Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının açılış töreninde konuştu Açıklaması

14.01.2021 16:05
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının açılış töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek dönemde Pakistan'la temasları artıracaklarını belirterek, "Savunma sanayi başta olmak üzere her alanda kardeş Pakistan'la bağlarımızı ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek dönemde Pakistan'la temasları artıracaklarını belirterek, "Savunma sanayi başta olmak üzere her alanda kardeş Pakistan'la bağlarımızı ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

Türk halkı ile Pakistan halkının tarih, din ve inanç ortaklığı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında alt kıta Müslümanlarının Türk halkına verdiği desteği hiç unutmadıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve Muhammed Ali Cinnah'ın mazlum halkların bağımsızlık mücadelelerine ilham kaynağı olduğunu, Mehmet Akif Ersoy ve Muhammed Ali İkbal'in de iki ülke halkları arasındaki dostluğun inşasında önemli rollerinin olduğunu kaydetti.

Karaçi'nin, Pakistan'ın ticaretin merkezi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, buranın asırlardır İpek Yolu'nun merkezinde, Güney Asya'nın en stratejik liman şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Karaçi'nin geniş insan kaynağına sahip son derece dinamik bir şehir olduğunu belirterek, "Dolayısıyla dünyadaki en büyük konsolosluk hizmet binalarından birisinin Karaçi'de olması tesadüf değildir." dedi.

Açılışı yapılan hizmet binasının Türkiye'den izler taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu bina Türkiye'den de izler taşıyor. Şu gördüğünüz duvardaki taşlar, Ege'de güzel şehrimiz Alaçatı'dan getirildi. Yine bu hizmet binası Türkiye'nin ve İpek Yolu'nun doğusundaki ülkelerin mimarisini taşıyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, hizmet binasının sadece burada yaşayan Türklere değil, Pakistan vatandaşlarına da hizmet edeceğini söyledi.

"Pakistan'la bağlarımızı ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz"

Türk firmalarının Karaçi'de daha fazla yatırım yapmasını teşvik edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugün Türk firmaları birçok alanda inşaattan bilgi teknolojilerine, savunma sanayinden beyaz eşya ve turizme, atık yönetiminden hazır gıdaya kadar birçok alanda faal durumdadır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bugün eyalet başbakanı ve valisiyle Türk firmalarının buradaki yatırımlarını nasıl artırabileceklerini ve özellikle kamu-özel ortaklığı gibi yenilenebilir enerji dahil birçok alanda Türkiye'nin tecrübelerini nasıl paylaşabileceklerini konuşma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Dün benzer görüşmeleri başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte bu temaslarımızı artıracağız. Savunma sanayi başta olmak üzere her alanda kardeş Pakistan'la bağlarımızı ve iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, konsolosluk hizmet binasının açılışında katkısı bulanan Pakistan ulusal ve bölgesel yönetimleri ile emeği geçen Pakistanlı ve Türk işçilerine şükranlarını sundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kalkınması için yatırımları bizzat takip etmesi" ve yurt dışında büyükelçilik ve konsolosluk inşa etme konusunda kendilerine verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

Yakında ABD'de de bir hizmet binası açacaklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu desteklerle yaklaşık 3 sene önce temelini attığımız New York'taki 32 katlı Türkevi'nin açılışını da bu yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanımızla gerçekleştirme imkanımız olacak." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, New York'un en yüksek binalarından biri olan Türkevi'nin Pakistanlı vatandaşlara açık olacağını ve hizmet edeceğini kaydetti.

Açılan konsolosluk hizmet binasına ilişkin olarak Bakan Çavuşoğlu, "Bu konsolosluk hizmet binasının, geçmişi köklü tarihe dayanan Türkiye ve Pakistan arasındaki sarsılmaz dostluk ve kardeşliğin de sembolü olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sindh Valisi İsmail, Türk yatırımcılarını Pakistan'da yatırım yapmaya çağırdı

Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah ise törende yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının açılışının sadece Türkiye için değil Pakistan için de önemli olduğunun altını çizerek, bunun, iki ülke arasında uzun süredir devam eden ilişkilerin bir sembolü olduğunu söyledi.

Sindh Valisi İmran İsmail de yeni hizmet binasıyla birlikte Karaçi'deki Türk yatırımlarının artacağına işaret etti.

İsmail, dünyanın değişmekte olduğunu ve Türkiye'nin yeni bir teknoloji merkezi olarak ortaya çıktığını belirterek, Türk yatırımcıları Pakistan'da yatırım yapmaya davet etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Türkiye, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Mustafa Cengiz İrfan Can ve Visca için çok net konuştu: Göksel Gümüşdağ ile görüştüm Aşı yaptıran Bakan Koca için hazırlanan Çince dublaj videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap
Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı         
16:24
Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, "Donald Trump'ın sahnesi filmden çıkarılsın" kampanyasına destek verdi         
16:06
Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi         
13:50
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi         
12:57
Ünlü oyuncu Tammin Sursok Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
12:50
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek         
10:58
Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu         
10:25
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 16:38:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei