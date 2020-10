Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu savaş suçudur - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın sivillere saldırmasının yeni olmadığını belirterek, "Son günlerde de sıkışan Ermenistan, Bakü'ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Stoltenberg, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylara ilişkin, "Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylardan sonra Türkiye olarak biz hem kendi milli çıkarlarımız ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için adımlarımızı kararlı şekilde attık, atıyoruz. Buradaki gelişmelerden sonra NATO'nun ayrıştırma konusunda bir inisiyatifi oldu. Biz müttefikler arasında bir kazanın yaşanmasını istemeyiz. Yunanistan'ın sismik araştırma bölgemize savaş gemilerini göndermesi bir gerginlik oldu. Bir çatışma riski gören NATO, ayrıştırıcı rolünü burada oynamak istedi. Biz başından beri NATO'nun bu isteğine olumlu baktık, tüm toplantılara katıldık. Başlangıçta Yunanistan'ın olumsuz tutumları oldu ama şimdi Yunanistan'ın da bu toplantılara katıldığını duyuyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'MÜTTEFİKLERİMİZ TÜRKİYE'DEN DESTEKLERİNİ ESİRGEDİ'Türkiye'ye yönelik NATO'nun vermesi gereken desteği de tekrardan gözden geçirdiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, " İdlib de Türkiye'nin, rejimin ve destekçilerin saldırganlığını durdururken NATO'dan destek talebi olmuştu. Üzülerek söylemek isterim ki müttefiklerin değişik gerekçeler ile bu desteği Türkiye'de esirgediğini görüyoruz. Polonya 'nın bu anlamda desteğini görüyoruz. Polonya'ya da teşekkür ediyoruz. Libya 'daki gelişmeleri değerlendirdik. Orada kalıcı bir ateşkes için sarf ettiğimiz görüşmeler hakkında bilgi verdik" diye konuştu.'BAZI MÜTTEFİKLERİMİZ PKK/ YPG 'YE AÇIK DESTEK VERİYOR'Bakan Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler. Bazı müttefiklerimiz PKK/YPG'ye açıkça destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Müttefiklerin bu tür destekleri bir an önce durdurması gerekir. Savunma sanayii ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde halletmemiz gerekiyor. Biz Patriot ya da başka bir hava savunma sistemini müttefiklerimizden alamadığımız için S-400 almak durumunda kaldık. Bunun NATO içinde de yarattığı hassasiyeti görüyoruz. Türkiye'nin elzem olan bu ihtiyacının da karşılanması gerekiyor. NATO'nun ve müttefiklerin de bunu anlaması gerekiyor. Savunma sanayi de diğer ihtiyaçların karşılanmasında müttefiklerin birbirlerine zorluk çıkarmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.'BU SAVAŞ SUÇUDUR'Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan 'daki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin ise, şunları kaydetti: "Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Tarihlerine baktığınızda Hocalı'da 630'dan fazla insanı nasıl katlettiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde temmuz ayında Ermenistan yine sivillere saldırdı. Ermenistan hem askerlere hem de sivillere saldırdı. Son günlerde de sıkışan Ermenistan, Bakü'ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur. Azerbaycan mücadele ediyor. Fransa açıkça Ermenistan'a destek veriyor. Bu sorunu çözmek için kurulan Minsk üçlüsü objektif olmalı. Azerbaycan, kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden kurtarmak için mücadele ediyor. Burada herkesin, her şeyden önce Azerbaycan'a bu anlamda destek vermesi gerekiyor. Fakat tüm uluslararası örgütler ve ülkeler ya dengede ya da Ermenistan'ı destekleyecek açıklamalarda bulunuyor. Bizim bu konudaki tutumumuzu net olarak ifade ediyoruz. Azerbaycan'ın Türkiye'den şu an bir destek talebi yok. Ama olursa da çekinmeden vereceğimizi söyledik."'ÇATIŞMA BİR AN ÖNCE BİTMELİ'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg da Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmanın bir an önce bitmesi gerektiğini belirterek, "Durumu çok yakından gözlemliyoruz. Endişelerimiz var. Can kayıpları artıyor, siviller zarar görüyor. Çok net bir mesaj vermeliyiz bütün taraflara, çatışma bir an önce bitmeli" dedi.