsrail'e taze meyve ihracatı için tarım bakanlıklarımız temaslarını sürdürüyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki orman yangınlarına İsrail'in gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ederiz. KKTC'deki yangının söndürülmesi için İsrail 2 uçak gönderme kararı aldı. Teşekkür ediyoruz. Bugün de Türkiye'de ihtiyaç var mı diye sordular. Orman bakanlığımıza sorup döneceğiz ama bu tekliflerine teşekkür ediyorum. Sivil havacılık alanındaki istişareler 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Denizcilik istişarelerine en kısa zamanda başlamak istiyoruz.

"KURUMLARIMIZ YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE"

Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Sayın Lapid ile yakın temas halindeydik. Kurumlarımız arasında istihbarat paylaşımı gerçekleşti. Güvenlik kurumlarımız yakın işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür olayların ülkemiz içinde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz.

"BARIŞ UMUTLARININ ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN DİKKATLİ ADIM ATILMALI"

Filistin meselesi gündemimizdeydi. Bu konudaki beklentilerimizi ve hassasiyetimizi İsrail tarafı gayet iyi şekilde biliyor. Özellikle iki devletli çözüm ve barış umutlarının zarar görmemesi için herkesin dikkatli adım atması gerekiyor. Barış umutlarına zarar verecek ek adımlardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz."

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsrail ile) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık.' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İsrail ile) Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık.' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşme) 'Bu ziyaretin Türkiye İsrail ilişkilerini daha da... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşme) 'Bu ziyaretin Türkiye İsrail ilişkilerini daha da...

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Güncel, Son Dakika

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